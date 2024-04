Das grüne Kartenhaus bricht zusammen

15 Blöcke an Braun- und Steinkohlekraftwerken sind gestern, zum 1. April, abgeschaltet worden. Die Grünen werten das ernsthaft als einen Erfolg für die “Klima- Gerechtigkeit“. Auch werde so der Import von Kohle gestoppt, bei dem “Menschenrechte” missachtet würden. Diese “Missachtung von Menschenrechten” spielt beim Bau von Batterien für Elektroautos leider keine Rolle, ebenso wenig wie die zehntausende verlorene Arbeitsplätze – das ist dann alles unwichtig.

Gerade aktuell, da über 15 EU-Staaten einer Atom-Allianz beitreten, um verstärkt auf Atomkraft zu setzen, werden im “grünen” Deutschland die vor einem Jahr endgültig vom Netz genommenen besten und sichersten Atomkraftwerke der Welt unbrauchbar gemacht und regelrecht zersägt, so dass sie auch unter einer anderen Regierung garantiert nicht mehr ans Netz gehen kann. Vollendete Tatsachen… Sie wollen diesmal ganz sicher gehen.

Reines Wunschdenken

Frankreich hat nun die Windräder verboten, weil sie nicht nur der Natur einen immensen Schaden zufügen, sondern nach neuesten Erkenntnissen auch den Menschen gesundheitlich schädigen können. Andere Länder überlegen, den gleichen Schritt zu gehen. Und “Buntland”? Die Gesundheit der Menschen ist hier zweitrangig, was schon bei den Corona- Maßnahmen mehr als deutlich wurde. Das Kartenhaus des von der Leyen’schen “Green Deal“, in dem es Billionen (!) Euro gehen soll, bricht langsam in sich zusammen, so gut wie alles, was uns als “große Transformation” verkauft wurde – nicht nur, aber gerade in Sachen “Klima” -, erweist sich in der Praxis als undurchführbar.

Vieles basiert auf Annahmen, die nicht der Realität, sondern reinem Wunschdenken entsprechen. Mit schlüssigen Konzepten hat das alles nichts zu tun, siehe zum Beispiel die flächendeckende Nutzung von Elektroautos und gleichzeitig die selbstgemachten Energieprobleme – ein weiterer Widerspruch in sich.

Politische Geisterfahrer

Zu allem Überfluss gerät im Übrigen auch noch die These, dass der Klimawandel hauptsächlich durch den hohen CO2-Ausstoß verursacht würde, wissenschaftlich mehr und mehr ins Wanken. Aus der Sicht inzwischen sehr vieler Bürger ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis in der Klimapolitik längst nicht mehr tragbar. Für einen eher unsicheren, angeblichen Nutzen zerstört man nicht nur unseren freiheitlichen Lebensstil, sondern auch den hart erarbeiteten Wohlstand der Menschen in diesem Land.

In fast allen anderen Ländern hat man das inzwischen erkannt – während sich die politischen Geisterfahrer in Berlin und ihre moralgeschwängerten Anhänger noch immer als Mittelpunkt und Heilsbringer einer neuen Welt sehen.