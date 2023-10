Deutsche Neidkultur: Wir sind kein Volk

Deutschland im Herbst. Die Blätter vom Baum der Ampel fallen wie faulendes Obst von den ministerialen Stämmen. Das dürre, verdorrende Gewächs steht für ein verblühtes Land, welches scheinbar seine Zukunft hinter sich hat. Deutschland – nur noch ein Gerippe seiner selbst. Grüne Gärtner spritzen ihr ideologisches Gift in den Boden, wo dann zwischen Nichts und nochmal Nichts nur noch böses Unkraut wächst. Aber verlassen wir die Botanik und wenden wir uns der Ursachen solch falscher Züchtung zu; wechseln wir die metaphorische Ebene, schauen wir ins Gesellschaftspolitische!

Unlängst war hier in der Gegend mal wieder eine Gemeinderatssitzung. Wer sich einmal den Bodensatz der heruntergekommenen Sozialdemokratie am Futtertrog der Steuerzahler ansehen möchte, der muss ins Lokale gehen. Lokalpolitiker entscheiden über Strassenschilder, den Ausbau von Fussgängerzonen und die Umwidmung von Wiesen zu Gewerbegebieten. Es ist handfest und weniger abgehoben als in der Berliner Blase, welche hauptsächlich für den Ausstoß von heißer Luft und ideologischen Blähungen zuständig ist. Die lokale Presse berichtete von der Sitzung über leichte Turbulenzen, welche damit zu tun haben, dass die synchron mit Deutschland verwelkende SPD ihr Heil in politkultureller Aneignung sieht. Da die SPD nach Gerhard Schröder inhaltlich verfiel, muss sie sich nun verstärkt mit fremden Federn schmücken, um ihre totale Leere zu tarnen. Aus den Gefilden einstiger sozialistischer Vordenker kommend, greift sie zu den sozialen Bewegungen, um sich – vergeblich – als die Spitze (obwohl in Wahrheit Kopie) der Klima- und Geschlechterretter zu inszenieren. Dieses geschieht in denkbar größter Verbissenheit.

“Wenn ich die SUV-Protzer sehe, kriege ich das Kotzen”

Bei der besagten Sitzung im Rathaus einer Stadt im Südwesten wurde über das bizarre Klimagedöns dieser Tage gesabbelt und gebrabbelt. Tempo 30 oder 20, am besten 10, oder gleich gar nicht… wer bietet mehr? Ein Herr mittleren bis gehobenen Alters mit SPD-Parteibuch versuchte sich offenbar auch mit Lautstärke an die Spitze der kommunalen Weltrettung zu brüllen und tat dieses mit den pathetischen Worten: „Wir müssen das jetzt den Leuten endlich mal klar sagen, jetzt ist Schluß damit! Jetzt ist Schluß mit ‘das Auto hat immer Vorfahrt’, jetzt hat das Fahrrad Vorfahrt!“ – Im Gemeindesaal soll es in den Reihen der Grünen, bei der SPD und bis zur CDU frenetische Zustimmung gegeben haben; irgendwer nölte noch hinterher: „Wenn ich diese SUV-Protzer sehe, da kriege ich sowieso das Kotzen, dann sollen die mit ihrer dicken Kohle auch mal doppelte Parkgebühren zahlen…!“

Deutschland kann es vergessen. Das große Problem dieser einstmals großen Wirtschaftsnation ist die Einstellung, die Haltung (!), der Mangel an natürlichem Selbstbewusstsein in Verbindung mit einem gesunden Verhältnis zu Leistung und deren Anerkennung. Im kleinen Neid steckt der ganz große Neid obendrüber. Die gesamte deutsche Steuerzahler-Wirklichkeit gleicht dem Verhältnis vom staatlichen Zuhälter zu seinen Anschaff-Bürgern. Der deutsche Kollektiv-Pöbel, der miesepetrige Mob ist nicht nur in der SPD zuhause, aber dort ganz besonders. Wer sich den absurden Autohass erklären will, der die Grünen bis in die Ministerien (in Stuttgart sogar in die Staatskanzlei) trug, der muss sich dieses Anti-SUV-Geplärres einmal genauer annehmen. Geht es da um die Umwelt, oder um den vermeintlichen Reichtum des Autobesitzers? Ist Reichtum schlecht? Warum ist Reichtum schlecht – und warum sind bei uns die Steuern so hoch? Berlin, wir haben ein Problem! Wir leiden in diesem Land unter einer toxischen Erkrankung, die das Gemüt der Menschen befällt, ihre Sinne vernebelt und sie am Ende zu seelischen Krüppeln, potentiellen Extremisten und irrlichternden Gestalten werden lässt.

Einmal tief durchatmen

Sie halten das jetzt irgendwie für aufgebauscht? Na, dann atmen Sie einmal tief durch und denken dann an verräterische Formulierungen, die direkt an den neidischen Hass gekoppelt sind und das Nicht-Gönnen als oberstes Prinzip haben – auch in historischem Ausmaß. Wie hieß es doch bei den National-Sozialisten, die für gewöhnliche Spießer mit ungesunden Neidkomplexen sehr viel zu bieten hatten…? Richtig – und es ist gerade wieder und leider immer noch hochaktuell: „Kauft nicht bei Juden!“ Heutige deutsche Wichtel (Persönlichkeiten gibt es fast nur noch im alternativen Untergrund) wie der Philosoph für Arme, Richard David Precht (für ganz Arme!), erbrach sich im ZDF-Podcast „Lanz und Precht“ mit folgendem Auswurf: Religion verbiete es orthodoxen Juden zu arbeiten. „Ein paar Sachen, wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte, ausgenommen.“

Nun rudert er, mehr Precht als recht, in seine erbärmliche antisemitische Höhle zurück und muss sich von altbekannter Wahrheit belehren lassen: Denn dass Juden sich wegen eines allgemeinen Berufsverbots in früheren Jahrhunderten auf Finanzgeschäfte spezialisierten, hatte nie mit ihnen selbst, sondern ausschließlich mit ihrer Diskriminierung und Abdrängung in eben diese Branchen zu tun. Wer gegenteilige Floskeln wie ein primitiver National-Sozialist noch heute und ausgerechnet in diesen Tagen daherplaudert, nach dem schwersten Massaker an Juden seit dem Holocaust, der sollte lieber was anderes als “Philosophie” betreiben. Herr Precht, wie wäre es mit ihnen als Vertriebsleiter für Dixie-Klos?

Alles überlagernde deutsch-sozialistische Neidkultur

Der Sozialismus hatte in Sachen Ausbeutung bis hin zur Versklavung von Menschen zu Beginn ja durchaus seine Berechtigung; West-Deutschland konnte auf Basis humaner Vernunft mit der „Sozialen Marktwirtschaft“ ein wegweisendes Modell für eine kapitalistisch, liberale Gesellschaft aufbauen, in welcher Gewerkschaften und Betriebsräte als Korrektiv für gemeinsame Ziele des ökonomischen Erfolges kooperierten. Erfolg! Leistung! Wohlstand! Individuelle Freiheit! Der Real-Sozialismus in der DDR auf der anderen Seite hingegen baute erneut auf Neid und Missgunst auf: Die im Osten unter Massenmörder Stalins Regie neu zugelassene KPD pöbelte bereits in ihrem Gründungsaufruf am 11. Juni 1945 los und forderte neben der Enteignung von allem und jedem vor allem auch die Enteignung der großgrundbesitzenden “Junker“, welche die roten Kollektivisten undifferenziert als Unterstützer und Nutznießer des NS-Regimes verunglimpften. Interessant in diesem Zusammenhang, dass sich trotz angeblicher großer Distanz zu Sozialisten und Kommunisten hier sofort die SPD (!) meldete und bei der grossen Neid-Offensive der roten Barbaren unbedingt auch dabei sein wollte.

So schloss sich auch die ostdeutsche SPD der Forderung an, welche auf die Beseitigung des Großgrundbesitzes, den die Sozialdemokraten als “stärkste wirtschaftliche Stütze des Militarismus” bezeichneten, abzielte. Die roten Faschisten brachten mit dieser abstrusen und ideologisch durchsichtigen NS-Begründung Menschen wie Joachim Ernst von Anhalt in das Gefängnis “Roter Ochse” nach Halle, von dort später in das NKWD-Speziallager Nr. 2 im ehemaligen KZ Buchenwald, wie sich heute in den Gechichtsbüchern nachlesen lässt. Joachim Ernst von Anhalt etwa wurde so Opfer der alles überlagernden deutsch-sozialistischen Neidkultur zweier Systeme, denn bereits vorher hatten ihn die nationalen Sozialisten Hitlers verfolgt: „Dabei war der Ballenstedter Schlossherr selbst ein Verfolgter des Nazi-Regimes. Wie nicht wenige Angehörige des deutschen Hochadels steht Joachim Ernst den Nationalsozialisten aus ethischen und religiösen Gründen ablehnend gegenüber. 1939 wird er deshalb zur Zwangsarbeit verurteilt und Anfang 1944 sogar in das KZ Dachau eingewiesen.“

Wir sind kein bisschen wetterfest mehr

Und heute? Dank einer lupenrein kommunistisch neidverseuchten Kanzlerin Angela Merkel ist das vereinte Land dermaßen in Richtung Ökosozialismus (der dritte deutsche Neid-Sonderweg) abgekippt, dass wir entsprechend schräg, mit erheblicher Schlagseite, gegen den starken Weltenwind segeln – und inzwischen kein bisschen wetterfest mehr sind. Das böse Band ist nicht gerissen. Triebfeder alles Gemeinen und Unzivilisierten, aller staatlichen Übergriffigkeit und Bevormundung, ist und blieb die kranke deutsche Neidkultur. Sie halten das alles immer noch für überkonstruiert und politisch verzerrt? Na, dann woll’n wer mal: „Die Mehrheit der Deutschen und insbesondere der Ostdeutschen hat ein extrem negatives Bild von ‘Reichen’, sehr viel negativer als Franzosen, Briten oder Amerikaner dies haben. Das liegt auch daran, dass verhältnismäßig wenige Deutsche einen Millionär kennen bzw. diese sich in Deutschland ungerne als solche outen – was man ihnen angesichts der bestehenden Vorurteile nicht übel nehmen kann. Allerdings dürfte diese Reaktion den Fortbestand von Vorurteilen zusätzlich fördern – ein Teufelskreis.” (Quelle).

Es gibt gelegentlich Studien in Deutschland, welche der zunehmenden linkshegemonialen Gesinnungskontrolle vorab unbemerkt zuwider laufen. Von diesen hört man dann, wenn überhaupt, meist nur sehr kurz; zumeist werden sie allenfalls in den argwöhnischen Parteilich-Medien am Rande erwähnt und dann schnellstens in vorsätzliche Vergessenheit geschubst. Kein Wunder, passen sie doch nicht zu den üblichen linksgrünneidischen “vestellten Wahrheiten”. So erging es einst einer Studie über Berliner Lehrkräfte, die man nach deren beruflicher Motivation befragt hatte. Ergebnis: Eine überwiegende Mehrheit hatte den Lehrerberuf wegen der finanziellen Sicherheit und wegen der vielen Ferien (!) gewählt; aus Interesse an Kindern und Jugendlichen und deren Förderung hingegen kaum einer, das wurde eher beiläufig ganz am Ende genannt.

Zynisch und von links hyperkritisch

So ähnlich ist es auch mit Studien und zahlreichen anderen Beobachtungen zum Thema “Deutsche Neidkultur“, welche auf erschreckende Art und Weise erklären, warum wir ein immer mieseres gesellschaftliches Klima haben, warum neben der staatlich-fiskalischen Maximalschröpfung immer noch weitere Steuern, Abgaben und vor allem sündhaft teure Preissteigerungen bei allen wichtigen Alltagskosten der Bürger unser Leben beschweren. Der Neidstaat schröpft und würgt uns, die Allianz der Neidparteien reagiert sich an uns ab – aber immer nur an allen Leistungsträgern. Selbst bei Idolen sind wir neidisch und zynisch und – von links – hyperkritisch.

Singt die erfolgreiche Sängerin Helene Fischer beim DFB-Spiel im linksversifften Stadion des SPD-Eintracht Frankfurt, dann wird die sympathische Schlagersängerin ausgebuht und bepöbelt, weil man “gegen Kommerz“ sei. Will man Rammstein endlich loswerden, weil die nicht links und woke genug sind, dann muss neben abstrus konstruierten Vergewaltigungsvorwürfen durch einen links-medialen Komplex auch immer der Vorwurf des Kommerzes mit her; bei Rammstein wurde der Vorwurf aus linken Kreisen in die die Richtung bewegt, dass sich diese reiche Gruppe ja auch die teuersten Anwälte leisten könne, weshalb der Fall noch mehr Hautgout für gewisse Neidhammel-Kreise bekam.

Maden im Bonzenspeck

Teure Spritpreise? Jaaa! Das ist doch gerecht, rufen linke Lehrer auf ihren Fahrrädern. Fest steht: „Deutschland hat eine Neidkultur. Die Deutschen sind eine Neidgesellschaft. Deutschland ist Neid-Weltmeister. So in etwa klingen die Titel verschiedener Artikel auf diversen Deutschen Portalen. Und es stimmt. Im internationalen Vergleich empfinden Deutsche häufiger Neid. Allerdings die schlimme Form davon, nämlich in Kombination mit Missgunst.“ Das sagt Tommy Toskonaut, ein junger Rapper. Er hat über diese Wahrheit auch einen Song gemacht, wenn er auch leider grundfalsche Schlüsse aus seinen Erkenntnissen gezogen hat: Für ihn profitiere nämlich ausschließlich die AfD davon, denn sie würde den Neid politisch ausbeuten. Wer dagegen tatsächlich und hauptsächlich den Neid schürt und davon seit Jahrzehnten wie die Maden im Bonzenspeck lebt, das hat er nicht richtig erkannt. Interessant ist aber, dass sich dieser spezifisch deutsche Extremneid, in Verbindung mit seiner extremen Missgunst und der dahinter lauernden Aggression, so deutlich wie nie zuvor bis in linke Kreise hinein nun mitteilt und artikuliert.

Es ist eben auch allzu unübersehbar, woran unser Land krankt: Die Grünen – samt ihren ins allgemeine Bewusstsein implantierten Verbots-Narrativen – sind eine totalitäre Neidpartei, welche in roten bis schwarzen (!) Bündnissen permanent an Neidsteuern, Erhöhung von Neidsteuern, Neidabgaben, Leistungsbestrafungen, Eigentumsdiebstahl, Enteignungen, zusätzlichen Neidauflagen und progressiven Neidbepreisungen arbeitet. Und was ist das Ende vom Neid? Der Totentanz. Denn Neid ist wie krankhafte Eifersucht – was bedeutet, dass man am Ende lieber das zerstört, was man nicht haben kann, bevor es andere haben oder es sich leisten können. Neid ist primitiv. Toxisch. Neider aller Länder, vereinigt euch! Neidsieg Heil!