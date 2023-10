Augenwischerei beim Thema Migration

Der grüne “Vordenker” Omid Nouripour sagt bei “Maybritt Illner” im ZDF, dass das Thema”‘Arbeitsmarktprobleme” in der Migrationsfrage absolute Priorität habe. Er tut damit so, als könne die spezielle Art von Migration “à la Germoney” irgendein Problem am Arbeitsmarkt lösen. Fakt ist: In Buntland arbeiten etwa 15 Prozent der Migranten, in anderen europäischen Ländern mehr als 50 Prozent.

Und das liegt nicht nur an mangelnden Grundkenntnissen der meisten zu uns Kommenden, sondern vor allem daran, dass sie vom Nichtstun in Deutschland bestens leben können. Die Motivation zu arbeiten geht so in der Mehrheit gegen Null.

Von wegen “bunt”

Die Speerspitze des UN- Migrationspaktes, der österreichische Soziologe und “Migrationsforscher” Gerald Knaus, redet ohnehin alles in Grund und Boden, um sicherzustellen, dass der Zustrom ja nicht nachlässt.

Aus meiner bescheidenen Sicht ist das Hauptthema in Sachen Migration ein ganz anderes – nämlich, dass es dieses Land Deutschland schon jetzt nicht mehr gibt. In den Städten wird kaum noch Deutsch gesprochen; was man dort sieht, hat mit “bunt” nichts zu tun. Der Leistungsgedanke ist Geschichte.

Vor allem aber ist die innere Sicherheit dem Kücheninstrument aus Stahl zum Opfer gefallen.

Im übrigen bin ich der Meinung, dass die GEZ nicht berechtigt ist und abgeschafft werden muss.