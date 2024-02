Bundestags-Nachwahl in Berlin: Der totgeschwiegene AfD-Triumph

Na sowas aber auch: Trotz der seit fünf Wochen anhaltenden staatlich-medial orchestrierten Massenhysterie gegen die AfD hat diese nicht an Stimmen eingebüßt, im Gegenteil: Bei der gestrigen Bundestagsnachwahl in Berlin konnte sie sogar noch um 5,6 Prozent im Vergleich zur Wahl von 2021 zulegen. Damit gelang ihr fast eine Verdoppelung ihres damaligen Ergebnisses – und das in der linken Hochburg Berlin und bei niedriger Wahlbeteiligung. An diesem Resultat lässt sich erahnen, wie die realistischen Zahlen wohl im Rest des Landes aussehen würden.

Die Wahlwiederholung war nötig geworden, weil die Regierung der deutschen Hauptstadt nicht fähig war, den letzten Urnengang korrekt durchführen zu lassen und dadurch eine Masse peinlicher Pannen verursacht hatte. Die CDU gewann rund sieben Prozent hinzu, dagegen verlor die SPD 7,8 Prozent – und die FDP erhielt die nächste schallende Ohrfeige für ihre Lakaien-Rolle in der Ampel-Regierung und büßte fast sechs Prozent ein, womit sie bei gerade noch 3,3 Prozent dahindümpelt. Zudem verliert sie einen ihrer Sitze im Bundestag. Die Grünen konnten sich mit minimalen Verlusten behaupten, was in Berlin als Zentrum der grünen Wohlstandverwahrlosung kein Wunder ist.

Wohlweislich keine Wahlsendung im ÖRR

Ganz anders als eben das bemerkenswerte AfD-Ergebnis im unmittelbaren Kontext einer beispiellosen Hasskampagne. Daran zeigt sich, dass die Propaganda der Ampel und ihrer Medien immer weniger verfängt: Die Verhältnisse im Land sind dermaßen katastrophal, dass die Menschen den ihnen täglich auf allen Kanälen entgegenschallenden Schwachsinn nicht mehr einreden lassen, wonach Opposition und Widerstand gegen die maximal zerstörerische und deutschlandfeindliche Regierungspolitik “rechtsextrem” sei.

Da man im ÖRR offenbar ahnte, was den eigenen Lieblingen an der Macht bei der Nachwahl bevorsteht, wurde keine Wahlsendung ausgestrahlt – noch nicht einmal in der zuständigen Berliner ARD-Regionalanstalt RBB! Überhaupt hatte man sich stets bemüht, die skandalösen Berliner Wahlpannen nicht groß zu thematisieren. Dementsprechend wurden die Gewinne der AfD nun einfach kommentarlos vermeldet. Die sonst so einordnungsfreudige Journaille verlor kein Wort darüber, was das Nachwahlresultat faktisch zu bedeuten hat: Das Scheitern einer monströsen Propaganda-Lügenkampagne, die im “Potsdam-Plot” seinen Anfang genommen und in regierungsbestellten linksradikalen Massenaufmärschen geendet hatte. Was bleibt, ist ein weitere Riss im zerbröckelnden Lügengebäude einer sterbenden Herrschaftskaste.