Digitales Identitätssystem: EU und Kanada arbeiten Hand in Hand bei der Umsetzung des Great Reset

Die EU tut nicht nur alles, um die eigenen Bürger zu überwachen; sie schmiedet auch noch Allianzen mit Gleichgesinnten. Mit dem ultrawoken kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau wurde nun eine “digitale Kooperationspartnerschaft” geschlossen. Damit soll auch in Kanada ein digitales Identitätssystems entstehen, das Trudeau, wie seine Kollegen in Brüssel und den EU-Mitgliedstaaten unter dem Deckmantel des Kampfes gegen vermeintliche „Desinformation“ im Internet vorantreibt. Unter Desinformation gilt, spätestens seit Corona, alles, was den Regierungen nicht gefällt.

Mit der kanadisch-europäischen Kooperation soll nicht nur eine digitale Identität auf den Ausweisen von Kanadiern eingeführt werden, sondern auch die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) stärken soll. „Die digitale Partnerschaft wird es Kanada und der EU ermöglichen, in multilateralen Foren gegebenenfalls mit einer stärkeren gemeinsamen Stimme aufzutreten, gemeinsam entwickelte Lösungen an internationale Partner heranzutragen und unsere gemeinsamen strategischen Prioritäten voranzutreiben“, hieß es in der offiziellen Ankündigung.

Trudeau: Woke Ideologie als Regierungsprogramm

Bei den G20 ist die Schaffung einer „digitalen öffentlichen Infrastruktur” schon länger ein Thema, einschließlich potenzieller digitaler Identifikationssysteme und idealerweise einer zentralisierten digitalen Währung. Die neuen Projekte sind Teil der globalistischen Agenda, die darauf abzielt, die gesamte Online-Kommunikation der Menschen, unter dem Vorwand der Bekämpfung von Geldwäsche, Pädophilie und anderer Verbrechen zu überwachen und vermeintliche „Hassrede“ zu bekämpfen, ein Gummibegriff, unter dem jede Kritik am Klimawahn, der Gender-Ideologie oder der Corona-Politik unterdrückt werden soll.

Trudeau ist einer der Vorreiter dieser Entwicklung. Kaum ein westlicher Regierungschef hat die woke Ideologie mit einer solchen Konsequenz zu seinem Regierungsprogramm gemacht. Solche Partnerschaften zeigen, dass Regierungen sich sogar über Kontinente hinweg zusammenfinden, um sich gegen die Kritik ihrer Bürger zu schützen und ein möglichst umfassendes Kontrollsystem zu errichten.