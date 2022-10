Audi – Vorsprung durch Fahrverbote: Manager als Klimasozialisten

Wer sich noch darüber wundert, wie es soweit kommen konnte, dass weite Teile der hiesigen Wirtschaft seit Jahren nahezu wort- und tatenlos der Zerstörung des Industriestandorts Deutschland zusehen, braucht sich nur die aktuellen Auslassungen von Audi-Chef Markus Duesmann Gemüte zu führen: In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung” vollführte dieser eine vollendete Proskynese vor den linksgrünen Klima-Apokalyptikern – und forderte er allen Ernstes die Einführung autofreier Tage und eines Tempolimits. In der Energiekrise, sagte Duesmann artig sein von der Grünampel offenbar erwartetes Sprüchen auf, müssten die Menschen nämlich „sparen”. Dafür reiche Geld „als einziger Regler“ jedoch nicht mehr aus: „Um uns in Deutschland besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte es wieder autofreie Tage geben, so wie in den 1970er-Jahren.“

Der Typus „morganatischer Manager”, der sich in wohlfeilem haltungsstarken Verrat an den eigenen genuinen Interessen ergeht, prägt inzwischen offenbar auch die Branche, an der in Deutschland nach wie vor die meisten Arbeitsplätze hängen und die seit Jahren im Visier grüner Deindustrialisierungs- und Transformationspläne steht. Statt die Kern-Claims zu verteidigen, die deutsche Fahrzeuge gerade im Oberklassesegment (insbesondere auch Audi) weltweit zu begehrten Spitzenprodukten oder auch Fetischen von Automobilliebhabern gemacht haben – starke Motoren, gelebte Freiheit, ungezügelte individuelle Mobilität, Luxus – verteufelt Duesmann diese mit dem Vokabular des geschworenen Autofeinds. Wenn dahinter eine Strategie stecken sollte, kann sie nicht zu Ende gedacht sein – denn am Ende sägt der Audi-Chef hier nur am eigenen Ast.

Morganatische Manager

Was er von sich gibt, mutet sogar noch schizophrener an als die wohlfeilen Rufe von deutschen Multimillionären, sie doch endlich härter zu besteuern und ihnen staatlicherseits ein Teil des Vermögens wegzunehmen, oder Forderungen, den Mindestlohn anzuheben und damit die Arbeits- und damit Lohnstückkosten immer weiter in die Höhe zu treiben: Angesichts der hohen Spritpreise in Deutschland hält Duesmann sogar ein Tempolimit für angemessen. „Wir müssen umdenken, uns klar werden, dass sich unser Leben ändert“, und auch die „Vorteile” solcher Maßnahmen sehen, fabulierte er ganz im Great-Reset-Duktus weiter. Er selbst jedenfalls werde dann vergnügt „mit meinem Rennrad über die gesperrte Autobahn fahren“, natürlich nur an einem Sonntag. Neben derlei verklärter Romantisierung von ikonischen Bildern der Ölkrise mit ihren „autofreien Sonntagen“ von 1973 (siehe Foto unten), die der 1969 geborene Audi-Chef kaum in persönlicher Erinnerung haben dürfte, treibt Duesmann zudem die Sorge, dass die Elektrowende nicht schnell genug kommen könnte – weil die Energiekrise die Umstellung auf E-Autos verzögern könnte.

Trotzdem sei „ein Ende des [Ukraine-] Krieges aus wirtschaftlicher Schwäche keine Option“, setzte er seine Gesinnungsduftmarke auch noch an diesem tagespolitischere Laternenpfahl ab.: Dadurch nämlich würden „wir“ unsere Ruhe nicht finden. Wenn der Westen zurückweiche, gehe es vielleicht kurzfristig mit der Wirtschaft aufwärts, „aber bald wäre unsere Gesellschaftsordnung in Gefahr“, schwafelte er weiter. Irrtum, Mister Audi: Unsere Gesellschaftsordnung gerät jedoch durch Menschen wie Duesmann in Gefahr, die sich offensichtlich im Beruf geirrt haben und einem ideologischen Öko-Sozialismus das Wort reden, der unzählige Menschen in den Ruin treibt. Mit seinem Geschwätz könnte der Audi-Chef glatt als Ehrengast bei „Fridays for Future” auftreten.

Auf Konfrontationskurs sogar mit der Autolobby

Duesmann geht damit sogar auf Konfrontationskurs den eigentlichen „natürlichen Verbündeten“ der Automobilindustrie – und stößt mit seiner Öko-Philippika nicht nur FDP-Verkehrsminister Volker Wissing vor den Kopf, der sich explizit gegen ein Tempolimit ausgesprochen hatte, sondern auch die Vorsitzende des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, die Forderungen nach einem Tempolimit und autofreien Tagen mit der Begründung abgelehnt hatte, Autofahrer bräuchten „keine Belehrungen“. Dass der Chef eines Autokonzerns somit also nach politischer Nutzungsbeschränkung des eigenen Produkts plärrt, um sich bei denen anzubiedern, die sich das Projekt „Autofreies Deutschland“ auf die Fahnen geschrieben haben und mit ihrer Politik dafür sorgen, dass sich immer weniger Menschen überhaupt noch einen PKW leisten können (und sich hierzulande, außer Grünen in ihren fetten Dienstwagen, bald überhaupt nichts mehr bewegt), kann man sich nicht ausdenken.

Im Grunde müsste Duesmann von denn eigenen Aktionären wegen konzernschädigenden Verhaltens belangt werden. Allerdings deckt sich sein Verhalten mit dem typischen Gebaren solcher „Top-Manager“, sich kompromisslos auf breiter Schleimspur bei den Regierenden anzubiedern (und das sind de facto die Grünen), für die paar Jahre, die sie an der Konzernspitze stehen, ungeheure Gehälter zu beziehen und sich anschließend in den sorgenfreien Ruhestand zu verabschieden. Eine wirkliche innere Bindung an das eigene Unternehmen, an Firmentradition und -ethos sowie die Bereitschaft, auch gegen externe Widerstände dafür einzustehen, ist kaum noch vorhanden. Wenn schon die Chefs von Autofirmen Interviews geben, die sich wie Bewerbungsreden für den Parteivorsitz der Grünen lesen, ist es kein Wunder, dass Deutschland in einen derart desolaten Zustand geraten konnte.