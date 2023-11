Acerola, die Kirsche des Lebensbaums: Es ist so einfach, gesund zu bleiben!

Acerola ist eine tropische Frucht, die auch als Barbados-Kirsche oder Westindische Kirsche bekannt ist. Sie stammt aus Mittel- und Südamerika und eine der besten natürlichen Quellen für Vitamin C – jenes für das Immunsystem so eminent wichtige Vitamin, welches die Wundheilung fördert und die Abwehrkräfte gegen Krankheiten stärkt. Vitamin C, wissenschaftlich als Ascorbinsäure bekannt, wirkt als starkes Antioxidans und verringert so Zellschäden durch freie Radikale. Vitamin C beeinflusst Fettzellen, reguliert die Hormonausschüttung aus den Nebennieren mit, hilft dem Zuckerstoffwechsel und Hormonsekretion und verbessert so bei fettleibigen Diabetikern den Blutzuckerspiegel. Es reduziert Entzündungsreaktionen, kann bei der hohen Dosis, die in Acerola enthalten ist, sogar einige spezielle Krebszellen töten (etwa bei Eierstock- und Bauchspeicheldrüsenkrebs) und schützt das Gehirn vor schädlichen Molekülen; so spielt es eine wichtige Rolle in der Großhirnentwicklung und -regeneration.

Neben Vitamin C enthält Acerola auch andere Antioxidantien wie Polyphenole und Carotinoide, die dazu beitragen können, Zellschäden zu reduzieren und die Gesundheit zu verbessern. Einige Studien legen zudem nahe, dass Acerola entzündungshemmende Eigenschaften besitzt, die bei der Reduzierung von Entzündungen im Körper helfen können. Und aufgrund des hohen Vitamin-C-Gehalts kann Acerola dazu beitragen, die Hautgesundheit zu fördern, indem es die Kollagenproduktion unterstützt und somit zur Elastizität und Jugendlichkeit der Haut beiträgt.

30-mal mehr Vitamin C als Orangen

Durch die Unterstützung der Immunfunktion kann Acerola helfen, Erkältungen und anderen Infektionen vorzubeugen oder ihre Dauer zu verkürzen. Die antioxidativen Eigenschaften von Acerola können sogar dazu beitragen, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verringern, indem sie die Gesundheit der Blutgefäße fördern. Heilnatura, der Hersteller hochwertiger Naturprodukte in bester und zertifizierter Bio-Qualität, hat die günstigen Eigenschaften der Wunderkirsche in einem neuen Präparat konzentriert: Acerola-Kapseln mit natürlichen Vitamin C bieten die ganze Power der Acerola in komprimierter Form!

Mit ihrem beeindruckenden Vitamin C-Gehalt von bis zu 25 Prozent der Biomasse (!) übertrifft Acerola sogar Orangen um das 30-fache und bietet auch doppelt so viel Magnesium und Pantothensäure. Die Kirsche ist überaus reich an Eisen, Calcium, Phosphor und zudem auch den Vitaminen A, B1, B2 und B3.

