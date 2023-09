Die Krankenversorgung wird immer schlimmer – wirklich für alle?

Wer dringend einen Arzt braucht, muss in Deutschland oft tagelang warten; auf einen Termin beim Facharzt wartet er nicht selten sogar Monate. Haben wir zu wenig Ärzte? Zu viele sind es jedenfalls nicht – auch wenn ihre Zahl laut Statista seit 2015 um 50.000 zugenommen hat. In der gleichen Zeit „wuchs“ jedoch die Bevölkerung netto um 3,8 Millionen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um ein natürliches Wachstum, sondern um die Folge der Massenzuwanderung. Und leider sind die ehemaligen Merke-Gäste, die neu Zugewanderten der letzten Jahre und Monate sowie die über eine Million aus der Ukraine aufgenommenen Menschen nun einmal nicht gesünder als wir Einheimische. Sie alle müssen versorgt werden – und das geschieht auch überreichlich. Nicht nur am Leib, sondern auch an der Seele: Auch die Psychotherapeuten haben Hochkonjunktur.

Nun legte Friedrich Merz den Finger in die Wunde und beklagte die langen Wartezeiten, während selbst Personen ohne jedes Aufenthaltsrecht, die längst zurück in ihre Heimat abgeschoben sein müssten, die Wartezimmer der Arztpraxen füllen. Prompt wurde Merz „Populismus“ vorgeworfen und er zurechtgewiesen, dass Migranten nur dann Ärzte aufsuchen können, wenn sie “akut krank” seien. Als ob wir Einheimische nur zum Magazine lesen die Arztpraxen aufsuchten! Zum Einwand, Migranten würden nur die zahnärztliche Grundversorgung erhalten: Auch wir erhalten nicht mehr als die Grundversorgung; alles andere bezahlen wir selbst sehr teuer. Der einzige Denkfehler von Merz: Asylbewerber gehen nicht erst nach der Ablehnung ihres Antrags in die Arztpraxen, sondern schon während ihres langen Verfahrens.

Full-Service für Migranten

Aber wer zahlt was für wen an medizinischer Versorgung? Ich habe mir dazu einmal die Fakten angesehen und möchte die Ergebnisse meiner Recherchen den Ansage!-Lesern nicht vorenthalten. Arbeitende und Rentner sind bekanntlich krankenversichert. Und sind sie Hauptverdiener des Haushalts, dann sind die Ehepartner und Kinder mit familienversichert. Und je migrationsintensiver der Hauptverdiener ist, desto zahlreicher sind die mitversicherten Kinder. Das kostet. Zwar wurde der Beitragssatz konstant auf 14,6 Prozent gehalten, aber der Zusatzbeitrag der Versicherten steigt. Und aus dem Bundeshaushalt muss die Gesetzliche Krankenversicherung inzwischen mit ungeheuerlichen 16 Milliarden Euro über Wasser gehalten werden; es ist dasselbe Problem wie bei der Rentenversicherung, bei der der Bundeszuschuss inzwischen astronomische Höhen erreicht hat (dieses Jahr sind es 112 Milliarden Euro aus Steuermitteln).

Asylbewerber und Asylberechtigte erhalten in den ersten 18 Monaten je nach Bundesland elektronische Gesundheitskarten oder Behandlungsscheine. So werden selbige von Karl Lauterbachs Gesundheitsministerium beworben: „…gewährleisten staatliche Stellen Ihre gesundheitliche Versorgung. Das sind beispielsweise das Sozialamt oder das Gesundheitsamt. Zur gesundheitlichen Versorgung gehört die Behandlung bei einer Ärztin oder bei einem Arzt, bei einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt sowie erforderliche Schutzimpfungen und medizinisch gebotene Vorsorgeuntersuchungen… Sie werden … untersucht und behandelt, wenn Sie akut erkrankt sind, Sie unter Schmerzen leiden, Sie schwanger sind.“ Also in keiner Weise anders als wir einheimische Krankenversicherte – die allerdings dafür Beiträge zahlen. Des weiteren wird auch noch auf Psychobehandlung und anderes hingewiesen.

Fürsorgliche Maximal-“Betreuung”

Weil Zugewanderte zu den Großverbrauchern zählen, informiert darüber auch die Verbraucherzentrale, die mit staatlichem Geld mitfinanziert wird: Sie nennt bei den Migranten auch “zumutbare” Geldbeträge für medizinische Ausgaben von 1 und 2 Prozent des Einkommens, wenn nach 18 Monaten die Gleichbehandlung mit einheimischen Sozialhilfeempfängern gilt. Interessant dabei ist, dass für uns bis zu 6 Prozent der Einkünfte als “zumutbare” Krankheitsausgaben gelten – nicht nur 1 oder 2 Prozent! Der “Flüchtlingsrat Baden-Württemberg” überschlägt sich geradezu mit Service-Informationen an die „Schutzbedürftigen“, was ihnen alles “zusteht”. Er trägt seinen Namen zu Recht – weil er seine Klientel berät, was hierzulande alles möglich ist.

Zum Hintergrund der Abrechnung Zunächst zahlt für alles die Kommune; deshalb werden die Asylbewerber – Stichwort “extrabudgetäre Leistungen” – von Ärzten wie Privatpatienten abgerechnet und fallen nicht dem Regelleistungsvolumen (Quartalsbudget) der Kassenärzte zu Last. Deshalb stimmt es sehr wohl, dass sie in vielen Praxen einen kurzfristigen Termin bekommen, währen der gemeine deutsche Kassenpatient mit seinem Termin schon mal ins nächste Quartal verschoben wird. Erst nach den 18 Monaten dann werden Asylbewerber dann von den gesetzlichen Krankenkassen “betreut”. Sie erhalten Leistungen, die denen der gesetzlich Versicherten ähneln. Migranten mit einem Aufenthaltstitel werden reguläre Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auch Kassen animieren zur Leistungsnutzung

Auch die Kassenärzte tun alles, damit ihnen die Arbeit nicht ausgeht. Der Kassenarztverband Baden-Württemberg richtet sich vor allem an: „Registrierte Geflüchtete aus der Ukraine haben seit Juni 2022 unmittelbar Zugang zu den gesetzlichen Krankenkassen und damit zu umfassen-den medizinischen und psychotherapeutischen Leistungen nach GKV-Leistungskatalog. Ihre Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse weisen sie in der Praxis mit einer Versichertenkarte (eGK) oder einer zeitlich befristeten Ersatzbescheinigung ihrer Krankenversicherung nach.“ Ob die Krankenkassen die Kosten tragen müssen, so wie die KFZ-Versicherungen die Schäden für ukrainische Autos zu Lasten ihrer Versicherten übernahmen, oder diese Versorgung zulasten des Steuerzahlers geht, bedarf noch der Prüfung.

Detailliert werben die Krankenkassen also für die Leistungen für „Flüchtlinge“, damit ihre Ärzte auch ja genug zu tun haben. Ihr Spitzenverband führt aus, dass der Anspruch nach Paragraph 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Folgendes umfasst:

Ärztliche und zahnärztliche Behandlung bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln sowie Gewährung sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen

Gewährung von ärztlicher und pflegerischer Hilfe und Betreuung, von Hebammenhilfe so-wie von Arznei-, Verbandmitteln für Schwangere und Wöchnerinnen

Verabreichung amtlich empfohlener Schutzimpfungen, Vorsorgeuntersuchungen

Zauberwort “Asyl”

Besonders eifrig bewirbt die AOK die Hilfe für Ukrainerinnen und Ukrainer. „Geflüchtete aus der Ukraine erhalten in Deutschland medizinische Hilfe und Behandlungen, die für die Patienten in der Regel kostenfrei sind. Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu Ihrer medi-zinischen Versorgung in Deutschland.“ Und gibt 16 detaillierte Tipps auch gleich noch in deren Landessprache.

Abgelehnte Asylbewerber und solche ohne Aufenthaltsstatus bleiben nicht unversorgt: „Eine Behandlung auf Basis Anonymer Behandlungsscheine gewährt diesen Menschen einen Zugang zu medizinischen Behandlungen ohne Angst vor Weitergabe der Daten an Behörden und ermöglicht zugleich eine Gesundheitsversorgung nach dem allgemeinen Standard gesetzlicher Krankenversicherungen, wie es dem Menschenrecht auf gesundheitliche Versorgung entspricht.“ Deshalb reibt man sich die Augen, wenn man erfährt, dass ein Sechstel von ihnen nicht abgesichert ist. Dabei müssten sie nur kurz über die Grenze, den Ausweis wegwerfen und bei der Rückkehr „Asyl!“ rufen.

Der Integrations- und Antirassismusbeauftragten geht alles noch nicht weit genug

Der Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Beauftragten für Integration und Antirassismus, Reem Alabali-Radovan, ist das alles noch lange nicht gut genug: „Nach Auffassung von Fachleuten ist die momentane Versorgungsleistung allerdings oftmals nicht ausreichend und kann zu medizinischer Unter-, Über- oder Fehlversorgung führen. Auch die psychosoziale Versorgung von Flüchtlingen gestaltet sich oftmals schwierig. Es fehlen Behandlungsplätze und Sprachmittler, die auf die Zielgruppe eingestellt sind. In der Publikation ‚Das kultursensible Krankenhaus‘ stellt die Integrationsbeauftragte Projekte und Praxisbeispiele vor, die sich für den Auf- und Ausbau spezialisierter Angebote der psychosozialen Versorgung für Flüchtlinge einsetzen. Unter ihnen sind stationäre und ambulante Einrichtungen, Initiativen und Vereine.“

Bei so vielen Angeboten zum Wohle der Zugewanderten wäre es von diesen geradezu unhöflich, diese Lockrufe auszuschlagen. Und Merz hat Recht, dass unsere Wohlfahrt längst auch in den Herkunftsländern publik ist und dort wie ein Magnet wirkt. Bekannt ist jedenfalls, dass speziell für Operationen in deutschen Krankenhäusern bereits ein Aufenthaltsrecht erwirkt wurde. Apropos Krankenhäuser: Als ich vor drei Jahren in der Uniklinik Freiburg lag, war meine Station außer von mir und zwei weiteren mit heimischen deutschen Namen ausnahmslos von Patienten mit exotischen Namen an den Zimmertüren belegt.

Explodierende Kosten

Abschließend zu den Kosten der Gesundheitsversorgung. Dazu findet sich im Internet fast nichts. Halt, doch: Eine Meldung aus Bayern, bereits von 2019: „Die geschätzten Gesamtausgaben für gesundheitsbezogene Asylbewerberleistungen im Freistaat Bayern für die kreisfreien Städte, die Landkreise und den Freistaat (einschließlich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes) würden bei einem kontinuierlichen Zustrom von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr nach Deutschland von 83,5 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 96,8 Millionen Euro im Jahr 2022 steigen. Die jährlichen Ausgaben der Krankenkassen in Bayern sind maßgeblich davon abhängig, in welchem Umfang die in Bayern ankommenden Flüchtlinge anerkannt werden.”

Und weiter heißt es dort: “Entsprechend den im Gutachten getroffenen Annahmen und einer Zuwanderung von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr nach Deutschland sind Gesamtausgaben in Höhe von bis zu 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2022 möglich.“ Inzwischen träumt man von einer so niedrigen Zuwanderung, denn die eigentlichen Kosten auch für Gesundheit sind seither explodiert. Doch das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz; wofür wurden schließlich „Sondervermögen“ erfunden?

Auf Dauer nicht verkraftbar

Das Hauptproblem ist und bleibt, dass unsere Sozialversicherung die hohe Zuwanderung nicht verkraften kann – weil immer mehr Leistungserbringer immer mehr zahlen sollen, und immer mehr Nichtbeitragszahler die vollen Leistungen mitbenutzen, die eigentlich nur für Beitragszahler vorgesehen waren. Da ist es ein schwacher Trost, dass wir damit nicht alleine sind: Auch die Schweiz muss dies feststellen. Zwar kommen auch der eine oder andere Arzt sowie Pflegerinnen und Pfleger zu uns – doch diese reichen nicht einmal aus, um ihre eigenen Leute zu versorgen; von der Unterstützung unseres Gesundheitswesens ganz zu schweigen.

Eines aber kann man getrost annehmen: Friedrich Merz wird unter dem Druck der meinungsbeherrschenden Medien auch diesmal wieder zurückrudern, wie er es schon bisher so oft tat. Was dabei in Erinnerung zu rufen ist: Es war seine Vorgängerin Merkel, die den UN-Migrationspakt forciert und 2018 in Marrakesch unterzeichnet hat. Dieser gesteht jedem Erdenbürger ein „Recht auf Migration“ zu. Gemeint war damit das Recht auf Auswanderung… aber auch das Recht, dass sich die Weltenbummler ein beliebiges Land aussuchen dürfen?

