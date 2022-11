Der „Klima-Kleber“ – Symbolfigur einer Angstgesellschaft

Über die unfriedlichen Protestaktionen von Klima-Apokalyptikern wie der „Letzten Generation“ und ihre fatalen Folgen für unbeteiligte Normalbürger ist gerade in Alternativmedien schon so viel berechtigte Verachtung zum Ausdruck gebracht worden, dass es wenig sinnvoll wäre, an dieser Stelle einen weiteren Artikel in diesem Sinne hinzuzufügen. Stattdessen will ich hier versuchen, die Position der Gegenseite zu verstehen, allerdings ohne sie damit zu rechtfertigen. Dies wird zu der Erkenntnis führen, dass bei einer ganzen Reihe politischer und gesellschaftlicher Themen unserer Gegenwart durchaus berechtigte Ängste zu irrationalen Kurzschlussreaktionen führen, was nicht nur zu einer Gefahr für den inneren Frieden unseres Landes führt, sondern auch die Problemlagen selbst immer weiter verschlimmert.

Beginnen wir also beim Thema „Klima“. Es ist hier nicht der Ort, die Argumente von Klimaskeptikern und Klimagläubigen zum x-ten Male zu wiederholen und gegeneinander abzuwägen, was angesichts der verfestigten ideologischen Verhärtungen der Standpunkte ohnehin nicht weiterführen würde. Als studierter Naturwissenschaftler, der Skepsis nach wie vor für nicht für eine menschliche Schwäche, sondern für eine Tugend hält, fasse ich den gegenwärtigen Kenntnisstand wie folgt zusammen: Es ist mit Sicherheit nicht möglich, verlässliche Prognosen zu erstellen, in denen das Weltklima des Jahres 2050 oder gar 2100 als Funktion des menschlichen Ausstoßes von Spurengasen erscheint.

„Klima-Leugnung“ der falsche Ansatz

Dazu sind die Unsicherheiten der Modellrechnungen viel zu groß, die überdies zugrunde liegende Erscheinungen wie Konvektion (Wärmeströmung) und Turbulenz immer nur über Näherungen erfassen können, weil es auch heute keine wirklich guten physikalischen Theorien dieser Phänomene gibt.

Trotzdem plädiere ich nicht für „Klima-Leugnung“. Es reicht nämlich aus meiner Sicht völlig aus, dass die Modellrechnungen einen Fieberkollaps der irdischen Biosphäre in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts als eine realistische Möglichkeit (unter anderen) erscheinen lassen, um dieses Thema sehr ernst zu nehmen und Gegenmaßnahmen zu befürworten. Die Angst der Klima-Apokalyptiker bezieht sich durchaus auf eine reale Bedrohung. Ihr Fehler besteht darin, in einer Kurzschlusshandlung eine abstrakte Gefahr auf scheinbar konkrete Feinde zu projizieren, deren „Schuld“ darin besteht, etwa als Autofahrer CO2 zu emittieren. Dass die „Klima-Kleber“ mit ihren Aktionen menschenfeindlich handeln, was sich insbesondere bei der Behinderung von Rettungseinsätzen zeigt, braucht hier nicht noch einmal aufgezeigt zu werden. Interessanter ist aus meiner Sicht, dass sich die Kombination aus berechtigter Angst, irrationalen Feindbildern als Reaktion auf diese Angst und schließlich daraus resultierenden beträchtlichen Schäden auch auf ganz anderen Politikfeldern zeigt, sodass der „Klima-Kleber“ letzten Endes zur Symbolfigur einer von Angst getriebenen Gesellschaft wird.

Beispiel Migration

Um dies zu verdeutlichen, wechsle ich vom links-grünen Klimathema zu einer Problematik, die meistens „Rechte“ beschäftigt – nämlich der Migration und ihrer Folgen. Viele Menschen in unserem Lande treibt die Befürchtung um, dass sich im Jahre 2050 Staat und Gesellschaft in Deutschland dem Bild des heutigen Nahen und Mittleren Ostens anverwandelt haben könnten. Diese Angst ist rational. Sie beruht weder auf einer instinktiven, aber unbegründeten Furcht vor „dem Fremden“ noch auf einer nur psychiatrisch zu erfassenden „Islamophobie“, sondern rechtfertigt sich aus einer simplen Fortschreibung bereits heute vorliegender demographischer Daten in die Zukunft. Hinzu kommt eine ebenfalls simple Fortschreibung von Tendenzen der Entwicklung deutscher Städte in den letzten Jahrzehnten. Man kann sich dies auch nicht mit der Begründung schönreden, dass Berlin immer noch Berlin wäre, auch wenn es seiner Einwohnerschaft und seinem äußeren Erscheinungsbild nach längst zu Istanbul oder Bagdad geworden wäre.

Der genius loci lässt sich nicht von den Menschen trennen, welche einen Ort bewohnen, und die Transformation von mitteleuropäischen zu orientalischen Städten wäre ohne Zweifel mit gewaltigen Rückschritten bei zivilisatorischen Standards und Lebensqualität verbunden. Die Bedrohung ist also ohne jeden Zweifel real. Die irrationale Kurzschlussreaktion besteht beim Migrationsproblem darin, dass um den Fortbestand ihrer Heimat völlig zu Recht besorgte Abstammungsdeutsche Ausländer und Migranten ohne Ansehen der Person zu Feinden erklären. In letzter Konsequenz resultieren daraus Scheußlichkeiten wie die NSU-Morde oder der Amoklauf von Hanau (2020). Genau wie beim Klima darf auch bei der Migrationsfrage dem abstrakten Problem nicht durch Unmenschlichkeit im Kleinen begegnet werden. Leider geschieht dies dennoch, und es dürfte in der gegenwärtigen Zuspitzung der Problematik nicht mehr allzu lange dauern, bis wir nach dem beständigen „Mikroterrorismus“ der Messerstecher auch wieder schlimmer rechtsextremistischer Gewalt begegnen werden (wobei ich eindeutig feststelle, dass ich beide Phänomene nicht gegeneinander aufrechnen will).

Beispiel Corona

Nachdem wir das Grundmuster angstgetriebener Handlungen verstanden haben, können wir es ohne weiteres auf eine Vielzahl aktueller Probleme anwenden. Wichtig ist dabei, dass das Muster der Entstehung irrationaler Feindbilder als falsche Antwort auf reale Problemlage fast immer auf beiden Seiten der politischen Auseinandersetzung stattfindet. Nehmen wir uns als nächstes die Corona-Problematik vor. Die Angst der „Corona-Gläubigen“ vor einem massenhaften Erstickungstod ist sicherlich zu einem großen Teil erst durch eine staatliche Propaganda erzeugt worden, deren eigentlicher Sinn bis heute im Dunklen verbleibt. Dennoch ist diese Angst nicht unbegründet, vor allem, wenn sie sich auf eine möglicherweise dauerhaft durch menschengemachte Viren verseuchte Welt bezieht, die jeden Tag irgendwo aus völlig unzureichend kontrollierten Bio-Laboren entweichen können. Die Übersprungshandlung der Viren-verängstigten Menschen besteht darin, ihre Mitmenschen nur noch als potentielle Infektionsquellen wahrzunehmen, mit denen höchstens unter den Voraussetzungen von Maske, Impfung und Distanzgebot noch nicht-virtuelle Kontakte erlaubt sind.

Auf der anderen Seite steht seit dem Frühjahr 2020 eine völlig berechtigte Angst vor einer postdemokratischen und post-freiheitlichen Kontrollgesellschaft. Diese Angst wird jedoch vielfach zu einer Haltung überzogen, welche den Staat zum Feind erklärt und ihn zumindest völlig „delegitimieren“, wenn nicht gar umstürzen will, oder sich sogar von einem russischen Besatzungsregime eine „Befreiung“ Deutschlands verspricht. Gleichzeitig pochen die Vertreter dieser Haltung auf all ihre Ansprüche an genau denselben Staat und erwarten von ihm selbstverständlich die Lösung all ihrer Probleme und ein weitgehend sorgenfreies Leben.

Beispiel Russland-Ukraine-Krieg

Als weiteres Beispiel sei die deutsche Haltung zum Ukraine-Konflikt genannt: Einerseits weckt die unbestreitbare russische Aggression völlig zu Recht Befürchtungen, dass sich ohne eine starke westliche Bereitschaft zur Gegenwehr der russische Neo-Imperialismus tatsächlich bis zum Atlantik hin ausbreiten könnte. Diese Befürchtungen erzeugen aber leider einen unangemessenen Russenhass, der sich in Deutschland sehr leicht aus den bitteren Erinnerungen an das Verhalten der sowjetischen Sieger des Jahres 1945 speisen lässt. Ohne dieses Thema hier erschöpfend zu diskutieren, muss dazu gesagt werden, dass ein solcher Völkerhass in jedem Fall unmoralisch und in diesem speziellen Fall darüber hinaus auch der deutsch-russischen Geschichte unangemessen ist, deren unbestreitbarer Tiefpunkt eben nicht der 8. Mai 1945 war, sondern der deutsche Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941.

Auf der Gegenseite der heutigen deutschen Streitigkeiten um eine angemessene Haltung zum Ukraine-Konflikt steht wiederum eine reale Angst, nämlich diejenige vor einem Atomkrieg zwischen der NATO und Russland, der hauptsächlich West- und Mitteleuropa in Mitleidenschaft ziehen würde. Die Übersprungshandlung besteht hier in der – zumindest unausgesprochenen – Absicht, für einen Frieden um jeden Preis das nationale Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes zu opfern. Wenn man bedenkt, wie viele ukrainische Opfer bis jetzt schon ein relativ begrenzter russischer Krieg gefordert hat, kann man sich kaum guten Gewissens vorstellen, was für Folgen eine russische Eroberung der kompletten Ukraine hätte. Der Preis für einen falschen deutsch-russischen Frieden wäre in jedem Falle zu hoch.

Irrationale Gegenreaktionen

Das Problem wechselseitiger irrationaler Feindbilder als Reaktion auf berechtigte Angst zeigt sich auch bei den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um die Zukunft der Demokratie in Deutschland und anderen westlichen Staaten. Auf der einen Seite steht die begründete Befürchtung, dass ein sich stetig verstärkender Prozess der Bildung polit-medialer Machtkartelle zu einem repressiven Regime führt, in dem trotz formaler Legitimation durch Wahlen, die aber keine wirklichen Alternativen mehr anbieten, letztlich eine versteinerte Parteienoligarchie ohne Rücksicht auf den Volkswillen herrscht. Die falsche Reaktion darauf besteht in der Stärkung ultrarechter Oppositionsparteien, denen man leider die Absicht unterstellen muss, im Falle einer eigenen „Machtergreifung“ selbst keine Opposition mehr dulden zu wollen, sondern stattdessen eine autoritäre Personenherrschaft anzustreben.

An dieser Stelle kommt es aber wiederum zu irrationalen Gegenreaktionen, die viel zu schnell die Gefahr einer Rekonstruktion des Faschismus aus dem 20. Jahrhundert oder gar einer neuen NS-Zeit an die Wand malen, dabei die fundamentalen Unterschiede zwischen damals und heute übersehen und letztlich mit einer gefährlichen Relativierung des realen Nationalsozialismus enden, deren Ausmaß heutigen, selbsternannten „Antifaschisten“ oftmals gar nicht bewusst ist. Sowohl Donald Trump als auch Joe Biden mögen Bedrohungen für die Demokratie darstellen. Mit Adolf Hitler ist hingegen keiner von ihnen vergleichbar.

Falsche Instrumentalisierung gesellschaftlicher Ängste

Wir sehen also in einer ganzen Reihe von aktuellen Problemen, die man durchaus noch fortsetzen könnte, ein Handlungsmuster, das auf reale Bedrohungen mit irrationalen Feindbildern reagiert und dadurch die Problematiken verschlimmert, statt sie zu verbessern. Der „Klima-Kleber“ wird so zur Symbolfigur einer von Angst beherrschten Gesellschaft. Wie könnte man besser mit solchen Situationen umgehen? Es ist wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass es hier nicht darum geht, durch Psychologisierung falsche „Ängste“ abzubauen oder diese Ängste sogar als Paranoia oder Phobie zu pathologisieren. Die in diesem Artikel angesprochenen Ängste beziehen sich auf reale, ernste Bedrohungen. Entscheidend ist, dass dies für alle diese Ängste gilt. Bessere und friedlichere Formen der politischen Auseinandersetzung, als wir sie heute erleben, müssen damit beginnen, dass jede Seite die Angst der anderen versteht und ernst nimmt.

Es darf auch nicht der Versuchung nachgegeben werden, die eine Angst gegen die andere auszuspielen. Alle hier angesprochenen Themen sind gleichermaßen existentiell wichtig. Wer diese Erkenntnisse nicht beherzigt, macht nicht nur einen Fehler. Er spielt unter Umständen sogar untergründigen Kräften in die Hände, welche einen Großteil der hier beschriebenen Probleme mutwillig erzeugen. Die Macht dieser Kräfte besteht aber fast ausschließlich in der Fähigkeit, den Widerstandswillen der Menschen gezielt zu spalten. Genau diesem Zweck dient die allgegenwärtige falsche Instrumentalisierung gesellschaftlicher Ängste. Damit stellt sich aber eine Aufgabe, die als nahezu unlösbar erscheint. Die heutige Multikrise kann offenbar nur dadurch gelöst werden, dass man alle ihre widersprüchlichen Aspekte gleichzeitig in den Blick nimmt und angeht. Das erfordert aber eine „als unmöglich erscheinende Synthese“ (Alain de Benoist) zwischen politischen Lagern und Weltanschauungen, die als miteinander unvereinbar erscheinen und deren Daseinszweck geradezu im unversöhnlichen Kampf gegeneinander zu bestehen scheint. Verzweifeln wir nicht an der Größe dieser Aufgabe. Unser Überleben im 21. Jahrhundert könnte davon abhängen, ob wir dieser Herausforderung gerecht werden oder nicht.