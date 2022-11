Corona: Ein monströser Fehlalarm um praktisch nichts

„Wir brauchen jetzt endlich einen harten Lockdown wie in China!” Es ist noch gar nicht so lange her, da haben sich Menschen, die hierzulande solche Statements rausgehauen haben, als die Speerspitze von Moral und Vernunft gesehen und Kritiker der Maßnahmen böse beschimpft. Mittlerweile ist es ziemlich ruhig um sie geworden. Komisch.

Die Impfungen und die schwächere Omikron-Variante hätten die Lage verändert. Ein dankbares Framing, mit dem man sie eigentlich nicht durchkommen lassen darf.

Zur Erinnerung, weil öffentlich gerne noch immer so getan wird, als habe hier vor Omikron die Pest gewütet: Gemäß John Ioannidis‘ letzter Auswertung lag die infection fatality rate (IFR) im Alter von 0-69 Jahren bei 0,095 Prozent im Zeitraum vor den Impfungen.

Bei den 0- bis 19-Jährigen waren es 0,0003 Prozent (!). Zwischen 40 und 49 Jahren lag die IFR bei 0,035 Prozent.

Durch nichts gerechtfertigt

Wie hoch ist die IFR nun bei herkömmlicher Influenza/Grippe? Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC lag sie für die Jahre 2014-2019 im Bereich von 0,1 bis 0,17 Prozent – also bei einem Vielfachen von Covid. Ein Schocker. Denn die Panik, die hier geherrscht hat, war somit zu KEINEM Zeitpunkt angebracht. Die totalitären und unnützen Maßnahmen – siehe China – waren völlig unverhältnismäßig und unangebracht. Menschen aus der Gesellschaft auszuschließen, sie alleine sterben zu lassen, ihre Grundrechte auszusetzen – all das war durch nichts gerechtfertigt. Eine durch Corona verursachte oder drohende Überlastung des Gesundheitswesens hat es nie gegeben und sie lässt sich bis heute auch nicht mit Zahlen belegen. Eine Übersterblichkeit für das Jahr 2020 existiert nicht.

Ich verstehe auch bis heute nicht, wie man angesichts solcher Daten zu dem Entschluss kommen konnte, dass eine experimentelle Impfung ein positives Kosten/Nutzen-Verhältnis bieten würde, selbst wenn diese Impfungen harmlos und wirksam wären (was sie beides nicht sind!) – weil gerade für junge Menschen praktisch kein Corona-Risiko besteht und es dementsprechend auch keinen wirklichen „Nutzen” geben kann.

Never forget!