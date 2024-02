Die WHO, Eugenik und der grausame Weg zum idealen Menschsein

Glaube und Realität spinnen vielschichtige Antagonismen, geboren aus Hochmut, Ignoranz und Unwissenheit. Ein offensichtlicher Auswurf solcher Beschränktheit ist der mediale Kampf gegen den Begriff Rasse. Oftmals unterlaufen die wahnhaften Simplifizierungen aber auch unserer partikularen Wahrnehmung, vor allem wenn sie sich als Menschheitsideale verkleiden. Beispielhaft definiert die WHO den Begriff Gesundheit als „einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens“ und somit keineswegs nur als das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes wird zum Grundrecht jedes menschlichen Wesens, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Anschauung und der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Mit der evolutionären Realität unseres Seins als genetische Zufallsobjekte unbestimmten Schicksals hat das wenig zu tun. Die WHO dient hier einem idealisierten Menschsein auf Kosten aller.

Beispielhaft steht dabei der Kampf gegen den angeblichen Jodmangel, der sich auf Studien aus der Mitte des 20. Jahrhunderts gründet, welche damals rund 5 Prozent der Weltbevölkerung zu angeblichen Krankheitsfällen machten. Ob ein Kropf (Struma) jedoch letztgültig immer Ausdruck einer Erkrankung respektive eines Jodmangels ist, müsste erst einmal ausführlich überprüft werden. Die angeblich 200 Millionen Kranken galten einst als Vorwand für den Start einer weltweiten Jodsalztherapie – euphemistisch “Prophylaxe” genannt – welche die restlichen symptomfreien 95 Prozent der Weltbevölkerung gleich mit therapierte – über das Jahrzehnte hinweg. Der Weg dieses Irrtums lässt sich anhand zahlreicher Dokumente der WHO nachvollziehen, aufrufbar mit dem Suchwort “Iodine” auf deren Website. Wenig findet man hingegen zu Stichwörtern wie “Hashimoto” und “Basedow” (den aktuell grassierenden, sehr wahrscheinlich jodbedingten Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse) und zu anderen Nebenwirkungen der Jodtherapie.

Zum Sündenfall verleitet

Das Problematische an der jodierten Heilslehre ist dabei die Abkehr von dem, was uns evolutionär geprägt hat: Das begrenzte Angebot an Jod ist der natürliche Zustand in weiten Teilen unserer Erde. Höhere Jodgehalte im Boden arider Gebiete mit hoher Verdunstung und Versalzung an der Oberfläche stellen keine idealen Lebensräume dar. Die Schaffung einer pauschal-künstlich jodierten Umwelt mittels hoch jodierter Lebensmittel hat unzählige Menschen krank gemacht und kann durchaus als Selektionsmechanismus gewertet werden; nicht zuletzt, da Jod Einfluss auf die Fortpflanzungsfähigkeit nimmt. Ob der Begriff der Eugenik dafür zutreffend ist, darüber mag man streiten. Fakt ist aber, dass die Erfolge im Kampf gegen Pocken und Polio die WHO damals zu einem Sündenfall verleitet haben, welcher viele weitere nach sich zog. Aus dem Scheitern im Kampf gegen Malaria, tropische Krankheiten und AIDS, dem massenhaften Einsatz von Antibiotika und nicht ausreichend geprüften Impfstoffen gegen Covid-19 wurden – und werden bis heute – nicht die richtigen Lehren gezogen. Das Prinzip “koste es, was es wolle“, wird nicht aufgegeben.

Die Interessen von Minderheiten auf Kosten der Mehrheit zu hofieren, ist Teil des aktuellen Zeitgeistes. Eine Mehrheit krank zu machen, um eine Minderheit zu heilen – diesem Ideal hinterherzulaufen, ist aber nicht nur absurd, sondern ungerecht und grausam. Anstatt dem Größenwahn eines Pandemievertrages zu erliegen, sollte die WHO dort helfen, wo es wirklich Sinn macht. Eine ehrliche Aufarbeitung und Begleitforschung zu laufenden Projekten, auch zur Jodtherapie, wäre dabei der erste Schritt in die richtige Richtung. Dabei kann man eine (familien)anamnese-basierte individuelle Jodprophylaxe kaum ablehnen; eine pauschale und generelle Zwangsjodierung über Jodsalz und jodhaltige Futtermittelzusätze hingegen schon. Beenden wir diesen Wahnsinn!

Dr. Timo Böhme ist Autor des Buches „Chronik und Kritik zur Jodprophylaxe“ und der Initiative „40 Jahre Jodprophylaxe in Deutschland – Kampagne für Transparenz und Antworten“.