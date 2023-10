Der Krieg in Israel und die deutsche Heuchelei

Es war 2017, als mir endgültig der Kragen platzte und ich auch noch den letzten Rest Vertrauen in die Lippenbekenntnisse der etablierten Politik verlor: In Berlin trugen einmal wieder die Palästinenser den Nahost-Konflikt auf die deutschen Straßen – und das mit gewohnter Radikalität. Es dauerte sehr lange, bis Angela Merkel geruhte, den Krawall zur Kenntnis zu nehmen, obwohl sogar das sonst sakrosankte Berliner Mahnmal zum Ziel der Randale wurde. Einige Demonstranten – wenn man sie denn höflich so bezeichnen mag – hatten überdies versucht, das angrenzende Dokumentationszentrum zu stürmen. Erst als sich Alice Weidel zu Wort meldete, fiel der Kanzlerin auf, dass es wohl angebracht wäre, ein paar Worte der Ermahnung zu sprechen. Schließlich konnte man das Feld nicht “islamophoben” Opposition überlassen.

Heute verteilten Palästinenser in Berlin Süßigkeiten, um den Überfall der Hamas auf Israel und vor allem den Tod israelischer Zivilisten zu feiern. Der Nahost-Konflikt wird längst in unseren Städten ausgelebt, so sehr die deutsche Politik das auch ignoriert. Auch wenn es sicherlich legitim ist, darüber zu diskutieren, inwiefern sich Deutschland in diesen Konflikt einmischen sollte, so stecken wir längst mittendrin. Vielen Deutschen gefällt es, die Palästinenser als Opfer israelischer Aggression zu sehen, daher vergeben sie ihnen beinahe jede Verfehlung, welche auch in unserem Land begangen wird, von “Tod den Juden“-Rufen bis hin zur Brandstiftung. Die Parallelen zum Linksextremismus sind augenfällig: Man möchte glauben, es handele sich hier um einen gerechten Kampf, der lediglich ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist. Im Übrigen findet das alles sehr einseitig statt, jedenfalls gibt es keine Hass-Demos von jüdischer Seite, noch wäre es jemals einem Israeli in Deutschland eingefallen, einen Araber tätlich anzugreifen. Allein das sollte einen Hinweis darauf geben, wer das größere Aggressionspotenzial einbringt.

Von wegen “historische Verantwortung”

Als die “Tagesschau” gestern morgen von Angriffen der Hamas auf Israel sprach, war mir der Ernst der Lage sofort klar. Normalerweise versteckt die Nachrichtensendung nämlich diese Raketenangriffe hinter Meldungen von israelischen Luftangriffen auf die Stellungen der Hamas. Gerne wird auch relativiert, bei den Geschossen handele es sich “lediglich” um Selbstgebautes. Für die betroffenen Israelis ist das wenig tröstlich, aber auch in diesem Fall liegt eine deutsche Beteiligung vor. Die Zahlungen an palästinensische Behörden wachsen von Jahr zu Jahr auf mittlerweile 340 Millionen Euro. Das Geld, gedacht für den Aufbau einer Infrastruktur, versickert in dunklen Kanälen. So mancher Hamas-Chef dürfte sich davon ein hübsches Häuschen gebaut haben – oder aber eine Raketenabschussbasis. Wenn Annalena Baerbock nun also die Angriffe auf Israel “auf das Schärfste verurteilt“, sollte der nächste Schritt sein, den Geldhahn konsequent zuzudrehen. Das genau passiert aber nicht, obwohl dem Außenministerium bekannt ist, dass von diesen Zahlungen auch die sogenannten “Märtyrerrenten” finanziert werden. Sowohl in Gaza als auch in Ramallah lohnt es sich weit mehr, Attentäter anstatt Lehrer zu werden. Eine Tatsache, die viel über die Denkweise der politischen Führung aussagt. Dennoch hält sich hartnäckig die Vorstellung, hier fände ein Kampf “David gegen Goliath” statt, nur diesmal mit vertauschten Rollen.

In Deutschland wird von offizieller Seite gern von “historischer Verantwortung gegenüber Israel” gesprochen. In Teilen unserer Bevölkerung hat sich unabhängig von der politischen Ausrichtung daher die Vorstellung breitgemacht, unsere Regierung würde den Israelis jeden Wunsch von den Augen ablesen. Manchmal frage ich mich, ob so viele Bürger das Solidaritäts-Blabla der Bundesregierung für bare Münze nehmen, weil es so in ihr Weltbild passt. Auch jetzt ploppt im Netz etwa wieder die Geschichte von der angeblich nach Israel verschenkten U-Boot-Flotte auf, obwohl der jüdische Staat für die drei Boote mit Geld und Patenten bezahlt hatte.

Faktisch sehen die Besuche deutscher Politiker in Israel aber meist so aus, dass man die dortige Regierung zur Mäßigung mahnt und anschließend zum entspannten Plauderstündchen nach Ramallah fährt. Unvergessen ist auch Frank-Walter Steinmeiers Bückling an Arafats Grab. Also bei ausgerechnet jenem Mann, welcher das Volk der Palästinenser, die vorher einfach Araber wie alle anderen waren, erst erfunden haben. Währenddessen überlegt die aktuelle Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, wie die israelische Regierung den Krieg wohl zu ihren Gunsten ausnutzen wird – das wird einfach unterstellt.

Ich möchte nicht wissen, wie viele deutsche Politiker abends nach Gedenkveranstaltungen zum 9. November ihre Füße auf den Couchtisch legen, sich ein Bier aufmachen und seufzen: “Für dieses Jahr habe ich es wieder hinter mich gebracht!” Und dann schauen sie die öffentlich-rechtlichen Nachrichten über den Nahost-Konflikt und überlegen sich, dass die Israelis doch irgendwie selbst schuld sind, weil sie nicht von den Deutschen gelernt haben. Da wünscht man sich tatsächlich, Deutschland möge sich heraushalten: Sowohl mit guten Ratschlägen als auch mit “Hilfen” an die Hamas. Und wenn wir schon so neutral sind und Hass und Hetze verurteilen, stoppen wir dann bitte auch die innerdeutsche palästinensische Randale. Dabei möge sich jeder fragen, ob er diese Unruhestifter als Nachbarn haben möchte.