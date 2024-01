Das Schuljahr 2024

Liebe Schülernde, liebe Elter 1-3, liebe Lehr*innende! Ein neues Kalenderjahr liegt vor uns! Für dieses Jahr hat sich das Ministerium für gesicherte Verblödung der autochthonen Restbevölkerung (MfgVdaR) wieder viel vorgenommen. Auch wenn das Schuljahr 2023/2024 bereits einige Monate alt ist, sind das MfgVdaR und die zuständigen Staatssekretärinnenden und leitenden und stellvertretenden Abteilungsleiterinnenden sowie die ausführenden Beamtinnenden zusammen mit den Angestellinnenden des öffentlichen Dienstes zeitnah bemüht, noch mehr Innovation und Bildungsvermittlung mit brillanten Inhalten für das erfolgreichste Schulsystem aller Zeiten vorzubereiten, um ihre Resultate dann unverzüglich zu vermitteln.

Nachdem in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunders einiges in Sachen Bildung schiefgelaufen ist, konnten wir ab Mitte der 80er Jahre zuerst im Westen Buntlands und dann ab 1990 auch im Dunkelosten erfolgreich gegensteuern. Sie erinnern sich: In der erwähnten Zeitspanne gab es noch das Leistungsprinzip in den Schulen.

Der unerwünschte Zustand der Lehranstalten in der Vergangenheit

Damals wurde, unerträglich nazihaft, das Abitur nicht gleichmäßig gerecht an alle, die den Wunsch danach hatten verteilt, sondern die Schüler mußten lesen, rechnen, schreiben, eigenständig denken und kritisch hinterfragen können, um selbiges zu erhalten. Ein Unding! Beim Schulsport wurden damals die Schnelligkeit beim Laufen, die Sprungweite oder -höhe beim Weit- oder Hochsprung und die Leistungen im Schwimmen gemessen und nach einem Punktesystem bewertet. Es gab dann auch völlig diskriminierend Urkunden für die Sportlichen, beziehungsweise keine Urkunden für die Schlaffsäcke.

Diesen unerträglich diskriminierenden Zustand haben wir glücklicherweise im Laufe der Jahrzehnte beenden können! Wer heute glaubhaft beteuern kann, dass er ein Abitur ernsthaft wünscht, bekommt dieses verliehen – ganz gleich ob er/sie/es/dingsbums zu lesen, zu rechnen oder zu schreiben imstande ist! Darüberhinaus erhält heute im Sport ein jeder Siegerurkunden, selbst wenn ens* an Bundesjugendspielen zum Beispiel aus religiösen Gründen nicht teilgenommen hat.

Die Wichtigkeit der Pisa-Studie

Die leistungsorientierte Schule gehört zum Glück der Vergangenheit an. Rückblickend können wir sagen: Dank intensiver Bemühungen konnten wir zuerst das Schulniveau im Westen des vereinigten Wirtschaftsraums – also bei den deutschsprachigen Amerikanern – auf eine wünschenswerte Stufe anheben. Nach dem Fall der Mauer gelang uns dies dann auch im Zonen-Dödel-Osten. Heute sind beide ehemals konkurierende Landesteile vereinigt – und nunmehr Brüderinnen im Geiste der schulischen Verblödung.

Dabei war die Pisa-Studie von unerlässlicher Hilfe: Durch das Versagen beim Bewältigen der gestellten Aufgaben oder durch die korrekte Lösung derselben durch die zu prüfende(n) Schülerschaft*innen wußte das MfgVdaR immer genau, an welchen Stellschrauben es zu drehen hatte. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass Lernerfolge ausblieben und unnötige Fahigkeiten, die der junge Mensch in Billardfrisur-Klausis schöner neuer Welt eh nicht mehr braucht, nachhaltig verhindert wurden. Aus diesem mehr als naheliegendem Grund wird das MfgVdaR fortan immer wieder solche Studien durchführen lassen – ungeachtet der Kosten! Letztendlich wird das Geld dafür immer vorhanden sein, auch wenn die Bevölkerung zukünftig auf das eine oder andere verzichten muss – gilt es doch das Endziel der Imbezillität der Gesamtbevölkerung verbindlich zu erreichen.

Fähigkeiten für den guten Deutschen der Zukunft

Auf der Vermittlung fortschrittlicher Lerninhalte wird demgemäß auch in den kommenden Jahren der Fokus der Aktivitäten des MfgVdaR liegen, alles andere ist – frei nach Annalena Baerbock – primär. Anstatt lesen zu können, wird der Schülernde der Zukunft*innen eine antirassistische, diskriminierungsfreie und omnitolerante Haltung haben! Er/sie/es/dingsbums wird das Sprachniveau eines Manta-Fahrers der 80er Jahre oder eines levantinischen Fachhändlers für getrocknete Gewürze und Kräuter der Jetztzeit haben – was aber für seinen durch Impfungen, Insektennahrung und Frühdigitalisierung bereits verkümmerten Intellekt völlig ausreichend ist.

Geschichtswissen wird der Vergangenheit angehören. Niemand wird sich mehr für „Früher“ interessieren. Geographie, Biologie, Chemie, Physik sind Geistesdisziplinen sind Ausfluss einer schlimmen, im kolonialistischen Alptraum geendeten Vergangenheit, die es ein für alle Mal hinter sich zu lassen gilt.

Herausforderungen für das MfgVdaR in der Zukunft

Die Lehrfächer der gerechten und woken Zukunft sind daher diese:

dankbar veganen Industrieschlamm zu verzehren;

Kenntnis über alle 279 möglichen Geschlechter zu erlangen

sich bereitwillig und formvollendet den neuen muslimischen Herren zu unterwerfen

das christliche Abendland samt seinen Traditionen und alten weißen Männern in Restlaufzeit mit aller Kraft zu hassen.

Narzisten braucht das Land… und das MfgVdaR wird dafür sorgen, dass diese in ausreichender Zahl hervorgebracht werden! Dennoch bleibt noch viel zu tun: Das Ziel des MfgVdaR ist eine Welt, wie sie in der visionären Zukunftsdokumentation des amerikanischen Filmemachers Mike Judge aus dem Jahr 2006 unter dem Titel Idiocracy aufgezeigt wurde. Solange nicht zu einhundert Prozent sichergestellt ist, dass unter den zukünftigen in Buntland geborenen Kindern „eines dümmer als das andere“ ist (so ein Zitat aus Idiocracy), wird diese unersetzliche Behörde ihre Bemühungen unermüdlich fortsetzen!