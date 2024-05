ESC 2024: Weg mit dieser israelfeindlichen Klischee-Veranstaltung!

Ich möchte mich mit der peinlichen, klischeebeladenen, judenfeindlichen, geschmacklosen, musikalisch unterirdischen, degoutanten Veranstaltung, zu der der “Eurovision Song Contest” verkommen ist, nicht mehr befassen. Dies erkläre ich mit unbefristeter Gültigkeit. Mir ist es ein Rätsel, warum von gefühlt zehn Homosexuellen neun diese irre Clown-Show als schwules Kulturgut feiern. Das müssen die gleichen Patienten sein, die keine Ahnung haben, was Stonewall war und die den Christopher Street Day als krude Fetischparty für ihren schrägen Lifestyle sehen.

Haben Homosexuelle über Jahrhunderte umsonst gegen Klischees gekämpft, damit heute irgendwelche wohlstandsverwahrlosten Globohomos genau diese Klischees als schwulen Standard verkaufen? Wollen diese Kandidaten mit aller Macht die überwundenen Vorurteile gegenüber Gays wieder in die Gesellschaft zurückbringen? Haben Generationen über Generationen, von Oscar Wilde bis Rosa von Praunheim, unter diesen Ressentiments völlig umsonst gelitten? Sicher nicht; aber zu diesem Eindruck muss man tatsächlich kommen, wenn man sich den ESC 2024 zu Gemüte geführt hat (und auch schon den ESC 2023, 2022, 2021, und so weiter). Wobei dieses Jahr noch – als besonders unappetitliches Leitmotiv – abstoßender Israelhass und Antisemitismus hinzukamen.

Huhn auf Ecstasy

Haben Juden etwa über Jahrtausende für ihren Staat gekämpft, damit ein unmaßgeblicher, non-binärer Fisch namens Nemo einem Millionenpublikum seinen Israelhass präsentiert? Ein Typ, der in einem Kostüm auf die Bühne springt, das ihn wie ein Huhn auf Ecstasy erscheinen lässt, steht da auf einem rotierenden Plateau, das an eine überdimensionierte Mikrowelle erinnert. Während er sein schreckliches Liedlein trällert, scheint er an abnormalen Schmerzen zu leiden, wie man anhand seines verzerrten Gesichtsausdrucks jedenfalls vermuten muss. Simuliert er da Schweißarbeiten? Das kann eigentlich nicht sein kann, denn körperliche Arbeit kann man für Nemo, dessen Pronomen übrigens “they” und “them” sind (falls es jemanden interessiert), getrost ausschließen.

Natürlich muss auch Nemo, der dann doch kein Fisch ist, im Vorfeld seine Ablehnung zum Judenstaat Israel kundtun – als ob es irgendjemanden interessieren würde, was dieser Schweizer Beitrag zu dieser degenerierten Freakshow in seiner präpotenten Schlichtheit dazu zu sagen hat. Und: Was zur Hölle ist eigentlich “nonbinary” und was berechtigt solche Leute, ihre Sexualität (die mir scheißegal ist!) jedem ungebeten unter die Nase zu reiben? Interessiert es den Leser, welche sexuellen Vorlieben der Autor dieser Zeilen präferiert? Nein? Gott sei Dank. Diese westliche Gesellschaft kann in Anbetracht ihrer Dekadenz und der völligen Abwesenheit von Werten bald einpacken. Und wenn sie nicht endlich die Zeichen der Zeit erkennt, dann hat sie ihren Untergang auch redlich verdient.