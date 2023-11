Die FDP-Basis hat den Ernst der Lage begriffen – im Gegensatz zu Lindner

Ihre Beteiligung an der Ampel-Regierung hat den FDP-Ministern zwar die üblichen Privilegien eingebracht, beschert der Partei aber eine Wahlniederlage nach der anderen. Wie es weitergehen wird, ist klar, und dies zu erkennen bedarf keiner Kristallkugel: Entweder fliegt die Partei komplett aus Landtagen oder hangelt sich letztmalig haarscharf an der 5-Prozent-Hürde vorbei, bis sie dann spätestens 2025 final im BRD-Geschichtsalbum verschwindet – oder irgendjemand zieht die Notbremse und lässt die Regierung platzen, um Neuwahlen zu erzwingen, und inwiefern dies die FDP zu retten vermag, wird maßgeblich davon abhängen, wie sehr ihr in der öffentlichen Wahrnehmung hierbei das Verdienst zukommt, dem grauenhaften historischen Betriebsunfall der Scholz-Regierung aus eigener Einsicht den Garaus gemacht zu haben.

Dass die FDP nicht gewählt wurde, um als Erfüllungsgehilfe von SPD und Grünen bei der wirtschaftlichen Zerstörung Deutschlands und der Umsetzung linker Wahnprojekte zu dienen, ist Parteichef Christian Lindner und seiner Clique entweder nicht klar oder, wahrscheinlicher, egal, weil man sein Ministergehalt und lukrative Anschlussverwendungen über die Zukunft der Partei stellt. Dies wird offenbar auch immer mehr Basis-Mitgliedern klar: In einem Brandbrief

forderten 26 Kommunal- und Landespolitiker nun den Austritt der FDP aus der Ampel-Regierung.

“Zu Recht abgestraft”

„Die letzten Wahlen haben deutlich gezeigt, dass explizit die FDP von den Wählern in Deutschland für die Leistungen der Bundesregierung abgestraft wurde“, heißt es darin. Die Migrationsdebatte drehe sich mit wachsender Geschwindigkeit um sich selbst, Fortschritte gebe es „nur bei den Stimmanteilen der AfD und bei der Kriminalität“, ehrliche Arbeit sei weniger attraktiv als das Bürgergeld, die Energiepolitik der Ampel sei mit einem jemandem vergleichbar, „der ohne Fallschirm aus einem Flugzeug springt und dabei fest darauf baut, dass ihm auf dem Weg nach unten schon jemand einen Fallschirm bringen werde“, so die weitere Diagnose. In der Ampel-Koalition verbiege die FDP sich „bis zur Unkenntlichkeit“. Das werde von den Wählern „zu Recht abgestraft“. Die Partei nehme sehenden Auges in Kauf, dass ihr politisches Erbe von ‘Partnern’ beschädigt“ werde. Der Parteivorstand wird aufgefordert, sich „ernsthaft“ mit den bestehenden Alternativen zu beschäftigen „und ggfs. nach anderen Koalitionspartnern zu suchen, die für die Interessen Deutschlands und nicht für eine quasireligiöse Ideologie arbeiten.“

Der Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich, innerhalb der FDP als Schmuddelkind abgestraft und seit seiner durch Merkel-Ukas “rückgängig” gemachten legitimen Wahl zum Ministerpräsidenten samt seinem Landesparteitag innerparteilich diskriminiert, lobte den Brandbrief: Dieser spiegele „die Stimmung wider, die es seit Längerem in Teilen der Partei und in der Bevölkerung gegenüber der Ampel gibt” und zeige, dass die Basis endlich „mutiger und lauter“ werde. Kemmerich sprach sich für eine „Deutschlandkoalition“ aus CDU, SPD und FDP als „Alternative der Vernunft”, aus. Eine gute Idee, sofern man in diesem Dreibund die SPD durch die AfD austauscht – so herum könnte noch ein Schuh daraus werden. Auch dafür bräuchte es übrigens keine Neuwahlen, Scholz und sein Horrorkabinett könnten morgen schon durch konstruktives Misstrauensvotum abgewählt sein, wenn sich Merz und FDP endlich auf Inhalte statt idiotische Brandmauern und Etiketten besinnten und Politik im Interesse des Landes zu machen willens wären.

Selbstaufgabe einer einstigen Wirtschaftspartei

Bei Lindner stößt dies alles, einschließlich des Unmuts der FDP-Basis, erwartungsgemäß auf taube Ohren. Die Aufgabe der unterschiedlichen Ampel-Parteien sei es, “permanent auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen”, phraste er sich die Wirklichkeit schön. Er stehe zu den Kompromissen und Entscheidungen der Ampel und verkündete, dass er ihr so lange wie möglich “die Treue” halten werde. Den Grünen mache er „nicht zum Vorwurf, dass sie ein fundamental anderes Gesellschaftsbild haben als ich“, schwafelte er. Käme es allerdings an einen Punkt, an dem vertretbare Kompromisse nicht mehr gefunden werden könnten, gelte weiterhin sein Satz, dass es besser sei, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.

Man kann angesichts solcher arroganten und uneinsichtigen Aussagen kaum nur noch verzweifeln. Es ist erschütternd, dass Lindner die bisherige Selbstaufgabe der FDP in der Ampel tatsächlich für „vertretbar“ hält – zumal es bislang die Grünen waren, die sich in dieser Koalition am Ende noch mit allem durchgesetzt haben, sei es beim selbstmörderischen Atomausstieg, beim irrsinnigen Heizungsgesetz oder dem völlig absurde Selbstbestimmungsgesetz. Von Kompromissen kann hier gar keine Rede sein; Lindners und Buschmanns Beitrag bestand dabei stets darin, Kröten zu schlucken, ohne je zu erbrechen. Die ehemalige „Wirtschaftspartei“ der Liberalen hat innerhalb dieses faktischen Deutschlandszerstörungsbündnisses keinerlei eigene Akzente gesetzt und sieht dem Zusammenbruch des Wirtschaftsstandortes Deutschland tatenlos zu – und ihr eigener Chef hat offenbar kein Interesse daran, dass die FDP diese Koalition als Partei überlebt.