Betroffenheit wegen Sylter Suffvideo, Schweigen über akademischen Judenhass: Die deutsche Volksverblödung

Deutschland ist krank und ich bin der Pathologe. Manchmal denke ich, ich bin Hauptdarsteller in der schlechtesten Sitcom aller Zeiten, die aus unerfindlichen Gründen nie abgesetzt wird. Vor einem Club der deutschen Lieblingsinsel , der doch tatsächlich „Pony“ heißt, grölten einige junge Menschen zur hübschen Melodie „L’amour Toujours“ von Gigi D’Agostino die Worte „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“.

Dieses beispiellose Skandalon wird wohl ob seiner bahnbrechenden Relevanz in die Geschichtsbücher eingehen. Das erkannte auch die Bundesregierung, die sich „schockiert“ zeigte. Kanzler Olaf Scholz findet Sylt sogar „eklig“. Die Deutsche Bahn, deren Vorgängerorganisation die Deportation von Millionen Menschen erst möglich gemacht hat, frohlockt auf Twitter, dass es in dem Zusammenhang keinen Ausstieg „in Fahrtrichtung rechts“ gibt. Hätten sie mal 1942 damit schon angefangen!

Keine Empörung wegen der Humboldt-Uni

35 Jugendliche trällern ein Lied und machen den Hitlergruß. Das ist nicht nett und übrigens auch in Teilen justiziabel. Aber, um meinen besten Freund zu zitieren: Haben wir keine anderen Probleme, als dass sich die Bundespressekonferenz, ein Verein aus bedeutungsschwangeren Ampel-Fans, mit diesem Handy-Video befasst? Echt jetzt?

In Gaza werden von den islamischen Terroristen immer noch Geiseln festgehalten, während Teile der SPD die Anerkennung des Staates Palästina fordern. Die Tatsache, dass es sich bei Palästinensern weder um ein Volk noch bei Palästina um einen Staat handelt, ist geschenkt, wenn man sich das Timing ansieht. Sieben Monate nach dem schlimmsten Anschlag auf Juden seit Auschwitz-Birkenau fordern die Nachfolger von Otto Wels (dem man tatsächlich das Leben nahm, aber nicht die Ehre) ein eigenes Land für die Täter.

Moralische Verlotterung

Wo ist der Aufschrei von Scholz, wo die Empörung der Ampel und wo ist die Haltung der Reichsbahn, wenn tausende wohlstandsdegenerierte Studenten an Universitäten ihren blanken Judenhass zur Schau tragen? Warum sind großartige Dozenten wie Professor Peter Hoeres, der aufgrund einer völlig einseitigen Erklärung aus dem Historikerverband VHD zum Thema Israel ausgetreten ist, die Ausnahme?

Warum empört sich keiner dieser moralisch verlotterten Politiker über die Humboldt-Uni (eigentlich heißt sie Humbug-Uni) in Berlin? Da gibt es eine Universitätsleitung, die doch tatsächlich keine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs stellen wollte. Möglicherweise kann die Ampel aber gar nicht anders, da sie sich immer noch Claudia Roth als Staatsministerin leistet, die Judenfeinde umarmt und Antisemitismus in Kunst und Kultur erst möglich macht. Die Chancen stehen hoch, dass letztere – sofern sie sich einen Friseur zugelegt hätte – damals auch in der Reichsschrifttumskammer Karriere gemacht hätte.

Die Deutschen kehren zu ihren Wurzeln zurück

Während sich Politiker wegen Sylt empören, degeneriert die Akademia in Gänze. Universitäten, die im Dritten Reich einer der wenigen Lichtblicke des Widerstands darstellten, mutieren heute zu den Steigbügelhaltern der Judenfeinde. Machen wir uns ehrlich: Eigentlich kehren diese Soziologie-, Politologie- und osteuropäisches Glockenspiel-Studenten an die Wurzel ihrer eigenen Familie zurück. Dort, wo Opa Herbert lächelnd den Gashahn aufdrehte, wollen sie nun den Job von Adolf Hitler beenden.

Die anderen solidarisieren sich todernst mit Antisemiten, und keinen interessiert’s; die anderen provozieren weinselig auf Sylt und triggern die Kernschmelze des politmedialen Empöriums. Und jetzt verrate ich Ihnen mal ein Geheimnis: Ich habe die Melodie auch schon einmal mitgesungen. Gar nicht mal so selten. Natürlich nicht öffentlich, aber im wohl geschützten Keller bei einem Glas Whisky. Das wiederum mit meinem besten Freund; und wir haben uns totgelacht. Der eine ist linksliberal (was auch immer das bedeutet), und ich bin alles Mögliche, aber sicherlich kein Nazi. Sonst müsste ich mich selbst hassen.

Deutschland ist krank und ich bin der Gerichtsmediziner. Todesursache: Volksverblödung. Nach diesen Tagen wird noch verständlicher, warum es gerade die Deutschen waren, die Dachau, Buchenwald und die Höllenlager nicht nur geduldet, sondern erst möglich gemacht haben. Und es ist den wenigen stabilen Menschen wie Malca Goldstein-Wolf, Stefan Frank und auch dem Herausgeber dieses Mediums zu verdanken, dass tatsächlich bedrohte Menschen nicht komplett den Verstand verlieren.