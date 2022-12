Deutsche Mädchen sterben zweimal: Erst durch den Täter, dann durch das System

„Man muss sich über folgendes im Klaren sein: Wer ein ungerechtes System passiv hinnimmt, paktiert mit diesem System und wird Teil des Bösen.” (Martin Luther King Jr.)

Zwei Mädchen – 13 und 14 Jahre alt – wurden gestern um 7:30 Uhr auf ihrem Schulweg in Illerkirchberg bei Ulm hinterrücks von „einem Mann mit Messer” (so die eingespielte Standardformulierung der Medien in den Erstmeldungen) angegriffen. Unvermittelt fügte er einem der Mädchen eine Stichwunde unterhalb der Brust zu und stach das andere in den Bauch. Das 14-jährige Mädchen erlag noch am selbigen Tag seinen Verletzungen, das andere liegt schwerst verletzt im Krankenhaus. Nach der Tat flüchtete der Täter in die nahegelegene Asylbewerberunterkunft. Kurz darauf wurde ein 27-jähriger Eriträer in eben jener Asylbewerberunterkunft festgenommen. Auch ein Messer, das als Tatwaffe in Betracht kommt, wurde sichergestellt. In exakt derselben Illerkirchberger Unterkunft war 2019 eine ebenfalls 14 Jahre alte Schülerin von Asylbewerbern aus dem Irak und Syrien bestialisch vergewaltigt worden, nachdem sie von den Tätern dorthin gelockt und betäubt worden war. Die deutsche Kuscheljustiz verurteilte die Täter im März 2021 zu lächerlich milden Haftstrafen.

Nach der gestrigen Festnahme des gestrigen Messer-Afrikaners rief die Polizei als erstes öffentlich dazu auf, „keinen Generalverdacht gegen Fremde, Schutzsuchende oder Asylbewerber allgemein zu hegen oder solchem Verdacht Vorschub oder Unterstützung zu leisten.“ Der baden-württembergische CDU-Fraktionschef Manuel Hagel (CDU) zwitscherte: „Ich bin fassungslos über den Angriff auf die zwei Schulmädchen heute in #Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis. Eines der Mädchen ist inzwischen ihren Verletzungen erlegen. Meine Gedanken sind bei den Opfern & ihren Angehörigen. Diese grausame Tat muss schnellstens aufgeklärt werden!“

Nur die Schadensbegrenzung zählt

Eine kurze Recherche zeigt, dass Herr Hagel aktiver Jäger ist, zwei Söhne hat und 2018 Hauptredner beim Treffen der Werte-Union war. 2017 hat er die Regierung dazu aufgefordert, die doppelte Staatsbürgerschaft abzuschaffen. Angesichts seines politischen Engagements besteht daher eine gewisse Hoffnung, dass zumindest Herr Hagel nicht versuchen wird, die beiden Tötungsversuche – wie ansonsten üblich – schnellstmöglichst unter den Teppich zu kehren. Dies war hingegen der Fall gewesen bei den Würzburger Frauenmorden durch den 24-jährigen somalischen Schlächter Abdiraham J. (der ebenfalls mit einem Messer seinen persönlichen Dschihad gegen für ihn ansonsten unerreichbare) deutsche Frauen und Mädchen geführt hatte), wie auch bei den Messerattacken von Ludwigshafen im Oktober.

In Würzburg, wie auch jetzt in Illerkirchberg, geht es für Politiker und Presse um Schadensbegrenzung im renitenten Volk. Man muss die Menschen „einfangen“, das Verbrechen für sie „einordnen“, sie „einnorden“, ihnen wie kleinen Kindern erläutern, wie sie sich zu verhalten haben und dass sie ihr intuitives Entsetzen bloß nicht in politische Fragen umsetzen.

Propagandistische Schamlosigkeit

Zur Illustration nochmals die Belehrung der Polizei: „…keinen Generalverdacht gegen Fremde, Schutzsuchende oder Asylbewerber allgemein zu hegen“, oder ihm gar „Vorschub zu leisten“. Alleine die bewusste Wahl der negativ belegten Begriffe „Verdacht hegen“ und „Vorschub leisten“ unterstellt dem Bürger bereits eine kriminelle Absicht. Beim mutmaßlichen Mörder hingegen gilt die Unschuldsvermutung bis zuletzt, während der deutsche Bürger seit 2015 ununterbrochen als potentieller Rassist unter dem genannten „Generalverdacht“ steht. Die Schamlosigkeit, mit der inzwischen bei solch propagandistischen Unterjochungen der natürlichen, menschlichen Reaktionen vorgegangen wird, zeigt, wie sicher sich die herrschenden (und gerade die verachtenswerten frauschenden) Politiker fühlen: Die Propaganda muss nicht einmal mehr glaubhaft sein. Es genügt, wenn das Volk darüber informiert wird, wie es gerade zu spuren hat.

In Würzburg wurden schwere Geschütze zur Auslöschung des Zorns des störenden Volks aufgefahren: Herr Söder höchstselbst reiste samt seinem kalten Herzen zur Trauerfeier im Würzburger Dom an, um lediglich ein paar hohle Phrasen über die ermordeten Menschen zu verlieren und sodann die Trauernden auf unbedingte Akzeptanz aller Migranten einzupeitschen. Der Würzburger Bürgermeister Christian Schuchardt stand ihm in nichts nach und warnte vor „Vorurteilen”: Schließlich hätte man „uns Deutsche“ nach dem 2. Weltkrieg auch nicht pauschal verurteilt. Ironischerweise ließ damals einzig und allein Ahmet Bastürk, Ausländer und Sprecher der Würzburger Moscheegemeinden echtes Mitgefühl für die Opfer spüren.

Das typische Drehbuch nach einem Mord durch einen kriminellen Ausländer

Wird bei diesem jüngsten Fall von Illerkirchberg nun nach dem gleichen Drehbuch verfahren werden? Und genau davon sprechen wir hier: von einem Drehbuch. Dieses weist in etwa folgende inhaltliche Gliederung auf

Bestmögliche Vertuschung. Wenn Vertuschung nicht mehr geht, das Verbrechen zunächst ohne Namens- oder Herkunftsnennung des Täters zugeben. Wenn die Herkunft des Straftäters bekannt wird, auf „Toleranz” hinweisen und Bürger mit deutlichen Ermahnungen einschüchtern und „unten halten“. Niemals Namen der Opfer nennen. Niemals Bilder oder Namen der Angehörigen bekanntgeben, um Mitgefühl und Identifikation mit den Opfern zu verhindern. Stets auf den angeblichen Schutz der Angehörigen verweisen (der vor dem Verbrechen bezeichnenderweise allerdings niemanden interessierte). Auch Jahre nach dem Verbrechen sollen keine oder nur sehr wenig Interviews mit den Angehörigen erfolgen, um die gewollte Verdrängung nicht zu durchbrechen. Das Verbrechen wird mit anderen Nachrichten schnell übertüncht.

Deutschen die Leviten lesen

Es werden verschiedene Migrantenvertreter „aufgefahren“, die den Deutschen „die Leviten lesen“ und ihnen unterschwellig wegen ihrer mangelhaften Toleranz eine Mitschuld am Verbrechen einreden. Möglichste Nachrichtensperre. Nach einer kurzen Zeit der Aufregung gibt es weder Berichte über den Täter noch über das Schicksal der Opfer. Im Vergleich dazu gedenkt man regelmäßig medienwirksam der türkischen Opfer in Hanau, um Schuldgefühle im Unterbewusstsein der Deutschen zu verankern. Vorbereitung des Prozesses, bei dem es wieder mehr Presseberichte gibt. Die Bürger werden mit Andeutungen zur „Traumatisierung“, „schlimmen Flucht“, „Perspektivlosigkeit“, dem „Mangel an Frauen“ oder der „Einsamkeit“ des Täters bereits auf ein mildes Urteil eingestimmt. Das Prozessurteil. Der Würzburger Messerstecher wurde – wie zu erwarten – als schuldunfähig eingestuft. Er leide an paranoider Schizophrenie und werde daher in eine forensische Psychiatrie eingewiesen. Die Namen der Opfer oder der Angehörigen werden bis zum bitteren Ende konsequent nicht genannt. Niemand gedenkt ihrer. Sie sollen dem Vergessen anheim fallen und werden wir räudige Hunde verscharrt.

Würzburg als Musterbeispiel

Nach der Messertat von Würzburg äußerte – vergleiche Punkt 7 – sogleich der Integrationsbeirat der Stadt seine tiefe Besorgnis darüber, dass die „somalische Community … jetzt tief verunsichert“ sei und die Tat nicht in „pauschale Anschuldigungen“ umschlagen dürfe. Da haben wir sie wieder: Phrasenhafte Ermahnungen zur Unterdrückung normaler menschlicher Regungen wie natürlichem, genuinem Zorn oder Empörung. Und als i-Tüpfelchen folgt dann noch diese dreiste Forderung, als endgültige Demütigung und finaler Todesstoß zur Verhöhnung der Rechte indigener Deutschen: „Nach der Tat fordert der Beirat nun auch, dass Geflüchtete, die traumatisiert oder psychisch auffällig sind, mehr unterstützt werden. Entsprechende Wege und Mittel müssten dringend gefunden werden.“ Na bitte: Die Deutschen haben zu wenig für die traumatisierten Flüchtlinge getan!

Auch der Ausländerbeirat darf nicht fehlen, wenn der aufmuckende Deutsche zur Räson gebracht werden muss: „Unsere gemeinsame Herausforderung ist nun, zu verhindern, dass diese Mordtat in pauschale Anschuldigungen umschlägt, und das Geschehen von zuwanderungsfeindlichen Kräften politisch instrumentalisiert wird.“ Und um den Dreiklang abzuschließen, kam die sympathische, gebildete, bestens assimilierte Somalierin Asli Ahmed-Murmann – Gründerin einer deutsch-somalischen Hilfsorganisation – zu Wort: Als nicht zu hinterfragende Kennerin ihrer Kultur bagatellisierte sie den islamischen Hintergrund des Mörders, gefolgt von mehreren, verwirrenden Doppelbotschaften. Zwar verurteilt sie die Tat und beteuert ihre Loyalität gegenüber Deutschland, das im Großen und Ganzen nicht fremdenfeindlich sei; dennoch drückt sie im gesamten Interview kein einziges Mal ihr Mitgefühl für die Opfer aus, sondern spricht ausschließlich über ihre traumatisierten Landsleute, für die Deutschland wie ein „offenes Gefängnis“ sei, weil hier (!) die Anerkennung als Flüchtling so lange dauere.

Löschen verbotener Begriffe und Leugnen von Tatsachen

Es dreht sich alles um das Leid ihrer Landsleute – und schließlich gipfelt das Gespräch wie bei den vorgenannten Räte in einer erneuten Forderung, um den Deutschen zu zeigen, wo der Hammer hängt und auf welcher Stufe der Leiter (nämlichen ganz unten) die Deutschen in ihrem eigenen Land rangieren: „Die Menschen müssen gleich bei der Ankunft Hilfe bekommen.“ Psychologisch geschickt, wird zudem noch ein gönnerhaftes Lob – welches Frau Ahmed-Murmann als Migrantin eigentlich gar nicht zusteht – mit einer Forderung verquickt: „In den Behörden hat sich auch einiges verbessert, aber es fehlen dort immer noch Empathie und Mitgefühl im Umgang mit Migranten. Da gibt es noch viel Nachholbedarf. Vor allem fehlt es an Klarheit für Asylbewerber.“ (Hervorhebung der Atorin)

Ebenso interessant, wenn nicht noch interessanter, sind verbotene Begriffe sowie Unterlassungen und Handlungen, die ein unsichtbarer Teil dieses Drehbuchs sind. Alleiniges Ziel ist, zu verwirren, einzuschüchtern, zu vernebeln und so zu tun, als befände man sich in einer ausweglosen Situation, die nur menschlich-moralisch zu meistern ist: Da es unter 10 „schlechten” Migranten auch einen „guten” geben könnte, muss man natürlich alle aufnehmen und somit akzeptieren, dass dass Frauen vergewaltigt werden oder deutsche Schulmädchen sterben. Wie sagte meine christliche Freundin so schön, nachdem ich die Zerstückelung der beiden Maler in Oggersheim angeführt hatte, um auf die Gefahren offener Grenzen hinzuweisen: „Ach, da gibt es auch genug Deutsche, die zerstückeln.“

Oder, wie es eine Kollegin von mir kürzlich ausdrückte: „So schlimm es ist, aber im Vergleich zu denen, die Hilfe brauchen, sind die toten Deutschen am Breitscheidplatz nur eine Handvoll.“ Nur eine Handvoll. Abgesehen von der Kaltschnäuzigkeit und Empathielosigkeit solcher verrohter Aussagen: Es gibt einen Unterschied zwischen unvermeidbaren und vermeidbaren Verbrechen. Wenn Deutsche im eigenen Land Verbrechen begehen, stellt sich die Frage nach dem Grund ihres Hierseins nicht. Bei Migranten sehr wohl.

Schutz indigener Deutscher nicht erwünscht

Die Lösung des Problems wäre sofort da:Die Anwendung bestehender Gesetze. Grenzschließung – „Lockdowns” für abgelehnte Asylbewerber – Abschiebungen. Da nichts davon geschieht, muss zwingend gefolgert werden, dass ein Schutz der indigenen Deutschen nicht gewünscht ist. Im Gegenteil, deren Vernichtung scheint das Ziel zu sein. Vorher werden die Täter demnächst dann praktischerweise noch eingebürgert – damit es sich künftig dann um ein „innerdeutsches” Problem handelt.

Doch zurück zur grauenvollen gestrigen Tat von Illerkirchberg. Welches Drehbuch kommt wohl für die beiden Schulmädchen zum Einsatz? Bei den beiden namen- und gesichtslosen Opfern von gestern stellt sich nun die Frage, ob wieder das gleiche Drehbuch angewandt werden wird oder nicht: Werden ihre Namen, vorbehaltlich der zu respektierenden Wünsche der Eltern, genannt werden? Wird man Bilder von ihnen zu sehen bekommen, um nachzuempfinden, welches junge Leben verloren ging und welches noch in Lebensgefahr schwebt? Wird ein deutscher Politiker sich zu echten, mitfühlenden Worten hinreißen lassen? Wird er seinen Worten Taten folgen lassen? Wird man diesmal seiner Empörung freien Lauf lassen dürfen, ohne in die „Nazi”-Ecke gerückt zu werden – oder werden wieder Ausländerräte und Ausländer den Deutschen erklären, dass sie hier nichts mehr zu sagen haben? Und, vor allem: Wird der Täter seiner gerechten Strafe zugeführt oder wieder als „schuldunfähig” erklärt werden, um dem gemeinen Deutschen erneut psychologisch subtil einzutrichtern, dass er eben kein Recht auf Grenzschutz, kein Recht auf den Schutz seiner Kinder und kein Recht auf angemessene Bestrafung ausländischer Straftäter hat?

Kriege gegen Deutsche durch globale agierende Interessengruppen

Es bleibt – basierend auf diesen Tatsachen und im Lichte der Entwicklung seit 2015 – festzustellen, dass ein seelischer, geistiger, territorialer und körperlicher Krieg gegen indigene Deutsche geführt wird. An dessen vorderster Front stehen zu unserer größten Schande die Frauen. Frauen, die von mächtigen Interessengruppen und Konzernen im Hintergrund als CEOs (Chief Executive Officers) eingesetzt werden. Ein CEO ist als Vorstandsvorsitzender eines Aktienunternehmens für die Umsetzung von Maßnahmen verantwortlich, die der Aufsichtsrat oder die Hauptversammlung beschlossen haben. Er setzt um. Wenn er scheitert, wird er ersetzt. Unsere Politikerinnen setzten die Maßnahmen eines virtuellen „Aufsichtsrats“ um, der in zahlreichen deutschen Unternehmen die Mehrheit der Aktien hält, der Nichtregierungsorganisationen finanziert und eigene Finanz- und Machtinteressen verfolgt, die unseren Interessen zuwiderlaufen. Und die moralische Belehrung, Propaganda und Einschüchterung des Volkes dienen dazu, von den niederen Zielen der Konzern- und Technologieriesen abzulenken, für die keinerlei moralische Vorgaben gelten.

Diese Erkenntnis ist nicht schwer. Wer sich weigert zu erkennen, dass wir in den Fängen von mächtigen Milliardärsphilanthropen, spätberufenen Weltverbesserern und zynischen Finanziers wie George Soros, internationalen Konzernen und eben solchen demokratisch nicht legitimierten „CEOs“ wie Klaus Schwab samt seinen abgerichteten Handlangern wie Annalena Baerbock zappeln, macht sich mithin mitschuldig an jedem einzelnen Mord und an jeder Vergewaltigung, die von kriminellen Ausländern begangen wird. Das, was unsere Schlagzeilen und Kriminalstatistiken inzwischen füllt, ist das unmittelbare Resultat der Migrationsagenda einer von eben diesen Einflusssphären dominierten UN im Allgemeinen, und des Wirkens von NGO’s wie eben zum Beispiel Soros‘ „Open Society“ im Besonderen.

Wer schweigt, stimmt zu

Wenn ich mir vorstelle, wie die beiden jungen Mädchen kichernd und fröhlich zur Schule laufen und ihre Leben plötzlich durch einen Menschen, der niemals hätte in diesem Land sein dürfen, zerstört wird, schnürt sich alles in mir zu und mir kommen die Tränen. Wir haben dies zugelassen – und es passiert weiter, immer mehr und immer häufiger. Unsere Grenzen sind offener denn je, und wir schauen seit sieben (!) Jahren tatenlos zu, wie unsere Kinder und unsere Zukunft abgeschlachtet und vernichtet werden. Wir lassen es zu, dass geistig kranke Frauen in Deutschland an den Hebeln der Macht sitzen und uns mundtot machen. Wir haben zugelassen, dass man die Frauen ihrer eigentlichen Macht beraubt hat. Sie umgebaut hat in männerhassende Hexen, die Karriere in einem Kubikmeter Luft in einem Großraumbüro machen wollen. Wir haben erlaubt, dass Kinder als Kostenfaktor angesehen werden. Dass Männer zu triebhaften Tieren degradiert werden.

Wir haben unsere Seele verkauft, unser Mitgefühl verloren, unsere Familien verstoßen. Wir haben alle Schuld, weil wir geschwiegen haben. Weil wir sehen, was geschieht und es nicht sehen wollen. Als Frau verurteile ich jedoch am stärksten und am heftigsten die Frauen: Sie gebären die Kinder. Sie sorgen für die Familie. Wenn die Frau fällt, fällt die Gesellschaft. Es ist Zeit, aufzustehen und „Nein“ zu sagen – und all jene zur Rechenschaft zu ziehen, die passiv oder aktiv an diesem epochalen Verbrechen mitwirken. „So schlimm es ist, im Vergleich zu denen, die Hilfe brauchen, sind die toten Deutschen am Breitscheidplatz nur eine Handvoll.“

