Das Ende jeder “Selbstbestimmung”: Junge Muslime träumen vom Kalifat Deutschland

Jüngst veröffentlichte Zahlen des Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) versetzen allen Multi-Kulti-Romantikern und Islam-Illusionisten eine weitere schallende Ohrfeige: Für eine Dunkelfeldstudie zur Jugendkriminalität wurden 8.539 Schüler im Durchschnittsalter von 15 Jahren befragt. Darunter waren 308 Muslime. Von den befragten Schülern besuchten 3,8 Prozent eine Haupt- und Förderschule, 60,2 Prozent eine mittlere Schulform und 35,1 Prozent ein Gymnasium. 67,8 Prozent der muslimischen Schüler stimmten dem Satz zu: „Die Regeln des Koran sind mir wichtiger als die Gesetze in Deutschland“. 51,5 Prozent waren der Ansicht, dass eine islamisch dominierte Regierung die beste Staatsform sei; 45,8 Prozent halten gar einen islamischen Gottesstaat für die beste Staatsform. 35,3 Prozent der Befragten äußerten „Verständnis für Gewalt gegen Menschen, die Allah oder den Propheten Mohammed beleidigen“ und 21,2 fanden, die Bedrohung des Islam durch die westliche Welt rechtfertigte, „dass Muslime sich mit Gewalt verteidigen“.

Unterstellt man, was durchaus angebracht ist, Repräsentativität für die Generation junger Muslime in Deutschland insgesamt, die in wenigen Jahren die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ausmachen werden, so bedeutet dieses weltanschauliche Ambiente nichts anderes als das Ende der christlich-abendländischen Geschichte in Deutschland (oder Mittel- und Westeuropa, denn in Benelux, Frankreich und Großbritannien sieht die Entwicklung ja nicht anders aus) und die schleichende Abschaffung aller Errungenschaften der Aufklärung und Grundrechtsemanzipation.

Beleg für totales Integrationsversagen

Die aus diesen Umfrageergebnissen herauszulesende Gedankenwelt junger Muslime – darunter ja vieler, die schon in der zweiten oder dritten Zuwanderergeneration hier leben – reflektiert nicht nur das vollständige und totale Integrationsversagen in Deutschland, sondern auch die Folgen einer schandbaren jahrelangen linken Unterwerfungs- und Appeasementpolitik der blauäugig-naiven, gutmenschelnden politisch-gesellschaftlichen und medialen “Eliten” hierzulande gegenüber einer radikalen, geschlossenen, vorsintflutlichen importierten Ideologie.

Diese Aussagen von rund 300 Schülern – in diesem Fall nicht aus Hamburg, Bremen oder Berlin, sondern dem Flächenland Niedersachsen – zeigen, wohin die Reise in diesem Land geht. Hier ist nicht nur nicht die allergeringste Bereitschaft zu erkennen, sich zu Deutschland zu bekennen und dieses Land als Heimat zu begreifen, sondern eine grenzenlose Abneigung gegen sämtliche kulturellen Werte und Normen der freiheitlich-westlichen Gesellschaften. In den anderen Bundesländern und in den sonstigen Altersgruppen würden die Zahlen kaum anders aussehen. Carl Philipp Schröder vom KFN fiel dazu nichts anderes ein als die Feststellung: „Die Daten im neuesten Niedersachsensurvey geben Anlass zur Sorge und zeigen, wie wichtig politische Bildung in den Schulen im Unterricht ist.“ Das soll wohl ein Witz sein: Dass die allermeisten muslimischen Schüler durch politische Bildung ja gerade nicht mehr zu erreichen sind, weil ihre kulturelle Prägung und ihr familiäres Umfeld dies gar nicht zulassen und alles, was nicht islamisch ist, als feindlich eingestuft wird und ihrer Meinung nach gnadenlos bekämpft werden muss, müsste sich auch unter Deutschlands Kriminalisten herumgesprochen haben.

Überschrittene Kipppunkte

Doch statt dem entgegenzuwirken, tut der Staat alles, um den Islam so weit wie nur möglich zu verharmlosen, Muslime in ihrem absurden Verfolgungswahn zu bestärken und alle Kritiker des absoluten Herrschaftsanspruchs des Islam als Rechtsextreme, Rassisten und Nazis zu brandmarken und zu verfolgen (Stichwort “antimuslimischer Rassismus“). Dabei sieht die Lage im Rest Europas nicht besser aus. Eine kürzliche Umfrage unter britischen Muslimen ergab, dass 32 Prozent sich die Einführung der Scharia wünschen und 46 Prozent mit der Hamas sympathisieren. In Frankreich, Schweden, Österreich oder Belgien dürften die Zahlen ähnlich oder noch schlimmer aussehen: Überall, wo die muslimische Masseneinwanderung zugelassen wurde, hat man sich Millionen von Menschen ins Land geholt, die dessen Werten und Kultur mit hasserfüllter Ablehnung gegenüberstehen. Dies entlädt sich in ständiger Terrorgefahr und einem explosionsartigen Anstieg der Migrantenkriminalität. Die Staaten stehen dem machtlos gegenüber, weil sämtliche demographischen Kipppunkte längst überschritten sind.

Zwei weitere Pointen dieser Erhebung entbehren nicht einer gewissen Ironie: Erstens müssten bei diesem Gedankengut nach jüngsten Verlautbarungen der CDU, wer in Deutschland nichts mehr verloren haben dürfte (und zwar selbst dann, wenn er bereits als Doppelstaatsbürger einen deutschen Pass hat), wohl ein beträchtlicher Teil der jungen Muslime aus Deutschland jetzt remigriert werden (wohlgemerkt: nicht nach den Definitionen Martin Sellners, sondern der CDU zufolge). Und zweitens würde die Durchsetzung von Scharia und Prophetenworten als Rechtsquelle schlagartig auch das endgültige Aus für die neurotischen und spätdekadenten Zeitgeistverirrungen bedeuten, denen sich die sterbende westliche Kultur parallel zur gleichzeitigen Islamisierung des Alltag hingibt: Transpropaganda, Queer- und Wokeness, Regenbogenwahn und Genderkult. Denn für die wird in einem islamischen Deutschland garantiert gar kein Platz mehr sein.