Das Grundrecht zum Vergessen

Der weder medizinisch noch politisch aufgearbeitete Probelauf des staatlichen Corona-Notstandsdiktats hat jetzt die bereits befürchteten Folgen: Deutschland entzieht ohne irgendwelche, juristisch belastbaren Vorkommnisse einem unbotmäßigen Österreicher das in Europa geltende und unbedingt schutzwürdige Grundrecht auf Freizügigkeit. Einreisesperre! Ein Recht, das als Abwehrrecht den Bürger vor staatlicher Willkür schützen soll! Während buchstäblich jeder Willige unabhängig von der Existenz eines Herkunftsnachweises kommen und selbst mit rasant anwachsenden Strafregister bleiben und bei der Allgemeinheit seine Versorgungsansprüche geltend machen kann, gelten jetzt plötzlich wieder Grenzen für Europäer.

Der nächste Meilenstein auf dem Weg in den Totalitarismus ist damit erreicht. Wenn die europäische Gerichtsbarkeit diesen offenen Gesinnungsterror so durchgehen lässt, dürfte klar sein, was das für die „unantastbare“ Freiheit und Würde des Einzelnen künftig bedeutet: Mobilität nur noch gemäß von Regierungsbehörden gefühltem Social Scoring.

Spürbarer Vertrauensentzug

Nach dem bereits überall spürbaren Vertrauensentzug für öffentlich-rechtliche Medien und der „freien, unabhängigen“ Wissenschaft dürfte in Kürze auch der für den Rechtsstaat und die behauptete, freiheitlich demokratische Grundordnung folgen. Was die Regierung in diesem Land inzwischen veranstaltet, ist atemberaubend.

Und sie denken nicht ans Umkehren, wie deutsche Mächtige seit jeher: Adolf war vom Endsieg überzeugt. Honecker blieb bis zuletzt. Merkel und ihr Wirschaffendas auch. Löw und Flick durften Jahr um Jahr weitermachen. Uschi, Annegret und Oma Lambrecht hatten alle Zeit der Welt, ihr Werk zu vollenden. Super-Robert blieb, bis kein Betrieb mehr irgendetwas Nennenswertes in Deutschland emittierte. Iris Berben wird posthum noch jahrelang für ihre vorbildliche Haltung ausgezeichnet werden. Sogar auch der dienstbeflissene Schulleiter Zimmermann wird vermutlich noch in Amt und Würden sein, wenn sich Schüler zu Unterrichtsbeginn erheben, um den Faesergruß zu zeigen.