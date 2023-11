Bonus-Migration unterm Radar: Hunderttausende Zusatzmigranten durch Familiennachzug

In Deutschland wurden in diesem Jahr nicht nur 267.384 Asyl-Erstanträge gestellt; diese zwar ebenfalls schon abstrus hohen Zahlen bilden keinesfalls das gesamte Ausmaß der weitgehend unberechtigten Massenmigration nach Deutschland ab. Denn fernab jeder Wahrnehmung der Öffentlichkeit nimmt der Migrationswahnsinn noch viel extremere Ausmaße an: Am Asylsystem vorbei, haben die deutschen Botschaften und Konsulate bis Ende Oktober weltweit insgesamt 109.000 zusätzliche Visa für “Familiennachzug” erteilt. Auch hier ist der Trend eindeutig: 2022 waren es noch rund 117.000 gewesen, 2023 werden es bis Jahresende wohl deutlich über 130.000 sein.

Diese riesige Zusatzmigration taucht jedoch in keiner offiziellen Statistik auf. Somit sind in diesem Jahr wohl bereits über 400.000 Menschen nach Deutschland eingewandert. Wer anerkannter Asylbewerber, „Resettlement-Flüchtling“ oder „Flüchtling“ nach der Genfer Flüchtlingskonvention ist, darf grundsätzlich seine Familie nach Deutschland holen – auch dann, wenn sie erwartbar Bürgergeld beziehen wird. Im Extremfall betrifft dies dann schon rund ein Dutzend Personen – wie im aktuellen Fall eines Syrers in Donauwörth, der nicht arbeitet und kein Wort Deutsch spricht, aber nun seine 10 Kinder nachholen darf – wodurch er dank Bürgergeld sogleich zum Großverdiener wird. Zur “Familie” gehören der Ehepartner und eingetragene Lebenspartner, die zum Zeitpunkt der Heirat mindestens 18 Jahre alt sein müssen, minderjährige Kinder sowie Eltern, in entsprechenden Fällen eben auch Zweit- und Drittfrauen – obwohl Bigamie und Vielweiberei in Deutschland explizit verboten sind. Noch praktischer zur Verwirklichung der nachhaltigen Bevölkerungstransformation: Bei angeblichen oder tatsächlichen „Härtefällen“ können auch minderjährige Geschwister oder “nahe Verwandte” – Cousins und Angehörige zweiten und dritten Grades (Cousins, Tanten/Onkel, Neffen/Nichten…) nachgeholt werden.

Brückenkopffunktion der “zuerst Ankommenden”

Was das bei den größtenteils islamischen Migranten und ihren Großfamilien bedeutet, ist offenkundig: Unmassen dürfen nachkommen, sobald eine Ankerperson erst einmal im Land ist und dort ihre soziale “Brückenkopffunktion” wahrnehmen kann. Grundsätzlich besteht zwar eine sofortige Arbeitserlaubnis für Angehörige – zugleich eben aber auch auf Bürgergeld, und da zum Arbeiten – wie seit 2015 zu beweisen war – nur eine Minderheit nach Deutschland kommt, sind die Motive der Nachgezogenen keine anderen als die der “Pioniere”.

Wie sich das All-inclusive-Ticket des deutschen Sozialstaats für alle “Ankommenden” auf den Arbeitswillen auswirkt (ganz zu schweigen von den in aller Regel ohnehin gar nicht vorhandenen “Qualifikationen”), ist ebenfalls sonnenklar: Sogar wenn die Ausländerbehörde den Nachzug ablehnt, die bereits in Deutschland lebende Person eine schlechte „Integrationsprognose“ erhält und keine Arbeit hat, liegt die letzte Entscheidung beim Bundesverwaltungsamt und dem Auswärtigen Amt – und dass sie dort dann meist positiv ausfällt, versteht sich von selbst… erst recht in Ampel-Deutschland und im Verantwortungsbereich von “Annanancy Faeserbock”. Auf diese Weise gelangen also jedes Jahr weitere Hunderttausende Menschen nach Deutschland – und zwar zusätzlich zum unverminderten Ansturm von Asylsuchenden, ohne dass dies der Öffentlichkeit in seiner Tragweite überhaupt bewusst ist. Dieser Wahnsinn ist weltweit beispiellos und wird Deutschland eher früher als später in den totalen demographischen Zusammenbruch treiben.