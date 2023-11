Annalena Baerbock, die deutsche Kate

Die Deutschen brauchen keine Queen und keine Prinzessin; wir haben ja eine glamouröse Außenministerin. Kate, Princess of Wales, muss vor Neid erblassen, wenn sie sich den Instagram-Auftritt unserer Außenministerin anschaut: Wunderschöne Bilder, Annalena als Topmodel, Annalena als Businessfrau, Annalena ernst, Annalena voller Liebreiz, Annalena als Diplomatin, Annalena als Frau. Das ZDF hat ihr diese Woche sogar eine ganze Sendung gewidmet, in der es zutiefst menschelte. Die Ähnlichkeiten zur Außendarstellung von Prinzessin Kate sind so frappierend, dass es unwahrscheinlich ist, dass das zufällig geschieht. Annalena Optik ist fast perfekt, es scheint, als ob ein ganzes Geschwader an Stylisten, Modemacher und Fotografen rund um die Uhr beschäftigt ist, diese Frau ins rechte Licht zu setzen.

Das Problem ist, dass Annalena ihren Beruf als Außenministerin irgendwie falsch verstanden hat. Es ist nicht ihre Hauptaufgabe, nur das schöne Gesicht Deutschlands zu sein. Dafür wäre sie besser Bundespräsidentin geworden. Das hätte sie wahrscheinlich sogar besser hinbekommen als der amtierende Bundespräsident – was bei dessen wenig überzeugenden Auftreten allerdings auch nicht allzu schwer gewesen wäre. Nein: Anstatt als Double von Kate zu fungieren, wäre Baerbock besser beraten gewesen, sich die Lebensleistung eines Hans-Dietrich Genscher zu Gemüte zu führen, der mit großem Geschick und höchster diplomatischer Fertigkeit über Jahrzehnte zum Wohle Deutschlands in der Welt agierte. Man stelle sich vor, Genscher hätte Russland versehentlich den Krieg erklärt, so wie Baerbock im Europarat ausrief „We are fighting a war against Russia and not against each other“. Eine deutsche Wiedervereinigung hätte es unter Baerbock niemals gegeben.

Jeden fehlerfreien Satz bejubelt

Stattdessen fliegt Annalena um die ganze Welt, mehr als je zuvor ein deutscher Außenminister, und präsentiert sich als Engel aus Deutschland. Kaum ein Land verlässt sie ohne, in irgendeiner Form zu versprechen, dass Millionen oder gar Milliarden an deutschen Steuergeldern dorthin fließen werden. So ist sie überall gern gesehener Gast. Man verzeiht ihr ihre mangelhaften Reden auf Englisch, man überspielt, dass sie sich auf in fremdscham- und rekordverdächtiger Häufung verhaspelt und bejubelt jeden Satz, der einmal ohne Fehler über ihre Lippen kommt. Denn am Ende lohnt es sich immer, sie eingeladen und hofiert zu haben.

Da werden dem Gaza-Streifen insgesamt 190 Millionen Euro nur für dieses Jahr zugesagt, während sich die Milliardäre der Hamas im sicheren Katar vor Lachen die Schenkel klopfen – denn am Ende sind sie die Profiteure. Da werden deutsche Museen geplündert, um vermeintliche Raub- oder Beutekunst zurückzugeben – die es dann noch nicht mal kurzfristig in staatliche Museen schafft, sondern sofort in privaten Kanälen verschwindet. Da wird Indien versprochen, dass 10 Milliarden an deutschen Steuergeldern für den Klimaschutz dorthin fließen werden, während die Inder gleichzeitig mit russischem Öl, das sie an Deutschland teuer weiterverscherbeln, Milliardengewinne erzielen. Selbst die “Tagesschau” hat darüber berichtet, dass sich die Einfuhren an Mineralölerzeugnissen aus Indien in den ersten sieben Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verzwölffacht hätten und Indien wiederum nach UN-Angaben große Mengen Rohöl aus Russland bezieht. Auch wenn es Scholz war, der diesen Deal mit Indien letztendlich besiegelt hatte, war es Anna-Lena Baerbock, die bei ihrem Antrittsbesuch in Indien die Klimarettung als Schwerpunkt neben ihrer „feministischen“ Außenpolitik nochmals in den Fokus gerückt hatte, anstatt darauf zu pochen, dass Indien sich nicht auf Kosten Deutschlands am Ukrainekrieg eine goldene Nase verdient.

Nützliche deutsche Idiotin

Diese Liste ließe sich noch unendlich fortführen. Doch an dieser Form der Außenpolitik wird sich bis zum Ende dieser unsäglichen Ampelkoalition auch nichts ändern. Wir beschenken die Länder, aus denen die Migranten zu Hunderttausenden nach Deutschland strömen, mit Millionen und Milliarden an Steuergeldern, und zahlen gleichzeitig an die sogenannten Flüchtlinge aus diesen Ländern zig Milliarden, damit sie sich im deutschen Wohlfahrtsstaat wohlfühlen – während die, die schon länger hier leben, immer ärmer werden und mit den Folgen der unkontrollierten Migration nicht nur finanziell, sondern auch im Alltag immer öfter negativ konfrontiert werden.

Ich bezweifle, dass Baerbock bewusst ist, wie sehr sie mittlerweile in vielen Ländern als die nützliche deutsche Idiotin gilt, die man braucht, um kräftig abzukassieren. Es reicht leider nicht, Hunderttausende von Steuergeldern für das eigene Styling aufzuwenden und Millionen und Milliarden an Steuergeldern in der Welt zu verteilen, um als erfolgreiche Außenministerin in die Geschichte einzugehen. Eines muss man allerdings feststellen: Sie ist wahrlich nicht die Einzige in diesem Bundeskabinett, die mit Dilettantismus und Versagen glänzt; bei ihr ist es allenfalls noch optisch nett anzusehen, wie sie dazu beiträgt, unser Land in den Abgrund zu stürzen. Ein Trost ist das leider nicht.