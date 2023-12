Baerbocks Afghanen-Shuttleservice: Zwei Dutzend Scharia-Richter für Deutschland

Angesichts des Schadens, den die Ampel-Regierung über Deutschland bringt, versagen selbst beredten Beobachtern des Geschehens mittlerweile die Worte. Ein solches Ausmaß an Unfähigkeit, ideologischer Verbohrtheit und Verantwortungslosigkeit sucht wohl nicht nur auf der Zeitachse, sondern auch im internationalen Vergleich – zumindest in Europa – seinesgleichen. Erneut hat sich nun eine weitere „rechte Verschwörungstheorie“ bestätigt: Im Rahmen des von Außenministerin Annalena Baerbock betriebenen Shuttleservice, mit dem sie Zehntausende Afghanen nach Deutschland holt, wurden auch Aufnahmezusagen für mindestens 25 Scharia-Richter gemacht – denen auch noch erlaubt wurde, 200 Familienangehörige mitzubringen.

In ihrer verbrecherischen Dummheit importiert Baerbock also über zwei Dutzend Vertreter des barbarischen islamischen Steinzeitrechts; doch damit nicht genug, gibt es bei etwa 30 Prozent der Antragsteller erhebliche Zweifel an den Identitätsangaben beziehungsweise an ihrer angeblichen Gefährdung durch das Taliban-Regime. Viele geben sich beispielsweise als “homosexuell” aus, ohne dies nachweisen zu können. Bei anderen sind die Angaben widersprüchlich. Dies wurde – wie im behördendauerversagenden “Buntland Germonay” üblich – in Hunderten von Fällen erst erkannt, nachdem sie bereits eingereist waren. Da Deutschland grundsätzlich nicht nach Afghanistan abschiebt, ist den “Ankommenden” (so das aktuelle ZDF-Wording) der lebenslange Aufenthalt trotzdem sicher.

Einladung an Fanatiker, Terroristen und Schwerverbrecher

Bei der deutschen Botschaft in Pakistan, wo die Visa erteilt werden, sind schon das ganze Jahr über erhebliche Bedenken wegen ungenauer und zweifelhafter Angaben der Antragsteller aktenkundig. Im März hatte der dortige Botschafter sogar einen regelrechten Brandbrief an Baerbocks Behörde geschickt, in dem er vor “Vetternwirtschaft” bei den Aufnahmezusagen und vor einem Missbrauch der Aufnahmeprogramme durch Islamisten warnte. So befänden sich auf den Aufnahmelisten zahlreiche Antragsteller, die „im religiösen Rechts- und Wertesystem des Islam“ geschult worden seien. Der Diplomat listete gleich zehn Antragsteller mit angeblicher IS- oder Taliban-Verbindung auf. Natürlich scherte man sich im infantilen Außenamt (wo sich die Hausherrin zur selben Zeit mit wichtigeren Dingen wie der Planung von Scheißhäusern in schwarzafrikanischen Kraals befasste) um diese Warnungen einen feuchten Kehricht – mit dem Ergebnis, dass man im Berliner Wolkenkuckucksheim über all das einfach hinwegsah (und weiterhin hinwegsieht).

Wie bei allem, was die Ampel tut, wird auch hier blindwütig mit dem einmal eingeschlagenen Kurs fortgefahren. Dabei war jedem vernünftigen Menschen von Anfang an klar, dass Baerbocks Programm eine einzige Einladung nicht nur an Glücksritter, sondern auch an islamistische Fanatiker, Terroristen und Schwerverbrecher sein würde. Genau dies tritt nun ein. Ob bei Kriegserklärungen gegen Russland, der Restitution von “Beutekunst” an Ex-Kolonien oder dem diplomatischen Volldilettieren in China: Bei absolut allem, was Baerbock, dieser personifizierte politische Betriebsunfall, anpackt, steuert sie Deutschland mit Vollgas an die Wand und macht das Land so lächerlich wie sich selbst. Man braucht kein Hellseher zu sein um zu prophezeien, dass auch Baerbocks Afghanen-Import bald Opfer fordern wird – sei es durch Morde, Vergewaltigungen oder sogar Terroranschläge.