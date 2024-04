Der Nahost-Konflikt (I): Auch Israelis sind Palästinenser

In einer mehrteiligen Serie zum Thema Israel oder den sogenannten „Palästinensern“ widmen wir uns auf Ansage! den relevantesten Fakten – von Definitionen bis hin zum Fazit, dass wir alle Teil des eskalierenden Kriegs der Kulturen sind.

Das erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Ob Israel oder Ukraine, USA oder Russland, Staatschefs oder Minister: Jede Aussage von politischen Akteuren ist stets interessengeleitet und oft dreist gelogen. Wer aufgewacht und informiert ist , weiß das. Es ist allerdings kaum zu fassen, dass so viele Menschen, die den Klimaschwindel, die Corona-Hysterie und die Propaganda der Massenmedien durchschauen, auf die plumpe Propaganda der unglaubwürdigsten Organisation der Welt hereinfallen: der Hamas. Betrachten wir die Fakten und kommen am Ende dieser Serie schließlich darauf zurück, warum dieser Konflikt so wichtig ist: In Israel krachen einerseits „die Religion/Kultur, die nicht kritisiert werden darf“ und andererseits die westliche Kultur, Freiheit, Demoratie und Menschenrechte aufeinander. Die Schlacht in Gaza ist Teil des globalen Krieges, des Dschihad. Dieser Krieg würde selbst bei einer Auslöschung Israels nicht enden. Denn er gilt allen Nicht-Muslimen, nicht nur Juden.

Was genau ist „Palästina“?

„Palästina“ existiert als „Autonomiegebiet“ erst seit dem 29. November 1947 – als Folge der UN Resolution 181. 1988 rief die “Palestine Liberation Organization” (PLO) den Staat Palästina aus, den 138 der 193 UN-Mitgliedsstaaten anerkennen. Viele dieser Staaten erkennen hingegen Israel nicht an, was diese „Anerkennung als Staat“ illegitim macht. Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Japan, Südkorea, Österreich, die Schweiz, Spanien, Italien, Dänemark, Belgien, die Niederlande, Australien und fast der gesamte Westen erkennen das Autonomiegebiet nicht als Staat an. Bis dahin war Palästina lediglich ein Begriff gewesen, den der griechische „Vater der Geschichtsschreibung“, Herodot von Halikarnassos, im 5. Jahrhundert vor Christus erstmals verwendete. Palästinenser sind folglich alle Menschen, die in der Region Palästina lebten beziehungsweise heute leben – also Juden ebenso wie Araber, Christen und andere. Auch im Römischen Reich wurde die Provinz “Palästina” genannt. Vom 14. Jahrhundert bis 1922 gehörte Palästina zum Osmanischen Reich – dem Vorläufer der Türkei, die den Nahost-Konflikt, auch aus dieser Tradition heraus, ständig anheizt.

Auf der Partitions-Karte der UN sieht man den „Partition Plan“ der UN vom November 1947, bei dem Araber und Juden je etwa die Hälfte des Staatsgebietes erhalten sollten. Diese Partition war ein Ausdruck der Feigheit der UN: Statt Bewohner umzusiedeln und das Land sauber in einen lebensfähigen Norden und Süden zu teilen, zerlegten sie Palästina in drei israelische und drei arabische Teile mit Über-Kreuz-Verbindungen wie bei Schachbrett-Feldern. Der Dauerkonflikt war vorprogrammiert. Für die Juden war diese Aufteilung nachteilig, da rund zwei Drittel ihrer Fläche in der landwirtschaftlich unbrauchbaren Negev-Wüste lagen und sie am Meer nur sehr schmale Regionen mit rund 10 Kilometern Breite erhielten, die militärisch schnell zu überrennen waren. Die Araber erhielten zudem sogar unter anderem das jüdische Kernland rund um Jerusalem, Bethlehem, Hebron und Jericho. Trotz dieser Ungerechtigkeit bei der Aufteilung stimmten die Juden zu. Die Araber lehnten jedoch von Beginn an jeden Kompromiss ab und begannen noch in der Gründungsnacht den ersten Krieg gegen die Juden. Ihm folgten die arabischen Kriege gegen Israel 1967 (Sechstagekrieg) und 1973 (Jom-Kippur-Krieg), bei denen jedes Mal Israel gewann und Gebiete eroberte. Urteilen Sie anhand der nachfolgenden Karte selbst: Was ist daran “ungerecht” für die Araber, die sich heute „Palästinenser“ nennen?

Die Araber, die sich „Palästinenser“ nennen, konstruieren ihre Ansprüche auf das gesamte (!) Territorium Israels, abgeleitet aus der Tatsache, dass sie – zum Großteil als Beduinen und Nomaden – zufälligerweise 1947/48 in der Region lebten, als Israel gegründet wurde. Die heutigen sogenannten „Palästinenser“ sind also eine willkürliche Konstruktion von 1947/48 und damit ein “erfundenes Volk“. Ethnisch, kulturell, sprachlich, religiös und in jeder anderen erdenklichen Hinsicht handelt es sich um Araber.

Es gibt keine sogenannten „Palästinenser“

Wenn „alte Rechte“ ein Argument sein sollen, sind ältere Rechte ein noch schwerwiegenderes Argument. Vor über 3.000 Jahren bildete sich das Judentum im damaligen Kanaan, in der Region zwischen Syrien, Ägypten, Mittelmeer und Jordan. Mit Ausnahme der Negev-Wüste im Süden war Kanaan fast deckungsgleich mit dem heutigen Israel. Kurz darauf entstand um 1.000 vor Christus das Vereinigte Königreich Israel mit seinen ersten Königen Saul, David und Salomon. Seit 3.000 Jahren leben Juden kontinuierlich in der Region, die zwischenzeitlich neu strukturiert wurde – zum Beispiel im 2. Jahrhundert vor Christus in Staaten wie Samarien und Judäa (im heutigen Westjordanland) Galiläa (Nordisrael), das Philisterreich (etwa Gazastreifen) Idumäa, Peräa, und östlich des Jordan Moab, Gilead und die Golanhöhen.

PLO-Politiker Zuhair Muhsin erklärte 1977 in der niederländischen Zeitung “Trouw” den eigentlichen Grund für die „Palästinenser“-Konstruktion: „Ein palästinensisches Volk existiert nicht. Die Schaffung eines Palästinenserstaats ist nur ein Mittel, um unseren Kampf gegen den Staat Israel zugunsten unserer arabischen Einheit fortzusetzen. In Wirklichkeit gibt es heute keinen Unterschied zwischen Jordaniern, Palästinensern, Syrern und Libanesen. Nur aus politischen und taktischen Gründen sprechen wir heute über die Existenz eines palästinensischen Volkes, weil arabische nationale Interessen verlangen, daß wir die Existenz eines bestehenden „palästinensischen Volkes“ setzen, um dem Zionismus entgegenzustehen.“

Teil II folgt in Kürze