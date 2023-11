9. November: Hohle Gedenkrituale und linker Selbsbetrug

Gestern fand – wie turnusmäßig stets an den drei Hauptgedenktagen 27. Januar, 8. Mai und 9. November – im Bundestag eine Debatte zum „Schutz jüdischen Lebens“ statt, diesmal zum 85. Jahrestag der „Reichskristallnacht“. Dass diese Debatte überhaupt nötig ist, ist eine einzige Schande für Deutschland; noch schändlicher aber ist, dass dabei die konkrete Dimension der Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland, die vor allem von in den letzten in acht Jahren massenhaft importierten muslimischen Judenhassern herrührt, marginalisiert und nach Kräften verharmlost wurde. Außer Lippenbekenntnissen war hier wieder nichts zum Schutz lebender Juden zu hören, während die ritualisierte Betrauerung toter Juden zur Vollendung gebracht wurde.

Dort, wo die das Problem der Islamisierung doch Thema war und notwendige Konsequenzen konkret zu Sprache kamen, zeigte sich einmal mehr die abgrundtiefe Verlogenheit der Linken: So forderte ausgerechnet der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir plötzlich, die Zusammenarbeit des Staates mit den muslimischen Verbänden zu “überprüfen”. Denn diese würden sich nötigen lassen, auf Deutsch Stellungnahmen gegen den Hamas-Terror zu veröffentlichen – nur um dann auf Türkisch und Arabisch gegenteilige Stellungnahmen zu veröffentlichen.

Judenhass mit der Muttermilch aufgesogen

Außerdem zeigte er sich entsetzt über den Antisemitismus in seinem türkischen Umfeld; als ob das alles erst seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober bekannt geworden wäre. Jedem halbwegs klardenkenden Menschen ist längst bewusst, dass die Islamverbände deutsche Regierungen seit Jahrzehnten an der Nase herumführen – und dass der Judenhass in der gesamten islamischen Welt mit der Muttermilch weitergegeben wird.

Özdemir, Grüne und SPDler, aber auch Unionspolitiker gerieren sich – angesichts der nun endgültig nicht mehr zu leugnenden Gefahr, die mit der von ihnen betriebenen Massenmigration für immer in Deutschland Fuß gefasst hat – plötzlich als moderate bis offene Islamkritiker – ohne jedoch den Zustrom an muslimischen Migranten begrenzen zu wollen. Dabei plappern sie jetzt nur in leicht verklausulierter Form exakt das nach, wofür sie ihre „rechten“ Feindbilder immer und wieder als Unmenschen gebrandmarkt haben.

Raubkopie von AfD-Kernforderungen

Dieselbe “Raubkopie” von AfD-Kernforderungen – bei gleichzeitig weiterbetriebener Verhetzung der AfD als “rechtsextreme” Partei – findet sich auch bei vielen Journalisten. Diese fanden nichts dabei, die wenigen sinnvollen Punkte unter den zu Wochenbeginn pompös präsentierten Ergebnissen des “Migrationsgipfels” – Asylverfahren in Drittstaaten, Umstellung von Geld- auf Sachleistungen -, zu begrüßen, obwohl es sich dabei eins zu eins um Kernforderungen handelt der AfD handelt, die von denselben Medien eben dafür in die “Nazi“-Ecke gedrückt worden war. Noch vor wenigen Monaten wurden solche Vorschläge als völlig inakzeptabel abgetan.

Es war denn auch Beatrix von Storch, die die einzige redliche und ehrliche Rede der gestrigen Debatte hielt, die im Bundestag klarstellte, dass der „neue Judenhass“ aus dem Nahen Osten nach Europa eingezogen sei, weil „linke Politik die Tore weit geöffnet hat“:

Brillante Rede heute, am #9November im Deutschen #Bundestag. (Baerbock, Faeser und Scholz sind anwesend) von Beatrix von Storch!

Es ist zu genial, als die Rede lediglich in Auszügen bringen zu wollen.😉 VOLLE LÄNGE! 4:30 Min

Dennoch wird weiterhin jeder antisemitische Vorfall, deren Urheber sich nicht eindeutig verorten lassen, pauschal als deutschen Ursprungs registriert. Zwar ist natürlich auch deutscher Antisemitismus vorhanden – leider wird dies auch aus zahlreichen (oft nicht veröffentlichungsfähigen, da justiziablen) Kommentaren und Anschreiben an Ansage! dieser Tage deutlich -, aber dieser ist, was konkretes Bedrohungspotenzial für jüdisches Leben anbelangt, zum Glück eine vernachlässigbare Randerscheinung. Zudem hat dieser “Phänomenbereich” seit 1945 keine politische Überzeugungskraft mehr, die über einige verquere rechtsradikale Sekten hinausginge.

Alles, was jeder vernünftige Mensch von Anfang an wusste und was selbst Linke heute nicht mehr bestreiten können, haben ihre eigenen verhassten Feindbilder genauso vorhergesagt. Nicht nur im Ausland: Auch der Leibhaftige in den Augen vieler westlicher Multikulti-Ver(w)irrten, der Inbegriff des angeblichen Rechtspopulismus Donald Trump, erfährt dieser Tage seine inhaltliche Rehabilitation. Denn er hatte mit praktisch allem recht, was er 2016 im Rahmen seines Präsidentschaftswahlkampfs prophezeit und mit großer Deutlichkeit klargestellt hatte:

Vor allem die Ankündigung, jeden, der Amerika hasse, der mit Dschihadisten sympathisiere oder Israel das Existenzrecht abspreche, nicht ins Land zu lassen, die ihm damals als rechtsradikale Fremdenfeindlichkeit angelastet wurde, erweist sich im Lichte der Gegenwart als absolut hellsichtig. Auch Trumps konkrete Absicht, Studentenvisa für ehemalige oder aktuelle Hamas-Mitlieder oder Verdächtige abzuschaffen und alle, die an pro- dschihadistischen Demonstrationen teilgenommen hätten, sofort des Landes zu verweisen, hätte man in Deutschland besser übernommen, statt hier die “Willkommenskultur” zu propagieren – mit ebenso absehbaren wie sichtbaren Folgen.

Alleine wegen seines schonungslosen realpolitischen Sinn wäre eine Widerwahl Trumps unbedingt wünschenswert – denn in Amerika ließe sich vielleicht noch etwas retten. Für Deutschland ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jedoch bereits zu spät. Angela Merkel und dann die Ampel haben ganze Arbeit geleistet – und was heute den Juden droht, wird morgen dem Rest des Landes blühen.