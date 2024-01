Döner macht schöner: Wohlfühlfaktor Migration

“AfDler essen heimlich Döner!“, stand auf einem der Protestplakate “gegen rechts“, was mehr über das Niveau der Debatte aussagt, als den Trägern des Schildes lieb ist. Rechtzeitig, um die Bauernproteste in den Schatten zu stellen, rückt die sogenannte “Zivilgesellschaft” aus, aufgescheucht durch den ebenso rechtzeitig veröffentlichten Potsdamer Remigrationsskandal, so, als hätte man nur auf den Startschuss gewartet. Warum AfD-Wähler Döner angeblich nur heimlich essen, erschließt sich hierbei nicht auf den ersten Blick – denn Essensverbote wegen “kultureller Aneignung” wurden zuletzt eher aus der linken, postkolonialen Ecke gefordert. Meinen Döner darf ich ganz öffentlich verspeisen, ohne mir den Zorn der Partei zuzuziehen. Dogmatismus würde ich mir in diesem Fall auch nicht bieten lassen.

Die Demonstranten jedoch scheinen hinsichtlich der Migrationsdebatte eher mit dem Magen zu denken – auch wenn sie sich nach außen hin sehr demokratisch geben. Kritiker der Ideologie der offenen Grenzen möchten über deren Nachteile sprechen: Den zunehmenden Mangel an bezahlbaren Wohnungen etwa. Denn Migranten müssen schließlich auch untergebracht werden und konkurrieren dabei mit der wirtschaftlich gebeutelten einheimischen Bevölkerung – aber die Ampel wird es auch in diesem Jahr nicht schaffen, genügend Wohnraum bereitzustellen. Und dabei sprechen wir noch gar nicht von den schwarzen Schafen, die nun einmal im Zuge der Masseneinwanderung in unser Land kommen, oder von den Herausforderungen für unser Schulsystem. Doch bei den “weltoffenen Bürgern” kommt von diesen Tatsachen nichts an. Durch ihren emotionalen Filter hört sich selbst vorsichtige Kritik folgendermaßen an: “Die AfD will Alis Dönerbude dicht machen – und wer soll bloß den Müll abholen, wenn alle Ausländer weg sind?”

Folkloristischer Unterhaltungsfaktor

Das ist natürlich überspitzt formuliert, aber ansatzweise blitzt dieses Denken zwischen den Zeilen immer wieder auf. Denn jene Migranten, welche sich redlich bemühen, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, tun das vielfach im Billiglohnsektor. Mit Jobs, welche die links-grüne Akademikerklasse ihren Sprösslingen niemals zumuten wollen würde. Befürwortern einer geregelten Einwanderungspolitik wird oft vorgeworfen, sie unterschieden zwischen “wertem” und “unwertem Leben” – es geht natürlich nicht ohne Nazi-Anspielung -, wenn sie darauf drängen, dass Einwanderer hier eine realistische Integrationschance auch auf dem Arbeitsmarkt haben. Die “wehrhaften Demokraten” auf unseren Straßen ziehen es vor, den folkloristischen Unterhaltungsfaktor der Migranten in die Waagschale zu werfen: Gastronomie und Dienstleistungen stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, auch wenn man sich selbst und anderen gegenüber dies niemals zugeben würde. Offiziell geht es um Bunt- und Weltoffenheit. Hardcore-Migrationsbefürworter leugnen auch die Existenz schwarzer Schafe nicht; sie gehen – wie “Comedian” Sarah Bosetti – gar soweit, deren Heimatländer von ihnen entlasten zu wollen. Das sind wir der Welt schon schuldig! Nur in Deutschland können diese Menschen mit dem nötigen Verständnis behandelt werden (ich nehme an, Frau Bosetti muss nur selten durch einen dunklen Park nach Hause radeln).

Besorgniserregend stellt sich auch die Manipulierbarkeit der “Demokratieretter” dar, welche offensichtlich nur ein paar Stichworte der Medien benötigen, um besorgt auf die Straße zu laufen. Das ist natürlich ihr gutes Recht, denn auch medienhörige Menschen genießen Versammlungsfreiheit. Derzeit macht wieder häufig der von Peter Sloterdijk geprägte Begriff der “wohltemperierten Grausamkeit” die Runde, dessen Ursprung irrtümlich Björn Höcke zugeschrieben wird. Und in der Tat wird es jene bösen Bilder geben, vor denen Angela Merkel sich 2015 so fürchtete, wenn eine Wende in der Migrationspolitik eintritt. Diese werden aber nicht schöner, indem man die Umsetzung unseres Asylrechts auf die lange Bank schiebt. Und es ist auch nicht die “wohltemperierte Grausamkeit” an sich, welche die “Anständigen” stört; man muss ihnen diese nur richtig verkaufen. So wie damals die Corona-Maßnahmen. Dann zucken sie nicht mit der Wimper.

Gute und böse Abschiebungen

Denn, so erfahren wir dieser Tage, auch bei der Asylpolitik gibt es “gute” und “böse” Abschiebungen. Das nennt sich dann “das Thema nicht den Rechten überlassen” und wird gerade unter anderem in der SPD diskutiert. Olaf Scholz versichert dabei, niemand, der gut integriert sei und sich an die Gesetze halte, habe etwas zu befürchten. Das würden die meisten AfDler so durchaus unterschreiben – wenn es denn tatsächlich umgesetzt würde. Denn die “gute” Abschiebepolitik hat nicht das Ziel, geordnete Verhältnisse zu schaffen, sie soll nur die Wogen glätten und verschwindet dann wieder in der Versenkung. Dann bleiben all jene, die sich nicht integrieren, die Scharia cooler finden als deutsche Gesetze oder gar massiv gegen jene verstoßen, eben doch wieder da. “Einer geht noch rein!” – das nächste Thema kommt bestimmt!

Aber vorher zünden wir alle noch ein Kerzlein vor dem Brandenburger Tor an, weil wir so anständige Menschen sind, im Kuschelwiderstand gegen das Böse. Diffus gegen “Nazis” zu sein, macht einen nach allgemeiner Auffassung schließlich zum besseren Menschen. Damit wird kein einziges Problem gelöst, aber man kann sich als großer Held fühlen, der sich dem Faschismus entgegen gestellt hat. Auf dem Heimweg gehen wir aber besser nicht durch den Görlitzer Park, denn dort ist es dunkel und unheimlich. Wer weiß, wer dort lauert! Vielleicht ein Einzelfall von Drogendealer, der einen ausrauben will? Dann vielleicht doch lieber ein Taxi. Das bringt einen sicher in die warme Wohnung zurück. Und morgen kommt dann wieder der nette afrikanische Paketbote, dem man erzählen kann, wie tapfer man am Vortag für sein Leben gekämpft hat.