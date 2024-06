Die blinden Brieftauben

Da ab morgen verreist, habe ich meine demokratischen Kreuze zum ersten Mal postalisch auf den Weg gebracht. Mit dem Tennisspieler Becker könnte man angesichts dieses Systems ausrufen: „Bin ich schon drin? Das ist ja einfach!“ Alles was du brauchst sind Name, Wohnanschrift, Geburtsdatum und eine x-beliebige Emailadresse. That‘s it. Also nochmal langsam und zum Mitdenken: Ich weiß, wo jemand wohnt, wann er geboren ist und habe ein digitales Postfach. Diese von jedem Fakeshop im Netz erhobenen und dann in aller Regel weiterveräußerten Allerweltsdaten reichen aus, um sieben Stimmen pro Kopf ins Wahlsystem einzuspeisen. Es genügt für den einschlägig Interessierten demnach völlig, beim Bürgeramt per Mail beispielsweise Wahlunterlagen für Bürger abzufordern, die vor 1945 geboren wurden. Am nächsten Tag stecken die dann am Wunschort zur freien Verfügung im Briefkasten. Alle!

Da wollte ich doch gleich mal sehen, wie ich meine politische Einflusssphäre praktisch erweitern kann. Wenn meine politikverdrossenen Eltern (Generation Ü80) über Urnengänge sprechen, ist eher selten der Politikbereich gemeint; ich wusste also, dass sie eine sonntägliche Busreise inmitten besonders breit sitzender prekärer Insassen in Richtung Wahllokal eher vermeiden würden. Kurzerhand entschied ich, die Unterlagen beider Elternteile auf die beschriebene Weise abzufordern und an die Wunschadresse liefern zu lassen. Die war zwar nicht, hätte aber eben ohne weiteres auch meine eigene sein können – womit ich ganz bequem nicht sieben, sondern 21 Stimmen im stillen Kämmerlein hätte abgeben können.

Hochanfälliges, beliebig ausnutzbares und daher betrugfsanfälliges System

Es hätte dafür lediglich einer gewissen Kaltschnäuzigkeit und zweier gefälschter Unterschriften bedurft, deren Authentizität selbstverständlich nie jemand kontrollieren würde. Die Zusendung hat anstandslos funktioniert. Telefonisch erläuterte ich heute dann als Wahlhelfer noch, wie man die riesigen bunten Lappen, mit ein paar Zusatzfaltungen und ganz viel Fingerspitzengefühl in den viel zu kleinen Umschlägen unterbringt und in welchen Briefkasten man sie heute noch stecken kann. Den am Rathaus.

Ich kam ins Grübeln. Mir fielen auf die Schnelle noch rund zehn weitere Bekannte ein, die in meinem Geburtstagskalender stehen, deren Wohnsitz ich kenne und von denen ich weiß, dass sie aus den unterschiedlichsten Gründen heute nicht wählen. Gesetz den Fall, ich hätte eine Mission zu erfüllen, hätte ich also ohne weiteres auch 91, je nach sozialer Vernetzung und krimineller Energie auch ein Vielfaches an Stimmen abgeben können. Ich weiß nicht, ob einmal eingetroffene Wahlscheine oder Stimmzettel wenigstens stichprobenartig auf irgendwelche Unstimmigkeiten hin geprüft werden. Ich vermute nein. Wer sollte dies auch tun? Und auf welcher Basis? Wenn ich das Problem richtig erfasst habe, werden also die Hälfte (!) aller Stimmen bei Wahlen in Deutschland inzwischen mit Hilfe dieses archaischen, hochanfälligen, einst für den Notfall erfundenen Systems abgegeben. Und die vielen denkbaren sonstigen Einfallstore, virtuelle Stimmen ins System einzuschleusen sind hierbei noch gar nicht berücksichtigt. Mich wundern die seltsamen Sprünge der Ergebnisgrafiken, die zumeist ein paar Tage nach den Wahlentscheidungen veröffentlich werden, jetzt jedenfalls noch viel weniger als vorher.