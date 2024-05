Die Corona-Verschwörung: Weshalb wir mit echter Aufarbeitung nicht rechnen können

Die Aussage der Überschrift mag provozieren, doch tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass es eine wirkliche öffentliche und juristische Reflexion und Ahndung dieses wohl größten Medizinskandals der Menschheitsgeschichte kaum geben dürfte. Eigentlich würde es sich sogar erübrigen, im Text weiter fortzufahren, zumal die Antwort – zumindest im Konjunktiv – bereits vorweggenommen wurde. Dennoch halte ich es für eminent wichtig, nicht schon jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, sondern aufzuklären – und den Fokus auf die aktuellen, mit Corona verwandten Bedrohungen zu legen: Vor allem auf die durch die WHO-Mitgliedstaaten ja noch in diesem Monat zu beschließenden Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und der Verschärfung der weltweiten WHO-Notstandsvollmachten in Form des geplanten Pandemievertrags, sowie die sich daraus ergebenden dramatischen Folgen für die gesamte Menschheit. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund der völkerrechtlich bindenden Unterschriften der dazu autorisierten Vertreter der Länder zugunsten dieses „Gesetzes der Schande“, dem sich alle WHO-Mitgliedstaaten dann auf Gedeih und Verderb unterzuordnen haben und im Falle eines Ausscherens milliardenschwere Sanktionen in Kauf zu nehmen wären.

Einer der profiliertesten deutschen Kritiker der WHO, der frühere Chef des Landeskriminalamts Thüringen, Uwe Kranz, hat wiederholt hier auf Ansage!, zuletzt aber auch im neuesten Newsletter des Vereins Mediziner und Naturwissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e. V. (MWGFD)“ mit Nachdruck auf die meines Erachtens kriminellen Machenschaften der WHO hingewiesen. Er warnte inständig davor, deren angebliche „Empfehlungen“ auf die leichte Schulter zu nehmen, denn hinter dieser vorsorglich lediglich als “Ratschlag“ verkauften Beruhigungspille stünde nämlich nicht etwa die frei wählbare Alternative, den Empfehlungen entweder zu folgen oder sie auch abzulehnen, sondern es handele sich um autoritäre Direktiven und Anordnungen, die von jedem Mitgliedstaat umgehend auszuführen sind. Demzufolge erscheint es durchaus nachvollziehbar, dass solche mutigen Aufklärer wie Kranz und andere von Politik, Teilen der Gesellschaft, nicht zuletzt aber auch durch verantwortungslose Ärzte und Wissenschaftler unter kräftigem Trommelwirbel der Mainstream-Medien als Verschwörungstheoretiker, Schwurbler und Fake-News-Generatoren in verleumderischer Weise an den Pranger gestellt werden.

Schändliches Herausreden

Lassen Sie mich, wie schon zuvor, noch einmal einige repräsentative deutsche Promotoren des größten Medizinskandals der Menschheitsgeschichte namentlich aufführen und Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, am Ende die Frage stellen, ob die mit schwerster Schuld Beladenen es damals wirklich „nicht gewusst“ haben können. Es sind dies Merkel, Spahn, Seehofer, Söder, Merz, Lauterbach, Scholz, Dahmen, Montgomery, um Ihnen nur einmal die Spitze des Eisbergs aufzuzeigen – von dem bekanntlich sechs Siebtel stets unter der Wasseroberfläche liegen. Dabei kann auch das im Hause Seehofer ausgearbeitete „Strategie-Papier“ von Frühjahr 2020, anhand dessen in einer Perfidie sondergleichen ein Horrorszenario nach dem anderen aus dem Hut gezogen wurde, keineswegs verschwiegen werden, zumal im Anschluss daran eine bisher noch nie dagewesene Angstwelle fast alle Bereiche des täglichen Lebens durchdrang. Doch angeblich soll es vor vier Jahren keinerlei Erkenntnisse gegeben haben, die die dann angewandten Maßnahmen überflüssig gemacht hätten. Stimmt das wirklich oder ist es Lüge?

Dieses widerwärtige, schändliche, armselige heutige Herausreden erinnert nur allzu sehr an das „Wir haben dies ja alles nicht wissen können“ aus der Zeit des Nationalsozialismus. Hatten nicht Millionen Hitlers Pamphlet „Mein Kampf“ zu Hause in ihrem Bücherregal stehen, erhielt nicht jedes frischvermählte Paar ein Exemplar und hätte somit nicht jeder Deutsche von Anfang an wissen müssen, welche Pläne ihr “Führer” verfolgte? Weshalb erkannten bereits frühzeitig Millionen an Deutschen, darunter auch meine Eltern und Großeltern (sie lasen das Buch allerdings nicht), dass der Zug in eine völlig andere Richtung zu rollen begann? Wie mir der frühere Lehrstuhlinhaber für Analytische Chemie der Universität Freiburg, Prof. Dr. Herbert Weisz (1922 – 2018), zur NS-Zeit ein „Mischling ersten Grades“, mitteilte, rekrutierte sich das Wählerpotenzial des „bekennenden Sozialisten“ Adolf Hitler bevorzugt aus Angehörigen des gehobenen Bildungsbürgertums, des akademischen Milieus und der Großkonzerne. Darauf hat auch Albrecht Künstle in einigen Beiträgen auf Ansage! hingewiesen.

Hätten sie es wirklich nicht besser wissen können?

Inzwischen dürfte vom Standpunkt der unabhängigen (damit aber auch wertfreien) Wissenschaft aus wohl hinreichend bewiesen sein, dass sowohl das demokratiefeindliche als auch menschenrechtsverachtende Corona-“Zwangsregime“ ein durch nichts mehr zu rechtfertigender Eingriff in die Freiheit und Unversehrtheit der Bürger dieses Landes darstellte. Doch wo waren sie damals alle, die Musterdemokraten und vor allem die „freien“ Demokraten von der FDP? Von SPD, Grünen und den sogenannten “C-Parteien” als notorische willfährigen Vasallen des globalen Großkapitals konnte man hier ohnehin nichts Positives erwarten. Allerdings beschritt die Bundesrepublik mit ihrer harten Corona-Gesetzgebung keineswegs einen Sonderweg innerhalb der Staatengemeinschaft. Fast alle machten mit, andere, wie zum Beispiel Australien, Neuseeland oder Kanada, die allesamt ebenfalls pluralistische Demokratien nennen, aber auch das Frankreich Macrons, drückten durchweg ebenfalls strenge Einschränkungen durch. Allerdings setzte sich Deutschland in altgewohnter bester deutscher Gründlichkeit mit an die Spitze derjenigen Staaten mit den repressivsten Maßnahmen zum angeblichen Schutz der eigenen Bevölkerung.

Gehen wir nun der Frage etwas näher auf den Grund, ob die dafür Verantwortlichen es vor vier Jahren wirklich nicht gewusst haben können. War ihnen wirklich nicht bekannt, dass im Herbst 2019 mit dem sogenannten „Event 201“ die Corona-Generalprobe abgewickelt wurde, für welche dann um die Jahreswende 2019/2020 der Startschuss erfolgte? Diese Vorgeschichte muss ihnen ebenso bekannt gewesen sein wie auch die inzwischen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwiesene Hypothese, dass SARS CoV-2 nicht von einem der zahlreichen Nassmärkte in Wuhan/China via Übertragung durch Fledermäuse ausging, sondern ursächlich einem Laborunfall entstammte. Aber alle Politiker scheinen – über Kohl bis Scholz – von einem möglichweise politikerspezifischen “Vergesslichkeits-Gen” infiziert zu sein. Und ist nicht gerade dieses (wenn es eines Tages nachgewiesen würde, wohl nobelpreiswürdige) Gen dafür verantwortlich, dass immer noch viele Menschen ihr Heil in der Politik suchen, vor allem solche mit stetig abnehmendem IQ und fehlenden Erwerbsbiographien, so dass heute Vergesslichkeit als offensichtlich straffreies politisches Kavaliersdelikt gilt?

Missachtete Warnungen

Mit die ersten, die – letztlich vergeblich – versuchten, das Corona-Kartenhaus zum Einsturz zu bringen, waren der frühere SPD-Gesundheitsexperte Dr. Wolfgang Wodarg und der emeritierte Mainzer Mikrobiologe Sucharit Bhakdi. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Video von Wolfgang Wodarg vom Frühjahr 2020, in dem er sagte: „Wenn diese irrsinnige Testerei nicht wäre, könnten wir uns auf einen schönen Sommer freuen“. Es wurde zwar rein wettermäßig ein herrlicher Sommer, der allerdings unter massivsten Einschränkungen der persönlichen Freiheit litt. An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, das das Krankheitsbild Covid-19 sowohl für bestimmte Altersgruppen, vorwiegend älter als 80 Jahre, als auch bei Menschen mit diversen Vorerkrankungen (Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Lungen- und Tumorerkrankungen et cetera) durchaus ernste Folgen bis hin zum Exitus zeitigen kann; allein, dass dieselben dramatischen Folgen auch bei fast allen anderen viralen Infektionen und saisonalen Erkältungswellen immer schon anzutreffen waren, sind und sein werden.

Sowohl Professor Bhakdi als auch der Biologe Stefan Hockertz wiesen aufgrund ihrer umfassenden mikrobiologischen und molekularbiologischen Expertise darauf hin, dass es sich bei SARS CoV-2 weder um einen Millionen Menschen dahinraffenden und damit absolut tödlichen Mikroorganismus handele, noch dieses Virus einer neuen Impfung mit einem (wie sich sehr bald zeigte) toxischen Agens bedurfte. Denn die von den zahlreichen Impffanatikern – allesamt gesponsert durch internationale Milliardärsstiftungen und Hochfinanz (Bill Gates und Epigonen) – und von Big Pharma ins Feld geführten Argumente, wie etwa die Verhinderung der Viren-Übertragung und der persönliche Schutz vor einer Ansteckung, erwiesen sich weitgehend als Schall und Rauch. Was indes blieb, waren die schon sehr schnell offen zutage tretenden, teilweise dramatischen Nebenwirkungen, die beharrlich – und sogar noch im Jahr 2024 – wider besseres Wissen verschwiegen wurden und werden.

Bittere Einsicht

Hatte Stefan Hockertz nicht schon vor fast drei Jahren darauf verwiesen, dass die zur Enkapsulierung verwendeten Nano-Partikel nur sehr aufwendig in der für Impfstoffe erforderlichen Reinheit herzustellen sind? Und ist es deshalb nicht sehr verwunderlich, wenn ein in Rekordzeit zusammengeschustertes, experimentelles mRNA-Gen-Präparat, welches in Milliarden an Dosen ohne ausreichende Qualitätskontrolle auf den Markt geschmissen wird, massive Qualitätsproblemen aufweist, die wohl für die zahlreichen schwerwiegenden Nebenwirkungen mitverantwortlich zeichnen? Hatte nicht auch der Entdecker der mRNA-Technik, der US-amerikanische Biomediziner Dr. Robert M. Malone, oft genug und immer wieder darauf verwiesen, dass die von ihm entwickelte Technik nicht zu Impfzwecken angewendet werden sollte? Er wurde nicht nur ignoriert; schlimmer noch: Als im vergangenen Jahr skandalöserweise der Nobelpreis für diese zweifelhafte Impfstoff-Entwicklung auf modifizierter mRNA-Grundlage verliehen wurde, wurde Malone einfach übergangen. Sarkastsch könnte man dazu auch bemerken: Selbst Schuld, wenn man sich derart politisch-inkorrekt verhält, wie er es tat! Für mich hat Malone allerdings ein hohes Maß an Charakter und Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Chapeau!

Als früherem, über Jahrzehnte hinweg in der chemischen Analytik tätigem Insider sträuben sich mir geradezu die Haare angesichts der bitteren Einsicht, dass der analytischen Reproduzierbarkeit von Ingredienzien eines Haushaltsreinigers inzwischen weit mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als einem intramuskulär verabreichten Präparat, dessen Zusammensetzung offenbar von Charge zu Charge variiert, das massive DNA-Verunreinigungen aufweist und das weder unter Angabe eines Verfallsdatums noch eines Beipackzettels millionenfach unters Volk gebracht wurde.

Weder Reue noch Bedauern

Angesichts des vor allem im Jahr 2023 zunehmendem Drucks der wissenschaftlichen Erkenntnisse ruderten die Corona-Hetzer – zumindest partiell – zurück und gestanden unfreiwillig-gezwungenermaßen auch eigene Fehler ein. Allerdings waren diese Eingeständnisse wohl in erster Linie den glasklar auf der Hand liegenden wissenschaftlichen Fakten geschuldet und keineswegs von ehrlicher Reue und aufrichtiger Bitte um Verzeihung oder Vergebung getragen. Denn als fadenscheinige Entschuldigung wurde stets argumentiert, dass zu Beginn des ganzen Corona-Hype gar nichts anderes übrig geblieben sei, als rein prophylaktisch eben auch unpopuläre Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen. Doch genau diese Schutzbehauptung erweist sich bei eingehenderer Betrachtung als unglaublich-infame Lüge. Denn die sowohl von Politik als auch Mainstream-Medien in die diversen „Talg-Shows” Eingeladenen, wie Dauergast “Klabauterbach”, sowie Viren-Drosten, RKI-Wiehlerund PEI-Cichutek und viele andere mehr (die wenigsten davon übrigens wirkliche Fachleute) predigten wie Hofnarren stets dasselbe “Narr”-ativ vom todbringenden Virus und legten Tag für Tag neue manipulierte Datensätze vor, die sich kaum auf aktuell beobachtete klinisch-relevante Fälle, dafür umso mehr auf die Resultate eines störanfälligen, von Drosten am Computer zusammengebastelten PCR-Test bezogen.

Wolfgang Wodarg, Sucharit Bhakdi und andere hätten ihre mit dem politisch-medial-(pseudo)wissenschaftlichen Mainstream stark auf Kriegsfuß stehende Sicht auf die Dinge sehr gerne ebenfalls einem Millionenpublikum dargelegt; aber früh als “Fakenews“-Generatoren und “Verschwörungstheoretiker” geframed, hatten sie dort von Beginn an nichts zu suchen – und wurden von Politik und Medien ignoriert getreu dem Sprichwort von Christian Morgenstern: „Was nicht sein darf, das nicht sein kann“.

Legitime Warnungen als Falschinformationen verleumdet

Für die „Pro-Corona-Lobby” ebenso bemerkenswert wie entlarvend war auch, dass die Bedenken von Top-Wissenschaftlern vollabsichtlich in den Wind geschlagen wurden, die aufgrund ihrer Kenntnisse von den biochemischen Wirkmechanismen der sogenannten „Impfstoffe“ in der Lage waren, deren potenzielle (und leider oft genug auch letale) Folgen geradezu punktgenau vorauszusehen. So haben Wolfgang Wodarg, Sucharit Bhakdi, Martin Haditsch, Stefan Hockertz und andere bereits frühzeitig vor der als “Impfung” getarnten gentechnischen Manipulation und deren Folgen gewarnt.

Nicht zuletzt deshalb wurden auch zahlreiche Bücher und wissenschaftliche Beiträge von absoluten Kapazitäten, unter anderem auch von den eben erwähnten Spezialisten, entweder übergangen oder als gezielte Falschinformationen diskreditiert. Unter zahlreichen Werken, die sich mit der Corona-Problematik befassten, seien hier nur ganz wenige herausgegriffen: “Falsche Pandemien” von Wolfgang Wodarg, “Corona Fehlalarm” und “Corona unmasked” von Karina Reiss und Sucharit Bhakdi, “Das Staatsvirus” und “Das Staatsverbrechen” (beide von Gunter Frank), “Spike – Impfung oder Genspritze” von Martin Haditsch, “Generation Maske” von Stefan Hockertz, “Der Corona-Wahn – Schluss mit Virus-Angst, Ekel-Masken und Impfmanie” sowie “Der Corona-Wahn – Von der Virus-Angst zurück zur Klima-Hysterie” (beide von Ulrich Kutschera). Diese Werke waren auch all den Corona-Apologeten bekannt, die sich folglich nicht die Hände in Unschuld waschen können. All die genannten Fach- und Sachbücher wandten sich dabei ausdrücklich nicht nur an Spezialisten, sondern sind zumeist in auch für medizinisch-biologische Laien verständlicher Sprache abgefasst. Dennoch wurde entgegen dem aktuell vorliegenden medizinisch-naturwissenschaftlichen Wissen – allerdings mit “theologisch-göttlichem Beistand” und unter massivem gesellschaftlichem Druck – die Verabreichung des teuflischen Elixirs nur noch weiter vorangetrieben.

Menschenverachtende Agenda

Haben Sie, verehrte Leserinnen und Leser, nach dem vorstehend ausführlich Dargelegten nicht auch Zweifel an der Ausrede bekommen, dass die „Pro-Corona”-Aktivisten es wirklich nicht gewusst haben sollen? Oder zweifeln Sie nicht ebenfalls – wie inzwischen bereits viele Millionen Geschädigte – deren auf keiner soliden Basis stehende Rechtfertigungsstrategie an? Ohne um den heißen Brei herumzureden: Sie haben es allesamt gewusst, verfolgten aber dennoch über drei Jahre hinweg ihre menschenverachtende Agenda weiter und weiter. Und dies, obwohl Wolfgang Wodarg bereits im Jahre 2020 davon sprach, dass es sich bei der angepeilten „Impfung für Alle“ um eine grobfahrlässige Körperverletzung handelte, die eigentlich schon im Vorfeld längst die Gerichte hätte auf den Plan hätte rufen sollen – was allerdings leider nicht geschah.

Lassen Sie mich mit den Worten des früheren ZDF-Journalisten Peter Hahne, heute eine der beeindruckendsten Persönlichkeit der alternativen Medienlandschaft, schließen: „Ich will Handschellen klicken hören!“ Nichts würde ich mir mehr wünschen, als dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. In Anbetracht der einschlägigen Erfahrungen aus zwei deutschen Diktaturen des vergangenen Jahrhunderts und deren weitgehend unterbliebener juristischer Aufarbeitung sehe ich dafür allerdings nur geringe Chancen – getreu dem Sprichwort aus Goethes Faust: „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube…”