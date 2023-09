Die Kapitulation der Regierung vor der Migration

Allmählich spricht es sich sogar bis Berlin herum, dass die unkontrollierte Migration vollkommen aus dem Ruder läuft. Das war den Meisten schon seit Jahren, den Letzten allerdings dann spätestens im Frühjahr klar, als die Zahlen wieder in die Höhe schnellten und bekannt wurde, dass sich mit Beginn der warmen Jahreszeit Hunderttausende auf wieder den Weg gemacht haben, um ins Sozialparadies Deutschland zu gelangen. Bundesinnenministerin Faeser hat damals in der üblichen Manier die sich anbahnende Katastrophe heruntergespielt, jede warnende Stimme als rassistisch und rechtsextrem verteufelt und Probleme in den Vordergrund geschoben, die in Wirklichkeit keine große Rolle spielten, aber von der wirklichen Krise ablenken sollten.

Die Ampelregierung war damit beschäftigt, mit immer neuen Gesetzen die Pull-Faktoren für die Migration noch zu erhöhen: Ausweitung und noch schnellerer Zugang zum Bürgergeld, Erleichterung des Familiennachzugs, Einführung eines neues Staatsbürgerschaftsrecht, das einen noch schnelleren Zugang und geringere Hürden zur Erlangung des deutschen Passes ermöglichen sollte. Deutschland ist dank der Ampelregierung immer mehr zu einem Paradies für alle geworden, die noch nie etwas für den Wohlstand dieses Landes geleistet haben und zumeist auch gar nicht bestrebt sind, etwas zum Allgemeinwohl beizutragen.

Zerbröselnde Idylle

Nun stehen die Landtagswahlen in Hessen und Bayern vor der Tür, und plötzlich denken die Parteien an die Bürger – von denen man schließlich gewählt werden möchte, um danach dann wieder Politik gegen genau dieselben Wähler zu machen. Und weil das Thema Migration inzwischen nicht mehr länger verdrängt werden kann, versuchen die Parteien nunmehr wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen , sich gegenseitig mit Ideen zu übertrumpfen, wie sie diese Problematik lösen wollen. Selbst der Bundespräsident Steinmeier spricht neuerdings von der Gefahr einer Überforderung durch die anhaltende Migration. Vielleicht hätte er sich schon vor Jahren einmal in die Niederungen der Städte und Gemeinden begeben sollen, um zu erkennen , dass diese Überforderung schon lange eingetreten ist, dass in den meisten deutsche Innenstädte Deutsche nur noch eine Minderheit sind, dass überall Verarmung, Verslumung und steigende Kriminalitätsraten zu verzeichnen sind und dass der klassische Einzelhandel verschwindet, dafür aber Ramschgeschäfte , Shishabars, arabische Supermärkte, Halal-Metzgereien, für Männer reservierte Barbershops oder Leerstand die Innenstädte prägen.

In fast jeder deutschen Stadt wird das Stadtbild inzwischen geprägt von jungen dunkelhäutigen Männern, verschleierten Frauen und arabischen Großfamilien, dazwischen ein paar bettelnde „Rumänen“ und heruntergekommene Obdachlose. Hingegen kann man in den Speckgürteln der Städte, wo die selbsternannte politische Elite lebt, weiter von der bunten Gesellschaft träumen, während man die eigenen Kinder auf Schulen schickte, in denen von dieser “bunten Gesellschaft” kaum etwas zu sehen ist. Doch auch diese Idylle zerbröselt, weil die anhaltende Massenmigration auch den ländlichen Raum erreicht und “bereichert”.

Die Nazi-Masche zieht nicht mehr

Die Strategie, dass die etablierten Parteien rechtzeitig vor der Wahl die Schwerpunkte der öffentlichen Debatte auf andere Themen als die Migration lenken konnten, hatte bisher immer bestens funktioniert – zumindest in Westdeutschland, während sich der „böse Osten“, der die schamlose Propaganda aufgrund seiner Geschichte besser durchschaute, nicht so naiv einlullen ließ. Vor der Wahl wird eine Politik versprochen, die die Lebensqualität der Bevölkerung entscheidend verbessern soll – und hinterher werden immer neue Gemeinheiten beschlossen zu Lasten derer, die “schon länger” in Deutschland leben und als Leistungsträger vor allem zur Finanzierung der Berliner Wolkenkuckucksheime dienen. Der Höhenflug der AfD hat den anderen Parteien allerdings nun bewusst gemacht, dass es wohl nicht mehr reicht, sie als rechtsextrem zu verteufeln, ihre Anhänger als Nazis zu diffamieren und das Schreckgespenst des Untergangs der Demokratie an die Wand zu malen.

Die Masche zieht nicht mehr. Denn immer mehr Wählern wird bewusst, dass es nicht die AfD ist, die den Fortbestand unserer Gesellschaft bedroht, sondern eine völlig aus dem Ruder gelaufene, kulturfremde und prekäre Massenmigration. Deswegen hat erst die CDU, aber allmählich auch die SPD erkannt, dass man wenigstens den Anschein erwecken muss, endlich etwas gegen die unkontrollierte Migration zu tun. Was noch bis vor wenigen Tagen von Frau Faeser stets als angeblich nutzlos abgetan wurde – stationäre Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien -, wird jetzt in Absprache mit diesen beiden Ländern, die die Migranten so großzügig nach Deutschland dirigieren, „diskutiert“. Am Ende wird es dann wohl wieder nichts, denn auch diese Nebelkerze dient lediglich als Valium fürs Volk, um zu suggerieren, dass endlich gehandelt würde. Nach den Wahlen jedoch wird die Zerstörungs- und Destabilisierungsagenda vermutlich unbeirrt weitergeführt werden.

Anhaltendes Staatsversagen

An der Realität kommt diese aberwitzige Politik jedoch auf Dauer nicht vorbei. Denn in Wahrheit ist der Point of no return schon längst erreicht. Nur ein Abstellen der Verlockungen (Bürgergeld für alle, Anspruch auf Familiennachzug, faktisch lebenslanges Aufenthaltsrecht in Deutschland, sobald man die Grenze übertreten hat) können etwas an dem Irrsinn ändern, dass jährlich mehrere Großstädte aus meist islamischen Ländern nach Deutschland einwandern und dieses Land irreversibel, von Grund auf verändern werden. Schon jetzt lässt sich dieser Prozess nicht mehr umkehren; es geht allenfalls um weitere Schadensbegrenzung. Doch dazu sind die Altparteien weder willens noch in der Lage. Sie werden daher nichts an der unkontrollierten Massenmigration ändern; im Gegenteil, es wird alles immer schlimmer werden – solange sie nicht bereit sind, an den Grundfesten ihrer Migrationspolitik etwas zu rütteln. Das unbeirrte Festhalten an der Förderung der illegalen “Seenotrettung”-Schlepperbeihilfe im Mittelmeer ist dafür das beste Beispiel.

Seit mittlerweile acht Jahren leben wir mit diesem anhaltenden Staatsversagen der unkontrollierten Einwanderung in unsere Sozialsysteme, und es besteht keine Aussicht, dass sich daran tatsächlich irgendetwas ändert. Es ist eigentlich kaum noch nachzuvollziehen, dass die etablierten Parteien weiterhin gewählt werden, die allesamt bewiesen haben, dass sie Politik gegen und auf Kosten der eigenen Bevölkerung machen und dieses Land und seine Menschen zur Plünderung und Zerstörung freigegeben haben. Denn genau darauf wird es am Ende hinauslaufen, wenn der Sozialstaat nicht mehr bezahlbar ist – zumal es dank der Ampelregierung ja auch ökonomisch mit diesem Land rasant bergab geht. Immerhin: Bei den anstehenden Wahlen in Hessen und Bayern haben die Wähler die Chance, ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht mehr weitergehen darf.