Ex-ZDF-Legende Wolfgang Herles: “Wir dürfen nicht mehr alles mit uns machen lassen!”

Wolfgang Herles, wie Peter Hahne eine frühere Größe des öffentlich-restlichen Rundfunks (zu Zeiten, da dieser noch den Anspruch hatte, ausgewogen zu informieren) und wie jener heute eine prominente Stimme der kritischen Gegenöffentlichkeit, hat die Bürger zum mutigen Widerstand gegen den Staat aufgerufen. Im Gespräch mit Martin Müller-Mertens bei „Berlin Mitte AUF1“ geißelt der ehemalige Moderator zahlreicher ZDF-Sendungen und Buchautor die heutige Politik. Herles analysiert dabei die Zeit der Bonner Republik und stellt sie den jüngsten Fehlentwicklungen gegenüber: „Früher machte man noch Polit-Karriere aufgrund rhetorischer Fähigkeiten.“

Die Deutschen dürften nicht mehr alles mit sich machen lassen: „Es braucht Widerstand gegen einen Staat, der zunehmend reguliert und gängelt“, so Wolfgang Herles, der langjähriger Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios in Bonn war.

Anarchie als Befreiungsschlag

Bereits in den 80er Jahren begann Wolfgang Herles’ Karriere beim ZDF. Trotz seiner CDU-Nähe war Herles kritisch gegenüber Helmut Kohls Kurs im Zuge der Wiedervereinigung. Heute zitiert er Immanuel Kant: „Aufklärung ist die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit.“ Insofern sei ein Aufbegehren gegen Herrschaft, also gewissermaßen ein Stück weit Anarchie, notwendig. „Anarchie ist ein anderes Wort für Freiheit“, so Herles pointiert.

„Das ist für mich Anarchie: Dass der mündige Bürger seinen Kopf benutzt und nicht alles mit sich machen lässt.“ In diesem Zusammenhang weist Herles auf das Schweizer Modell der direkten Demokratie hin. „Die direkte Demokratie hat den größten Vorteil darin, dass die Bürger gezwungen sind, sich mit Politik auseinanderzusetzen.“

Grüne hassen den Menschen

„Das Schlimme ist die Gesellschaft, die sich herausnimmt, allen vorzuschreiben, was das richtige Leben ist“, sagt Wolfgang Herles insbesondere mit Blick auf über die grüne Partei. Der Mensch werde als Zerstörer der Natur angesehen, und zwar vor allem “von dieser grünen, woken Partei, die den Menschen hasst!” Die Partei befinde sich in einem Kampf um Identitäten, Gendern und Wokeness. Er lasse sich aber nicht “in eine Identitätskiste stecken“, so Herles kampfeslustig. Die Umfragewerte zeigten den schwindenden Zuspruch für die Grünen.

Einen pragmatischeren Kurs empfiehlt Herles allerdings auch der AfD, und nennt in diesem Zusammenhang beispielsweise etwa auch Italien und Frankreich: „Die Parteien von Georgia Meloni und Marine Le Pen haben sich ja verändert und sind in die Mitte gerückt.“ Das Programm einer Partei müsse in die Mitte der Gesellschaft ausstrahlen. Dies sei auch für die AfD entscheidend, so Herles: „Wenn das der AfD nicht glücken sollte, wird sie nie Teil einer Regierung sein.“

Medien als “Quotenhuren” und Gefangene der eigenen Blase

Dasselbe gelte für die alternativen Medien, so Herles, der selbst für ein solches Medium (“Tichys Einblick”) schreibt und Autor mehrerer Bücher ist: „Es wäre ein Riesenfehler, wenn wir immer nur für die eigene Blase produzieren.“ Und weiter: „Wir müssen auch für die Menschen, die die Mainstream-Medien lesen und schauen – und das ist nun mal die Mehrheit – Ansprechpartner und diskussionsfähig sein.“

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse sich wieder seiner Aufgabe besinnen und dürfe nicht nur auf Quoten und Marktführerschaft schielen, so Herles: „Das hat mit Programmauftrag nichts zu tun!“