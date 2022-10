Aktuelles vom Planeten Deutschland

Die buntautonome Reichshauptstadt Berlin steuert als Vorreiterin in Europa auf ein striktes Vermummungsgebot in Innenräumen zu. Grüne Trendsetter zeigen, dass man mitten in der schwersten Energiekrise des Jahrhunderts gleichzeitig auf Atomkraftwerke mitsamt deren Befürworterin Greta verzichten, Speicherfüllstände, die „rechnerisch“ für zwei Monate reichen, sowie bereits aus Afrika bekannte, schwimmende und rauchende Ölfossilien als durchschlagenden politischen Erfolg feiern kann.

Im „Deutschlandfunk“ wird einhellig von Journalisten und Politikern bemängelt, dass das neue Bürgergeld noch immer „kein sorgenfreies Leben“ ermögliche.

Friedrich Merz wird von Herrn Markus Lanz vor Millionen Fernsehzuschauern im „ZDF“ den vierten Tag hintereinander für seine Feststellung gemaßregelt, es gäbe da sowas wie einen ukrainischen „Sozialtourismus”. Aus vielen Städten und Gemeinden würden zwar Brandbriefe eingehen, die im Prinzip exakt zur gleichen Einsicht gelangten, aber „ein Kommunikationsprofi könne das eben so nicht sagen!„.

Schwimmende und rauchende Ölfossilien als durchschlagender politischer Erfolg

Prognosen des Internationalen Währungsfonds zeigen Deutschland als einzige Industrienation mit einem deutlichen Negativwachstum für 2023. Auf Facebook erinnert eine alles in allem zufriedene Bürgerin alle Nörgler daran, dass Deutschland „dank Angela Merkel“ so leistungsfähig sei, dass „immer alle hierher wollen“.

Und im nahöstlichen Krisenherd Sachsen wird eine reichsbürgerliche Terrorspezialeinheit unter der Führung der 75jährigen Schattenkaiserin Elizabeth R. aufgespürt, die Deutschland einen Blackout mit anschließendem Bürgerkrieg bescheren, die Regierung und die Demokratie abschaffen und Karl Lauterbach entführen wollte. Gerüchten zufolge hatte sich Elisabeth R. als Wahrsagerin auf Herbstfesten getarnt.