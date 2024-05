Wie Helge Lindh einst die AfD beglückte: Ein zukünftiger Chronist berichtet

Im Sommer 2024 hatte die AfD endlich die zündende Idee, auf ihren Wahlkampfveranstaltungen auch Vertreter der sogenannten demokratischen Parteien auftreten zu lassen. Uns allen sind die positiven Reaktionen auf die Rede des SPD-Spitzenpolitikers Helge Lindh auf einem AfD-Sommerfest in einem Dorf in Sachsen in besonders angenehmer Erinnerung. Damit hatte Helge fertig. Erschöpft, aber voll innerer Genugtuung, den besten Vortrag seines Lebens gehalten und der Gutheit eine mächtige Bresche geschlagen zu haben, breitete er die Arme aus, schloss die Augen und erwartete die übliche Huldigung des Publikums in Form von langanhaltendem Applaus. So wie in der SPD-Fraktion im Bundestag.

Im Garten und an der langen Tafel spielten sich unbeschreibliche Szenen ab: Die AfDler schrien wie am Spieß und schlugen sich auf die Schenkel. Andere erbrachen sich vor Gebrüll, einige drohten zu ersticken; der beleibte Kaplan, dessen kahler Schädel einem roten Ballon glich, fiel rücklings vom Stuhl. Einige wälzten sich unter konvulsivischen Zuckungen unter den Tischen oder kullerten bäuchlings über den Boden. Der Hufschmied schiss sich unter wieherndem Gelächter ein. Das Weibsvolk kreischte vor Vergnügen und viele rissen sich instinktiv ihre Kleider vom Leibe, um sich Atemfreiheit zu verschaffen. Der Schneidereit zertrümmerte in Ekstase sein Weinglas und schrie: „Er ist des Wahnsinns fette Beute – Der Verlust des edlen Tropfens mitnichten mich reute!“ Der Burggraf stimmte lautstark zu.

Schabernack und sonstige Monstrositäten

Als Helge zufrieden vom Podest stieg, stürmte Meisterin SKM hochroten Kopfes und sich fortwährend die Tränen abwischend auf ihn zu und schrie: „Was für ein herausragender Künstler er in der Tat doch ist. Was ein schelmischer Auftritt! Ich biete ihm einen unbefristeten Arbeitsvertrag in meiner Gauklertruppe ‚Schabernack und sonstige Monstrositäten‘ an!“, wobei sie mit einem dicken Bündel Geldscheinen wedelte. “Hier ist die üppige Anzahlung! Lassen Sie uns mit Ihnen als Hauptattraktion über die Jahrmärkte ziehen! Aber sagt, Signore, auf welcher Schule hat er diese unvergleichliche Kunst erlernt?“ – „Ich wurde in 37 Semestern auf der George-Floyd-Universität ausgebildet und gehörte dort über Jahre der Arbeitsgruppe ‚Virtue Signaling‘ an, was soviel wie Tugendkundgabe bedeutet“, erwiderte Helge wahrheitsgetreu. “Dann brach ich ab und wurde SPD-Bundestagsabgeordneter.”

„Das scheint eine herausragende Einrichtung zu sein“, entgegnete Meisterin SKM. „Ich habe nie davon gehört. Etwas von dieser Qualität gibt es bei uns hier im Osten leider nicht. Auch ihre Kostümierung ist trefflich gewählt und bestens zum Programm passend!“ Helge verneigte sich höflich vor Meisterin SKM und sagte, er wolle sich das Angebot durch den Kopf gehen lassen. Es schien ihm durchaus eine gute Möglichkeit zu sein, ein breites Publikum zu erreichen und von der Gutheit zu überzeugen. Irgendwo müsse schließlich ein Anfang gesetzt werden, dachte er bei sich, um auch diesen rückständigen, von der Kartellpartei aus unerklärlichen Gründen bisher offenbar vernachlässigten Landstrich endlich besser zu machen.

Fröhlicher Hinübertritt

Helge hatte so etwas wie verbrannte Erde hinterlassen. Die Menge der geladenen Gäste war immer noch sehr aufgewühlt und es trat keine Beruhigung der Situation ein. Einige lagen noch zuckend in ihrem Erbrochenen. Die eilig herbeigerufenen Medikusse und Quacksalber bemühten sich aufopferungsvoll um jene, denen vor lauter Lachen die Zwerchfelle geplatzt waren. Der Kaplan wurde in höchster Not zur Ader gelassen – aber die Hilfe kam zu spät. Selbst die im Fluge eintreffenden Kräuterhexen konnten nichts mehr für den Gottesmann tun. Er war erstickt. Der Schöpfer hatte ihn zu sich geholt. Ein fröhlicher Hinübertritt, der schönste aller Tode, da waren sich alle Gäste einig. Einige der Damen, die in Ohnmacht gefallen waren, verkehrten in kritischem Zustande, konnten aber unter Zuhilfenahme von Riechfläschchen und allerlei Tinkturen und Hausmittelchen knapp im Leben gehalten werden. Die Frau des Bäckers wurde auf der Schwelle des Todes durch einen resoluten Luftröhrenschnitt des Kochs gerettet, bei einer Nonne aus dem Kloster des Nachbardorfes reichte eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Den Dorfgendarmen fischte man erst am nächsten Tag tot aus dem Teich, in den er zur Abkühlung seines ihm vor Lachen ins Hirn geschossenen Blutes unvorsichtigerweise gesprungen war; er war leider Nichtschwimmer gewesen.

So trug es sich zu, damals im fernen Jahre 2024.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine umgearbeitete Passage aus dem 2020 erschienen Buch der Autorin “Karl – 2050: Satirische Dystopie“.