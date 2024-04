Der Nahost-Konflikt (II): Israel ist alternativlos

Israel ist das einzige Land auf der Welt, in dem Juden einigermaßen sicher leben können. Nur dort haben sie ihr Überleben selbst in der Hand. Damit ist Israel alternativlos. Teil 1 dieser Serie erläuterte, warum sowohl Juden als auch Araber, Christen oder Kopten, die im Gebiet Israel/Palästina leben, Palästinenser sind – und nicht nur die Araber, die sich „Palästinenser“ nennen. Teil 1 erläuterte auch den Teilungsplan der UN von 1947/48 zur Aufteilung Palästinas in Israel und die palästinensischen Autonomiegebiete, sowie die Rechtmäßigkeit der Ansprüche der Juden auf Israel. Ebenso rechtmäßig war der Anspruch der Araber, die sich seitdem „Palästinenser“ nennen, auf ihre Gebiete des UN-Teilungsplans. Durch die Kriege der Araber gegen Israel und den Eroberungen Israels stellt sich diese Frage neu – wie bei allen Kriegen und Eroberungen. Darauf kommen wir in einem weiteren Teil dieser Serie zurück.

Sehr viele Angehörige der „Kultur, die nicht kritisiert werden darf“ feiern heute Hitler und den Holocaust als Vorbilder für den Umgang mit Juden. Hamas-Terroristen, sogenannte „Palästinenser“ und ihre Unterstützer fordern den Völkermord an allen Juden (auf das Thema Völkermord werden wir ebenfalls in einem weiteren Teil dieser Serie zurückkommen) und die Übernahme ganz Israels.

„Gemäßigte“ Antisemiten fordern, Juden sollen Israel komplett an die Araber übergeben und „zurückgehen”. Zurück wohin?

Für Juden gibt es kein „zurück“

Fast alle Juden, die nach Israel auswanderten, wurden aus ihren ursprünglichen Heimatländern vertrieben: Von Marokko bis Jemen, von Deutschland bis zum Irak: Überall gab es „ethnische Säuberungen“ gegen Juden, von Apartheid über Dschizya-Kopfsteuern für Nicht-Muslime bis zum Massenmord wie Pogromen im Irak, in Bahrain, in Libyen und vielen anderen. Im Jemen lebten in den 1940er Jahren 35.000 Juden. Heute sind es: Null. In Marokko fiel ihre Zahl von 220.000 auf 2.000. Im Irak: Von 150.000 auf Null. Ägypten: Von 85.000 auf Null. Tunesien: Von 100.000 auf 1.500. Jemen: Von 50.000 auf Null. Ob Syrien, Libanon, Iran, Algerien, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Äthiopien, Somalia et cetera: Überall wurden Juden vertrieben oder ermordet. Bezeichnenderweise schweigen die antisemitischen Staats- und Konzernmedien und auch die antisemitischen unter den alternativen Medien solche Fakten tot.

Würden Juden, deren Großeltern oder Urgroßeltern aus muslimischen Ländern flohen, dorthin zurückgehen, würden sie wahrscheinlich ermordet oder bestenfalls per Apartheid unterdrückt. Wer ein muslimisches Land kennt, in dem sich Minderheiten wie Juden, Christen, Hindus, Atheisten, Homosexuelle oder auch nur Frauen gleichberechtigt und frei entfalten können, schreibe es bitte in die Kommentare. Wir halten also fest: Juden können nirgendwo hin „zurück“.

Die „Palästinenser“: Abgelehnt von muslimischen „Brüdern“, willkommen im Westen

In der Natur der Sache läge es eigentlich, dass Menschen in Länder auswandern, zu deren Kulturkreis sie gehören. Muslimische Länder wären also grundsätzlich das ideale Ziel für muslimische Auswanderer. Muslimische Regierungen schreien am lautesten für die Rechte der sogenannten „Palästinenser“. Aber nicht eines (!) von ihnen ist bereit, auch nur einen einzigen „Palästinenser“ aufzunehmen. Weder die Hamas-Finanzierer Iran und Katar noch der Irak, Libyen, Algerien, die Türkei, Pakistan oder Marokko, noch die Nachbarländer Syrien, Libanon, Jordanien oder Ägypten. Ägypten ist sogar das Land, dass seine Grenze zu Gaza mit einem der am schwersten zu überwindenden Grenzzäune der Welt gegen die Zuwanderung von „Palästinensern“ sichert. Warum wohl? Warum lehnen die muslimischen „Brüder“ die Einwanderung sogenannter „Palästinenser“ ab?

Westliche, linke Regierungen hingegen überbieten sich in ihrer Aufnahmebereitschaft und der Gewährung völlig freier Entfaltungsmöglichkeiten der sogenannten „Palästinenser“ und anderer judenhassender Zuwanderer aus der „Kultur, die nicht kritisiert werden darf“. Direkt nach den Massakern, die am 7. Oktober 2023 ihre Landsleute an den Juden verübt hatten, versammelten sich hunderttausende „Palästinenser“ und sonstige Judenhasser auf den Straßen von London, Sydney, Toronto, New York, Paris, Berlin, Essen et cetera und bejubelten die bestialischen Morde. Süßigkeiten wurden verteilt. Wenn ein Volk und deren Unterstützer überall auf der Welt bestialische Morde feiern – was sagt das über dieses Volk und dessen Unterstützer aus? Und wie soll der Westen reagieren, wenn er einigermaßen freiheitlich und demokratisch überleben will? Linke westliche Regierungen, Staatsmedien, Konzernmedien, Staatsanwaltschaften und Richter unterstützen den massenhaften Aufruf zum Völkermord an den Juden durch wohlwollende Worte, tatenloses Schweigen und die Verweigerung der Anwendung von Gesetzen. Warum tun sie das?

Sicherheit für Juden gibt es nur in Israel

Wir halten fest: Überall auf der Welt werden Juden bedroht, vertrieben und ermordet. Ausgerechnet Deutschland ist ein unsicheres Land für Juden, seit massenhaft Feinde der Juden ins Land gelassen werden. Ob in den USA, Kanada, Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Schweden, Belgien oder den Niederlanden: Überall bedrohen massenhaft Zuwanderer aus der „Kultur, die nicht kritisiert werden darf“ die Juden. Einzig Ungarn ragt derzeit als das judenfreundlichste Land heraus. Aber in jedem Land, in dem Juden heute noch einigermaßen sicher leben, kann sich die Situation bei der nächsten Wahl ändern. Da die Feinde der Juden erstens weiterhin massenhaft einwandern und zweitens eine viel höhere Geburtenrate haben, werden heute noch freiheitlich-demokratische westliche Länder in zwei bis drei Generationen mehrheitlich von Judenfeinden mit Wahlrecht bevölkert und beherrscht werden.

Manche meinen, man könne den Juden einen eigenen US-Bundesstaat geben; zum Beispiel ein Zehntel von Wyoming. Aber auch hier wären die Juden nur ein Wahlergebnis vom Untergang entfernt. Israel, das ohnehin lediglich so winzig ist wie Brandenburg, ist folglich das einzige Land auf der Welt, in dem Juden einigermaßen sicher leben können. Nur in Israel haben sie ihr Überleben selbst in der Hand. Damit ist Israel wahrlich alternativlos.