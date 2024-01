Die Freiheit der Erdmännchen: BR-“Faktenfuchs” warnt vor Ernst Wolffs Kinderbuch

„Krieg ist Frieden! Freiheit ist Sklaverei! Unwissenheit ist Stärke!“ Orwells seherische Fähigkeiten bezüglich der aufziehenden Pervertierung des Denkens kann man derzeit sehr gut anhand einer Debatte rund um Ernst Wolffs Kinderbuch “Friedrichs Traum von der Freiheit” studieren. Sie schließt nahtlos an die akribisch eingehämmerten Ideen von Enteignung, Besitzlosigkeit, Demobilisierung und allumfassender staatlicher Betreuung im Alltag an: Verheißungen aus den Katakomben des Kommunismus, die dieses Mal endgültig alle gleich und alle gleich glücklich machen sollen. Die verbliebene, noch drohende Gefahr? Die Freiheit und Würde des einzelnen Erdmännchens!

Bei den bereits erfolgreich domestizierten Erdmännchen vom Bayrischen Rundfunk, Abteilung “Faktenfuchs”, klingt die Warnung vor dem Dunkelbuch so (bitte vor dem Weiterlesen besser hinsetzen!): „Eine Mutter meldet sich. Die elfjährige Tochter sei hin- und hergerissen zwischen ihr und dem geschiedenen Mann – einem Verschwörungsgläubigen. In Gesprächen komme sie nicht an ihn heran. ‘Mit mir wird nicht geredet, weil ich das Böse bin’…und das bereite ihr Sorgen: ‘Ich will halt nicht, dass meine Tochter mir dann entgleitet im wahrsten Sinne des Wortes.’ Was die Mutter umtreibt: Ihr Ex-Mann habe der Tochter ein Buch geschenkt. Der Titel klingt harmlos: ‘Friedrichs Traum von der Freiheit’… ‘Die Tochter hat fast geweint. Es war furchtbar für sie, weil sie hatte sich schon darauf gefreut.’ Die Mutter fragt sich: Welchen Einfluss kann ein solches Buch auf ein Kind ausüben? Das Buch…enthält nämlich typische verschwörungsideologische Denkmuster.”

Hochsuspekte Flucht in die Freiheit

Der BR-“Faktenfuchs” weiter: “Im Text lebt Friedrich, ein Erdmännchen, mit seiner Familie in einem Zoogehege. Allen geht es gut, man schläft viel, und Bodo, der Tierpfleger, stellt regelmäßig das Futter hin. Bodo ist aber auch derjenige, was Friedrich erst später klar wird, der das Gehege verschließt. Die Erdmännchen nehmen die Situation hin wie sie ist, hinterfragen nicht. Aber Friedrich ist anders als die müßig-zufriedenen Anderen, nämlich neugierig und voller Tatendrang. Er erhascht einen Blick von der Welt draußen und es gelingt ihm, mit Hilfe der Krähe Carola zu entkommen.”

Was Wolff hier vom Entkommen schreibt, geht natürlich gar nicht – und ist hochsuspekt: “Auch das ist ein Bedürfnis, das durch Verschwörungserzählungen befriedigt wird: Sich als Individuum aus der Menge herauszuheben, etwas Besonderes, Einzigartiges zu sein… Außerhalb des Geheges herrscht ‘Freiheit’ und Friedrich freut sich darüber. Carola erklärt: ‘Das bedeutet, dass du tun und lassen kannst, was du willst und wo du willst. Aber dafür musst du dich um dich selbst kümmern.’ Später weist sie Friedrich darauf hin: ‘Hier gibt es keinen Bodo, der einem das Fressen bringt.‘”

Na klar: Wieder die Querdenker

Dann lassen die gebührenfinanzierten Wahrheitswächter noch einen Experten zu Wort kommen: “Es handele sich ‘im Grunde genommen um eine Vorstellung schrankenloser Freiheit’ ohne Rücksichtnahme auf Normen und Werte, sagt David Jäger im Interview mit dem Faktenfuchs. Eine solche Freiheit sei die ‘einzige Moral, die man kennt’. Jäger ist Politikwissenschaftler und Psychologe in Passau und beobachtet die ‘Querdenken’-Szene. Die Querdenker instrumentalisierten Begriffe wie ‘Frieden’, ‘Freiheit’ oder ‘Souveränität’, schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung, und ‘werten damit das eigene Handeln auf, weil sich damit mehrheitlich positive Wertungen verbinden’. Diese weitgefassten Begriffe seien aber für verschiedene Interpretationen ‘anschlussfähig… wenn wir jetzt einen Verschwörungsmythos über die Freiheit erzählen, dann bedeutet das, die anderen, die wollen mir die Freiheit wegnehmen, die wollen mich unterdrücken. Die wollen mir meine Meinung verbieten.”

Ich fasse die überraschend offenherzigen Botschaften aus der Kaderschmiede des „Berkeley International Framing Institute“ nochmal zusammen: Nimm es, wie es ist! Hinterfrage nichts! Schlafe ausgiebig! Wer dir das Fressen hinstellt, der verschließt selbstverständlich auch das Gehege. Neugierig zu sein, gar verschwörerisch einen Ausbruch zu planen, bedeutet Unfreiheit! Sei müßig, zufrieden und genügsam! Sich aus der Masse herauszuheben zu wollen, ist mit unseren Werten nicht vereinbar! Und auf häßliche Kreaturen wie Krähen sollte man grundsätzlich nie hören.