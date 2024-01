2024: Das Jahr der massiven Teuerungen

Mit dem gestrigen Jahresbeginn war auch schon wieder “Bescherung” in Deutschland: Die Neujahrsgeschenke 2024 unserer BundesreGIERung können sich sehen lassen. Die Erhöhung der Umsatzsteuer für Gaststätten von sieben auf 19 Prozent stellt formell zwar eine Rückkehr zum Vor-Corona-Normalzustand dar (und zu dem, was auch für andere Branchen gilt); trotzdem hatte Scholz 2021 versprochen, dass die Senkung dauerhaft sei. Deutschland hat damit weit und breit wieder den höchsten Umsatzsteuersatz für die – ohnehin nach Luft hechelnde – Gastronomie.

Nun wird auch auf Milchflaschen und Milchdosen Pfand erhoben. Das Hohelied der Hygiene ist plötzlich nicht mehr ganz so wichtig. Fröhlicher Schimmelgeruch in den Läden am Getränkeautomat werden dann für noch schöneres Einkaufen sorgen (piieep – “Ulla, der Flaschenautomat is voll.” — “Ich kann grade nicht, sitz’ an der Kasse” – “Ham Se bitte ‘n Momentchen Geduld, ja?”). Auch bei den Krankenkassen, die durch immer mehr (zugewanderte) Nichtbeitragszahler übernutzt werden, steigen die Kosten: Durch den Zusatzbeitrag erhöhen sich die Sätze deutlich, Arbeitnehmer dürfen noch mehr Abgaben leisten als ohnehin schon.

In Deutschland bleiben oder auswandern?

“Spitzenverdiener” – und dazu muss man kein Einkommensmillionär sein, 278.000 Euro pro Jahr reichen – müssen künftig statt 42 Prozent satte 45 Prozent Einkommensteuer entrichten. Was für viele Ärmere nach mehr “Gerechtigkeit” aussieht, ist es zum einen nicht (denn eine Entnahme von Vermögen – insbesondere durch Arbeit – ist immer ein empfindlicher staatlicher Eingriff, insbesondere in dieser Größenordnung), zum anderen ist es wirklich gefährlich: Denn viele Spitzenfachkräfte, Chefärzte, Technikspezialisten et cetera, die bislang noch Deutschland arbeiten und dieses Einkommen erreichen, werden sich immer öfter überlegen, ob sie in diesem Hochststeuerland (dessen Infrastruktur für das viele Geld ganz schön marode ist) bleiben möchten oder lieber anderswo für mehr netto ihrem Beruf nachgehen.

Vor allem hat sich nun der CO2-“Preis” massiv – auf 45 Euro pro Tonne – erhöht, mit überall abzusehenden massiven Verteuerungen. So oder so: 2024 wird es weiter bergab gehen. Wenn wir die Ampel nicht vom Hof jagen, wird es weiterhin Insolvenzen in Massen geben und Deutschland nahezu vollständig deindustrialisiert werden und verarmen.