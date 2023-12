Das Bürgergeld macht selbst integrationsbereite Migranten arbeitsunwillig

Auf Facebook kursiert ein schon etwas älteres Video, das den denkwürdigen Ausschnitt aus einer TV-Dokumentation zeigt , in dem ein Migrant vom deutschen Bürgergeld schwärmt. Und nein: Es ist keiner der “Problemzuwanderer”, kein Analphabet, kein Sinti mit gekauftem ukrainischem Pass, der hier Sozialleistungen bezieht – sondern einer der tendenziell integrationswilligen Zuwanderer, die Deutsch lernen und eine akademische Ausbildung anstreben. Auch sie haben die Segnungen des deutschen Sozialstaats längst für sich entdeckt.

3.200 Euro netto bleiben ihm beziehungsweise seiner Familie – was einem Gehalt von über 5.000 Euro brutto entspricht, ohne allerdings irgendetwas dafür tun zu müssen. Und das, ohne dass der Mann auch nur die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Sich mit solcher Chuzpe im Fernsehen hinzustellen und offen zu erklären, dass man auch gar nicht bereit ist, einen Job wie Handwerker oder Pfleger oder auch nur eine geringfügigere, niedriger qualifizierte Arbeit anzunehmen – das ist schon harter Tobak und ein Schlag ins Gesicht von ausnahmslos jedem, der hierzulande morgens aufsteht und zur Arbeit geht.

Ach was, Pullfaktor!

Stattdessen hört man hier von unserem Vertreter des immigrierten “Team Sorglos” ganz tiefenentspannt, dass man ganz relaxed in die Zukunft schaut, was dank einer solchen staatlichen gegenleistungsfreien Grundversorgung natürlich leicht fällt: Vielleicht erstmal fünf Jahre den Master machen und dann “mal sehen”. Wobei ich hier meineZweifel habe, dass das Einstiegsgehalt selbst mit einem Master annähernd bei den aktuellen “Bürgergeld”-Bezügen liegen dürfte. Nicht nur hat man den Empfängern das Assi-Image und “Hartzer“-Stigma genommen, weil Bürgergeld viel schicker klingt; ab Januar gibt’s auch noch einen satten Aufschlag obendrauf. Aber nee… das alles ist natürlich kein Pullfaktor! Ach was!

Es ist halt einfach zu schön, wenn sich um alle gekümmert wird und man selbst Zeit findet, sich um die Kinder zu kümmern. “No-work-life-balance” à la Deutschland! Zwar gibt es bestimmt auch noch ein paar einheimische Kartoffeln, die gern etwas mehr Zeit für ihre Kinder hätten… aber hey, irgendjemand muss den Laden ja am Laufen halten und das alles finanzieren! Ich sage euch eins: Wenn ich nächstes Mal tatsächlich die AfD wähle und mich jemand fragt, warum, dann zeige ich ihm genau dieses Video.