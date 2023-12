Deutschlands Tafeln: Tischlein-deck-dich für Ukrainer und sonstige Migranten

Auch zum Ende dieses neuerlichen Krisenjahres bietet das „beste Deutschland aller Zeiten“ ein Bild des Verfalls, der Verarmung und der Verzweiflung. Dies zeigt sich auch und gerade am stetig zunehmenden Ansturm, dem die 973 deutschen Tafeln ausgesetzt sind. Diese seien im „Dauerkrisenmodus“, wie Andreas Steppuhn, der Vorsitzende des Dachverbandes der Tafel Deutschland, beklagte. Durch die Kriege in Syrien und der Ukraine und der Corona-Pandemie dazwischen habe die Lage sich in den letzten Jahren immer weiter verschärft, so Steppuhn in vornehm-diplomatischer Umschiffen des eigentlichen Wahrheitskerns, dass natürlich die grassierende Massenmigration ihren Tribut weiterhin auch von dieser Wohlfahrtsinstitution fordert.

Die Armut in Deutschland nehme spürbar zu, so seine Diagnose. Bis zu zwei Millionen Menschen werden von den Tafeln unterstützt. Seit dem Ukraine-Krieg sei der Anteil der Kunden durchschnittlich um 50 Prozent gestiegen, vor allem in den Großstädten sei der Andrang groß, so Steppuhn. Die hohe Inflation belaste sowohl die Menschen als auch die Tafeln selbst. Es kämen nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Rentner, Alleinerziehende oder Menschen im Niedriglohn-Sektor. Die Scham, zu einer Tafel zu müssen, sei oft groß. „Die Menschen, die zur Tafel kommen, haben echte Not und überlegen sich dreimal, ob sie sich bei der Tafel anstellen“, sagte er weiter. Hinzu komme, dass die Lebensmittelspenden zurückgingen, während die Zahl der Kunden steige. Gerade besonders gebrauchte Lebensmittel wie Reis und Nudeln, die wegen ihres langen Mindesthaltbarkeitsdatums besonders gebraucht werden, würden eher weniger gespendet.

An der Belastungsgrenze

Uwe Lampe, der Vorsitzende des Tafel-Landesverbandes Niedersachsen/Bremen, sagte, die Lage sei auch bei den Tafeln seines Zuständigkeitsgebiets weiterhin angespannt. Alle stünden „unter erheblichen Druck“, an einzelnen der rund 100 Standorte gebe es immer noch Aufnahmestopps. Die Nachfrage steige „im gleichen Maß, wie Geflüchtete nach Deutschland kommen“. Die abgelaufenen Lebensmittel, die Supermärkte mit großen Rabattaktionen verkaufen würden, fehlten bei den Bedürftigen. Die 60.000 fast ausschließlich ehrenamtlichen Tafel-Helfer seien „an ihren Belastungsgrenzen“, klagt Steppuhn im “Merkur“. Wenn nicht genug Lebensmittel vor Ort da seien oder Öffnungszeiten reduziert werden müssten, gehe dies den Ehrenamtlichen sehr nahe. Die 23 Millionen Euro, mit denen die Tafeln zu Jahresbeginn durch die Fernsehlotterie unterstützt worden waren, seien bereits vollständig zur Verwendung beantragt. Steppuhns Appell an die Politik ist, „dass Armut endlich mal wirksam bekämpft wird, denn als Tafeln können wir nicht alles lösen“.

Dies sind also die wahren Verhältnisse im angeblich so “reichen” Deutschland, die die linksgrünen „Wir haben Platz“-Schreier in ihren solarbedachten Vorstadtvillenvierteln und materiell bestens abgesicherten Elfenbeintürmen zumeist gar nicht kennen. Eine wohlstandsverwahrloste moralheuchlerische Pseudo-Elite erklärt Deutschland einfach zum “sicheren Hafen” für die ganze Welt, verlangt von den Bürgern, dass sie für diesen Wahnsinn aufkommen, stürzt sie durch ihre Amokpolitik zugleich aber selbst in Armut und beschimpft sie als „Nazis“, wenn sie dagegen aufbegehren. Der stetig anschwellende Ansturm auf die Tafeln ist ein Indikator dafür, dass das Land kurz vor dem Kollaps steht.