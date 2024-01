Die Ampel scheißt auf die Proteste im Land – und Habeck reklamiert “Privatsphäre”

Mehr Arroganz geht nicht: Während deutschlandweit die größten Demonstrationen der Nachkriegszeit stattfinden, bringt die Ampel ihr “Sparpaket” unverdrossen und unbeirrt dennoch auf den Weg – trotz der laufenden Proteste der Landwirte, trotz des riesigen Verständnisses und der breiten Zustimmung der Bevölkerung zu den Protestaktionen. Die Steuern zu erhöhen, heißt jetzt “Sparpaket“. Für normale Bürger bedeutet sparen, die Ausgaben zu verringern. Unsere Elite denkt, sie würde sparen, wenn sie unsere Abgaben erhöht, Steuerbefreiungen streicht und so zusätzliche Einnahmen generiert. Schulden hat man in diesem Land bereits zu “Sondervermögen” umgetauft, Steuererhöhungen werden zum “Subventionsabbau” und noch mehr Geld für den Staat abdrücken müssen heißt jetzt “sparen“. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei. Orwell lässt grüßen.

Solche Gedanken formulieren ausschließlich Politiker, die jeden Kontakt zum normalen Leben verloren haben. Figuren, die denken, dass es ihr Anspruch und gutes Recht sei, über unsere Einkommen nach Gutdünken verfügen zu dürfen. Menschen, die selbst bei 70 Prozent Abgabenlast für Durchschnittsbürger noch glauben, sie würden den Bürger “subventionieren”, in dem sie ihm großzügigerweise das letzte Drittel seines erarbeiteten Einkommens lassen, das man ja auch theoretisch noch hätte wegbesteuern können. Bedankt euch alle bei euren Politikern für ihr großes Herz und wirtschaftliches Know-how!

Größte Gefährder der Privatsphäre monieren Privatsphäre

Und es sind dann auch genau diese Politiker, die denen, die diese schleichende Verarmungs- und Enteignungspolitik nicht mehr mittragen wollen, “Extremismusnähe” und “Demokratiefeindlichkeit” unterstellen und die Proteste kriminalisieren. So wie heute ausgerechnet Robert Habeck: “Wenn Traktorkolonnen zu Privathäusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten”, sagte er wörtlich. Nun bin ich ein sehr großer Freund von Privatsphäre; allerdings finde es heuchschlerisch, wenn die größten Gefährder der Privatsphäre plötzlich deren Schutz einfordern. Die, die sich das Recht anmaßen, unsere Handys, Emails oder Konten auszuspionieren, wann immer sie wollen; die sich in unseren Portemonnaies bedienen, als wären es ihre eigenen; die Satellitenbilder benutzen, um schlecht gedämmte Häuser zu finden und deren Eigentümer mit ihrer Ideologie zu belästigen. Sie schicken dir sogar die Polizei an Weihnachten vorbei, wenn es ihr Hygienefetisch gerade so will. Diesen Leuten geht die Privatsphäre von uns Bürgern komplett am Arsch vorbei.

Ich könnte jetzt so tun, als hätte ich Mitleid mit Robert Habeck, aber das habe ich nicht. Ich verurteile jede Gewalt (die es übrigens weder bei seinem Fährtrip in Schüttsiel noch heute bei den bisherigen Protesten gab) – aber gerade so einer darf schon gerne mal mit den Menschen konfrontiert werden, in deren Leben er sich täglich übergriffig einmischt.