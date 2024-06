Die Zeit zwischen den Bildern

Manchmal regnet es. Tagelang. Regen hat etwas Beruhigendes. Es wird dunkelgrau. Wolken hängen. Es entsteht eine Geräuschkulisse. Man nimmt ein Buch und legt sich auf die Couch. Draußen entstehen Pfützen. Wasser läuft die Straße herunter. Irgendwann hört es auf. Vielleicht scheint die Sonne. Tage später schwellen Bäche an, Flüsse treten übers Ufer, Gullydeckel springen nach oben, Wasser steht im Keller und kurz darauf sitzt man auf dem Dach und hofft, es möge irgendwer kommen, irgendetwas geschehen. So etwas hat man zwar schon mal im Fernsehen gesehen, heißt es dann, aber „hier“ noch nicht erlebt. Nicht für möglich gehalten.

Nachdem Merkel die Grenzen, dann die Herzen und dann die Kassen geöffnet hatte, glaubte sie die Möglichkeit zu erkennen, ihr Bild und das der Deutschen mit einem für alle sichtbaren Heiligenschein zu versehen. Hunderttausende Teddybärwerfende teilten ihr Gefühl. Die kraftstrotzende Bundesrepublik hatte die DDR eingekauft, den einträglichen Euro geschaffen, halb Europa über Wasser gehalten, nannte sich Exportweltmeister, und sah sich als umjubelten Schrittmacher für den Rest der Welt. Was sollte da an der nun unverrichteter Dinge einsetzenden Verjüngungskur für die gealterte Bevölkerung schon falsch sein? Es füllten sich die Aufnahmelager, dann die Städte. Später die Krankenhäuser und die Gefängnisse. Das Straßenbild veränderte sich. Mit der Zeit. Schritt für Schritt. Märkte erhielten Poller. Schwimmbäder Stacheldrahtzäune. Innenstädte Messerverbotszonen und Kameras für Brennpunkte. Deutschland entwickelt sich eben. Was soll daran falsch sein? Zehn Jahre sind für junge Menschen eine unbegreiflich lange Zeit. Für Ältere erschreckend kurz. Heiligenscheine sehen jetzt nur noch wenige.

Vollkommene Surrealität

Ein fehlgeschlagener Laborversuch war es, der Politikern weltweit eine nie dagewesene Chance eröffnete. Mal eben kurz die Welt retten. Dazu musste die nur angehalten werden. Bis alles vorbei ist. Das unter Parteikarrieristen nicht eben verbreitete Verständnis komplexer Systeme sorgte dafür, dass dieser vollkommene Wahnsinn als „Maßnahmenbündel“ in die Tat umgesetzt wurde. Die Menschheit fand sich daraufhin zwei Jahre lang in vollkommener Surrealität wieder. Über Monate wurden in Deutschland Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen geschlossen, absurde Hüllkonstruktionen und Abstandsmessapparate erfunden, später noch das Spazierengehen und das Sitzen auf Parkbänken untersagt. Aus begründbarer Besorgnis wurde mit fortschreitender Zeit die infantile Lust am politischen Baggerfahren. Zu guter Letzt wurden mit Hilfe systematisch verbreiteter Panik und sozialer Erpressung Milliarden Dosen haftungsbefreiter, weil genmanipulierter Impfstoffe in menschliche Körper injiziert. Wer gehofft hatte, dass sich die Situation entspannen würde, lag falsch. Es passierte – auf den ersten Blick jedenfalls – nur wenig. Was blieb, war die Hoffnung, irgendwann würde sich alles wieder einpegeln. Nach ein paar Wochen. Wenn alle geimpft sind. Im Frühjahr. Im Sommer. Nächstes Jahr bestimmt.

Erst später wurde klar, dass nichts mehr so sein würde wie zuvor. Erstaunt registrierte man Monate nach dem leisen Rückzug der Apokalyptiker Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern. Massive Vereinsamung. Erhöhte Selbstmordraten. Umfallende Leistungssportler. Unerklärliche Übersterblichkeit. Konzerte, Clubs werden weniger besucht. Vereine verschwinden. Restaurants, Soloselbständige kämpfen ums Überleben. Unternehmen erholen sich nicht mehr. Kleine. Mittelständige. Große.

Eingeholt auf der Flucht in die heile Welt

Hunderttausende Urlauber werden derzeit auf der Flucht in die heile Welt von der Nachricht eingeholt, dass fehlende Einnahmen und ein verändertes Buchungsverhalten den drittgrößten Reiseveranstalter Deutschlands in die Insolvenz getrieben hat. Wer glaubt, dass man mal eben die Welt anhalten und alles was ist, einem großen Reset unterwerfen kann, wird irgendwo von der Realität eingeholt. Leider auch alle die, die sich ungefähr ausmalen konnten, was kommen würde. Das Lebensgefühl hat sich für alle massiv verändert.

Nachdem Rouven L. auf dem Mannheimer Marktplatz zweimal von hinten mit dem Kampfmesser in den Hals gestochen worden war, war er nicht tot. Er erhob er sich relativ schnell. Fasste sich an die Wunde, wohl um zu sehen, ob da Blut ist. Dann stand er da und versuchte zu erfassen, was soeben passiert war. Minutenlang. Erst allein, dann taumelnd, dann gestützt von zwei Polizistinnen. Schreie eines Kollegen, er möge sich setzen, drangen nicht durch. Irgendwann saß er dann doch. Rettungswagen trafen ein. Irgendwann war er aus dem Bild. Dann endete das Video. Millionen hatten zugesehen. Irgendwann kam die Nachricht, dass irgendjemand im Krankenhaus festgestellt hatte, dass da nichts mehr zu machen war. Bilder vom Sterben gab es keine mehr. Zwischen Ursache und Tat lag viel Zeit, in der man hätte reagieren können. Zwischen Tat und Tod lag auch Zeit. Zu korrigieren war aber nichts mehr. Für Rouven L. lief unwiederbringlich die Uhr herunter. Vielleicht werden einige in Erwägung ziehen, dass die Entscheidungen, besser gesagt die Nichtentscheidungen, die zu seinem Tod führten, viele Jahre zurückliegen. Die meisten werden es verdrängen.