Anderswo wird das Corona-Verbrechen aufgearbeitet – Deutschland rutscht erneut in die Corona-Panik

Der neue slowakische Premierminister Robert Fico hat eine umfangreiche Aufarbeitung der Corona-Politik der Vorgängerregierung angekündigt. „Ich bestätige, dass ich als Premierminister die Bemühungen einiger Politiker der Regierungskoalition unterstützen werde, politisch zu bewerten, was die Regierung in den Jahren 2020 bis 2021 getan hat, und auch die finanzielle Seite der weit verbreiteten und oft sinnlosen Käufe von Medizinprodukten zu betrachten“, erklärte er. Zu den Corona-Impfungen sagte Fico: „Eine Studie nach der anderen bestätigt die skandalösen Folgen einer Massenimpfung mit ungetesteten experimentellen Impfstoffen.“ Er stellte auch klar, dass sein Land sich nicht an einem Ausbau der Befugnisse der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beteiligen werde. „Ein solcher Unsinn konnte nur von skrupellosen Pharmaunternehmen erfunden werden, die den Widerstand einiger Regierungen gegen eine Impfpflicht zu bemerken begannen“, so Fico weiter.

Von solch klaren und wahren Worten kann man in Deutschland nur träumen. Hier herrscht weiterhin ein Verdrängungs- und Vertuschungsregime, das die negativen Folgen der Corona-Politik und die katastrophalen Nebenwirkungen der Impfungen – und damit die Ausblühungen des wohl monströsesten staatlichen Fehlalarms aller Zeiten – nach Kräften ignoriert oder kleinredet. Kein Wunder in einem Land, wo die Akteure und Hauptverantwortlichen des wohl größten Verbrechens der Medizingeschichte weiterhin im Amt sind und ein seit 2020 im pandemischen Stockholm-Syndrom gefangenes Volk nach Belieben verunsichern und schikanieren. Kritische Aufarbeitungen wie das kürzliche Corona-Symposium der AfD im Reichstag oder des Corona-Ausschusses im Brandenburger Landtag werden medial ausgeblendet. Auch Landtag von Nordrhein-Westfalen hat zwar im Sommer eine „Enquetekommission Krisen- und Notfallmanagement” einberufen; deren Sitzungen finden jedoch – was Bände spricht – unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es findet also nicht nur keine Revision und öffentliche (geschweige denn juristische) Aufarbeitung der “Pandemie” statt, die diesen Namen verdienen würde; im Gegenteil: In den Medien wird schon wieder Panik geschürt und schamlose Impfpropaganda betrieben.

“Wirken die Selbsttests noch?”

So veröffentlichte „Bild“ gestern eine alarmistischen Text über den Anstieg von Atemwegserkrankungen, einschließlich Corona. In den ersten beiden Novemberwochen habe es über 40.000 Corona-Erkrankungen gegeben, die Dunkelziffer könnte noch höher sein, weil die Menschen sich nicht mehr bei jedem Kratzen im Hals testen würden. Die „Experten“ des Robert-Koch-Instituts (RKI) gingen in der zweiten Novemberwoche von 6,8 Millionen akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung aus, unabhängig davon, ob der Patient beim Arzt war oder nicht, hieß es weiter. Dann wurden so drängende Fragen beantwortet, wie „Corona-positiv! Muss ich jetzt in Quarantäne?“; „Wirken die Selbst-Tests noch?“ oder „Bin ich noch vor einer Ansteckung geschützt?“

Wie üblich findet sich kein einziges Wort über die Nebenwirkungen der Impfungen; stattdessen werden unverdrossen sie Empfehlungen der Ständigen Impfkommission nachgebetet: „Wer mindestens drei Impfungen hat und nicht zur Risikogruppe gehört, braucht nach derzeitigem Stand KEINE weitere Impfung“, wurde „informiert“. Es wird einfach weiterhin so getan, als seien die Impfungen ein bewährtes Mittel. Forderungen nach Lockdowns, Impfpflicht, Kontaktbeschränkungen oder gleich der Absage von Weihnachten und Silvester gibt es zwar – noch – nicht; leider muss man aber davon ausgehen, dass etliche Politik- und Medienvertreter sehnsüchtig auf irgendeinen Vorwand warten, um diesen völlig gescheiterten Irrsinn wieder aus der Mottenkiste zu holen. Sicher ist, dass eine erschreckend hohe Anzahl von Bürgern abermals bereit wären, sich einem solchen Regime zu unterwerfen.