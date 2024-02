Abschiebesabotage und Rücknahmeverweigerung: Über Deppen-Deutschland lacht die ganze Welt

Tamara Zieschang (CDU), die Innenministerin von Sachsen-Anhalt, gab nun einen Einblick in die Ursachen dafür, warum selbst die wenigen Abschiebungen scheitern, die die Regierung zur Irreführung der Öffentlichkeit überhaupt angeht – und bestätigte damit unfreiwillig, dass es inzwischen wohl kein Land auf der Welt gibt, das eine größere Lachnummer ist als Deutschland – denn inzwischen weiß global jeder, dass man sich der Ampel-Regierung gegenüber alles erlauben kann, ohne die geringsten Sanktionen oder sonstige Konsequenzen befürchten zu müssen – was sich auch und gerade auf die Migrationspolitik erstreckt.

Für ihr Bundesland, erklärte Zieschang, liege der Anteil von Flüchtlingen aus „unkooperativen Herkunftsländer“ bei rund zwei Dritteln. Rückführungen in nach Benin, Burkina Faso, Niger, Mali, Guinea-Bissau und Kamerun seien so „gar nicht oder nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich.“ So beantworte etwa die Botschaft von Kamerun die deutschen Schreiben erst gar nicht und am Telefon werde „direkt aufgelegt, wenn klar ist: Wir sind es wieder“. Man müsse festhalten: „Ein Großteil der Abschiebungen scheitert an der fehlenden Mitwirkung der Betroffenen oder des Herkunftslandes.“ Zieschang kritisierte aber auch die mangelnde Abschiebebereitschaft des Bundes. Dieser habe 2023 für Benin, Burkina-Faso, Guinea-Bissau und Mali kein einziges Passersatzpapier für im Land Sachsen-Anhalt Ausreisepflichtige beschaffen können, teilte ihr Ministerium mit. Zudem seien auch keine Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien möglich, während sogar Estland längst Gefährder und Straftäter in diese Länder zurückführe. Das lächerliche Rückführungs-Verbesserungs-Gesetz der Ampel sieht ganze 600 zusätzliche Abschiebungen pro Jahr (!) vor. Für Sachsen-Anhalt sind dies ganze 17 – eine Zahl, die binnen weniger Minuten an “neu Hinzukommenden” in Deutschland übertroffen wird.

“Lassen uns zu lange auf der Nase herumtanzen”

Auf Facebook schilderte Dieter Greysinger (SPD), der Bürgermeister von Hainichen in Sachsen, folgende Begebenheit: „Ein Albaner, der in der halben Stadt Hausverbot hat und mit seinen Eltern seit neun Jahren in Deutschland lebt, kann nicht abgeschoben werden, weil er zu Hause keine adäquate medizinische Behandlung bekommt. Hier lassen wir uns schon viel zu lange auf der Nase herumtanzen.“ Bei den Landtagswahlen drohe daher, wenig überraschend, „unser blaues Wunder“, prophezeite er mit Blick auf die AfD. Diese Entwicklung beweist, dass Deutschland und seine Behörden inzwischen beim Gegenteil dessen angelangt sind, wofür sie früher einmal standen: Sie gelten überall nur noch als Trottel, die keinerlei Respekt verdienen und es verdient haben, ausgeplündert und vergackeiert zu werden. Gerade die westafrikanischen Staaten sind froh, wenn sie ihre Bevölkerungsüberschüsse – und nicht selten den kriminellen Bodensatz ihrer Gesellschaften – elegant loswerden können.

Dass es ein Land gibt, das sie und ihre Familien ohne jeden Asylgrund und ohne Papiere einreisen lässt und auch noch lebenslang alimentiert, ist für diese Länder ein schier unbegreiflicher Glücksfall – zumal auch noch ein Großteil der deutschen Sozialleistungen an sie zurückfließen. In keinem anderen Land der Welt ist so etwas auch nur vorstellbar, weil nirgendwo sonst einfältige Idioten mit einem derart fahrlässig-dummen, idealisierten und grundfalschen Menschenbild am Ruder sind. Zu Recht stellt sich für die Regierungen dieser Herkunftsländer die Frage, warum sie massenhaft Menschen zurücknehmen sollen, die als Sozialfälle in Deutschland mehr wert sind als als Arbeitslose oder gar Kriminelle im eigenen Land. Dumm-Deutschland unter der blauäugigsten, verblendetsten Bullabü-Regierung aller Zeiten lässt sich am Nasenring durch die Manege führen und verhängt nicht einmal irgendwelche Strafmaßnahmen gegen solche Länder, im Gegenteil: Milliarden Euro werden in aller Welt verschleudert, ohne dass auch nur eine Überprüfung von deren zweckbestimmter Verwendung stattfindet, geschweige denn eine Streichung bei Missbrauch oder verweigerter Kooperation. Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, dass anderswo niemand mehr auch nur ans Telefon geht, wenn deutsche Regierungsvertreter anrufen.