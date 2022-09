Deutschland ist noch nicht verloren: Ein Plädoyer für etwas Zuversicht

Momentan liest man viel über Sorgen, Ängste und eine zunehmende Verzweiflung vieler Menschen. Das ist angesichts der Situation sehr gut nachzuvollziehen, und in gewisser Weise sind es auch Menschen wie ich, die diese Stimmung befeuern. Ich möchte aber nicht nur als Pessimist wahrgenommen werden, der in nichts mehr Hoffnung sieht, denn das stimmt nicht. Die Situation ist bescheiden und ich gehe davon aus, dass sie noch deutlich bescheidener wird. Ja: Was sich über Jahre, gar Jahrzehnte an Fehlentscheidungen aufgetürmt hat, das lässt sich nicht von heute auf morgen beseitigen. Ich wünschte mir, es wäre anders; aber wir werden die Konsequenzen für rücksichts- und planloses Verhalten tragen müssen. Das muss man sich klar machen, um mental und auch materiell auf die nächste Zeit vorbereitet zu sein.

Allerdings wird diese Krise auch nicht das Ende der Welt darstellen. Menschen lernen oftmals leider nur auf die harte Tour – aber die bekommen wir jetzt. Wenn wir die aber überstehen und – noch wichtiger – die richtigen Schlüsse aus ihr ziehen, können und werden wir gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen. Voraussetzung dafür ist, dass wir uns schonungslos ehrlich die Frage stellen, wie wir an den Punkt kommen konnten, dass metaphorisch nahezu das gesamte Haus in Flammen steht.

Zurück zu Freiheit und Eigenverantwortung

Wir müssen aufhören, diejenigen, die „Feuer!” rufen, als böse Menschen, Hetzer, Spalter, Miesmacher oder Alarmisten darzustellen. Wir müssen aufhören aufhören, falschen Propheten und Dogmen blind Glauben zu schenken. Wir müssen wieder die Freiheit der Gedanken schätzen lernen. Wir müssen wieder erkennen, wie stark wir alle gemeinsam sind, wenn wir uns nicht in Schwarz und Weiß, Links und Rechts oder Arm und Reich dividieren lassen. Wir müssen zugleich aber auch die Wichtigkeit und Schönheit von Eigenverantwortung wieder erkennen und dürfen nicht länger versuchen, unsere Lebensrisiko an Berufspolitiker in Berlin oder Brüssel zu delegieren – denn für diese vermeintliche Vollkasko-Versicherung, die im Schadensfall ohnehin nicht greift, bezahlen wir mit einem Großteil unserer Arbeits-, Kauf- und Innovationskraft, die man uns auf unzähligen Wegen abschöpft… schlussendlich aber auch mit unserer Freiheit.

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir wieder ein Land sein können, das großartig ist. Ein sicherer Hort der Freiheit, in dem ein jeder Mensch erreichen kann, was er erreichen möchte, wenn er fleißig ist und bereit ist, seinen Teil dafür zu tun. Ein Land, das gleichzeitig seine Kinder und Älteren, Kranke und Arme respektiert und unterstützt – was ein zentralistisches bürokratisches System mit kaltblütigen Registern, in dem diese nur eine Nummer sind, niemals leisten können wird. Die Lösung für all das liegt in uns – und nicht in einem taumelnd um sich schlagenden System. Wir müssen uns nur endlich von den Fesseln lösen, die uns gesellschaftlich die Luft zum Atmen rauben. Wir sind noch lange nicht an diesem Punkt, aber ich glaube fest daran, dass wir ihn erreichen können.