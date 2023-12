Arbeitsmarktmaßnahmen für 2024

Die Beschäftigungssituation in Deutschistan bleibt auch 2024 angespannt. Durch den Zuzug von hunderttausenden von Fachkräften im Drogerie -, Eigentumsaustausch – und Küchenutensilienbereich sind die Arbeitsplätze in Supermärkten, öffentlich Parks, in Bahnhöfen und auf Marktplätzen ausreichend besetzt mit levantinischen Experten, sodaß diesem Bereich der Bruttosozialprodukt erzeugenden Aktivitäten im neuen Jahr nur marginal Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.

Ganz anders stellt sich die Situation für bereits länger hier lebende Einheimische dar, die möglicherweise sogar des Lesens und Schreibens kundig sind. Ihre Arbeitsplätze werden von der intellektuell dem absoluten Nullpunkt bei 0 Grad Kelvin zusteuernden Regierungsbank nach und nach wegrationalisiert. Völlig verständlich – in Billardfrisur-Klausis neuer Welt braucht es keine Ingenieure und Handwerker mehr! Die Masse hat Soma zur Stimmungsaufhellung und Fühlkino für die Abteilung “Empfindung”. Das Sahnehäubchen der Entmündigung ist dann noch das Bürgergeld: Freie Fahrt für freie Bürger in den 24-Stunden-Soma-Beruhigungsmittelrausch inklusive „Solidarity Service“ (eine Art Gottesdienst mit Singen und Tanzen, der nach Soma-Einnahme in einer Gruppensexorgie endet).

Arbeitsplätze für Alphabetisierte

Diesem grandiosen Gesellschaftsentwurf zum Trotz bleiben dennoch einige Stellen auf dem Arbeitsmarkt übrig, die es auch 2024 unbedingt zu besetzen gilt, damit die Freiheit der Menschen weiterhin effektiv und sukzessiv zurückgebaut werden kann. Demgemäß heißt es für die entsprechenden Institutionen, diese zu stärken und personell gezielt aufzustocken. Es werden also Menschen gesucht, die neben Lese- und Rechtsschreibfähigkeit auch ein gerütteltes Maß an Untertanentum und ein kleine Prise Boshaftigkeit manifestieren, um sie erfolgreich in solche angenehm sinnfreie Tätigkeiten vermitteln zu können.

Die öffentliche Verwaltung ist schlußendlich und folgerichtig eine hervorragende Möglichkeit, solche Menschen zum Wohle der Feinde der Deutschen acht Stunden täglich zu beschäftigen. Es geht darum, alles zu torpedieren und bereits im Keim zu ersticken, was Menschen in unserem Lande kreativ oder produktiv zu leisten Willens und im Stande wären. Der überwiegenden Mehrheit der Menschen hat zukünftig das Bürgergeld sowie der Somarausch zu genügen. Alle Versuchem sich aus diesem Zustand zu befreien, werden mit Hilfe der Boosterimpfungen und der öffentlichen Verwaltung vereitelt. Gewissenhafte und unbestechliche Gewerbeaufsichts-, Bau-, Ordnungs – und Gesundheitsamtsverteter müssen die Menschen dauerhaft drangsalieren und klein halten! Nicht zu vergessen natürlich die Verkehrsplaner, denen die Aufgabe zufällt, einen nachhaltigen Verkehrsinfarkt zu orchestrieren und die Deutsche Bahn im Rang einer internationalen Lachnummer zu halten.

Jobs für ein bestimmtes Klientel

Was aber tun mit Menschen, die für Arbeit im Rahmen der staatlichen Verwaltung ungeeignet sind, da ihnen für intellektuelle Leistungen maximal eine 12-Volt-Leitung ins Stammhirn zu Verfügung steht und die selbst für die korrupte Verwaltung zu korrupt sind… wie wäre es, diese Nullperformer in die zahllosen Kreistage, Landesparlamente, in den Bundestag oder sogar ins Europaparlament zu entsorgen? Bei bester Vergütung müßen sie absolut nichts können, dürfen ihre psychischen Auffälligkeiten auf Steuerzahlerkosten therapieren und fungieren in bester Art und Weise als Infrastruktur-Hulks (die Farbe dieses Wüterichs ist jetzt keine Anspielung auf eine der Parteien im besten Deutschland aller Zeiten, das können Parteien aller Farben!) und Bildungs-Boko-Harams.

Erfolglose Anwältende, arbeitsscheue dauerkranke Lehrerinnende, Bildungsallergiker und glücklose Kaffeeschubser sowie teilzeitbeschäftigte Aufzugsgewichte finden sich zur Genüge im Schmelztiegel der Unlust auf Arbeit. Der Nachschub an Berufspolitkern geht folglich nie aus. Positiver Nebeneffekt: Durch den stetigen Bedarf an Schnee und anderer somaähnlicher Substanzen wird es dann auch in diesem Bereich bald Planstellen für westasiatische Drogisten geben. So ist für alle gesorgt und das Jahr 2024 arbeitsmarkttechnisch in trockenen Tüchern. Guten Rutsch!