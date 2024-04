Drogendeutschland: Komm, der Tod ist gar nicht so schlimm!

Es sind die so oft berüchtigten zwei Seiten einer Medaille. Dem Kiffen von oben her die Legalisierung zu verpassen, wirkt angesichts heutiger Problemlagen und grotesk anmutender äußerer Weltzustände völlig aus der Zeit gefallen. Was sich die Berliner Ampel so alles an Fehlleistungen erlaubt, ist mitunter mehr als gruselig; ja, es wirkt zunehmend irreal. Beachtlich auch, wie hier große Ministerien und auch gesellschaftspolitische Leitlinien konträr zueinander arbeiten – Motto: Der Schaden des einen Ministeriums wird vom Nachbarressort dann versuchsweise bald mal wieder repariert. So muss man zwar anerkennen, dass das Bundesministerium für Gesundheit seit Jahren einen zumeist vergeblichen Kampf gegen Drogenmissbrauch zu führen suchte; andererseits fährt es nun verquaste Kampagnen zur Exekutierung des neuen „Cannabisgesetz“ fährt und sich seine Experten und bisherigen Präventionsspezialisiten nun für die exakte 180-Grad-Umkehr dessen was, bisher galt, ideologisch instrumentalisieren lässt – bis dann aus einem anderen Ressort, vielleicht ja dem Finanz- oder Umweltministerium, der Wahn irgendwann wieder zurückgedreht wird. Oder auch nicht.

Das neue fiktive Motto der Regierung, über alle Ministerien hinweg, aber direkt in den Alltag des Gesundheitsministeriums hinein, könnte lauten: „Kinder, nehmt keine Drogen, wir sagen euch, wo es den besten Stoff gibt“. Wie aus einem 1970er Robert-Crumb-Endzeitcomic, wie den Phantasmen durchgeknallter Hippie-Freaks entsprungen, kommt nun ein Gesetz daher, welches in grünen Sponti-Kreisen noch nicht einmal den neuesten Stand der Szene reflektiert: Das Cannabisgesetz ist geradezu altbacken, es ist ein bisschen verhaschter Vondelpark in Amsterdam und ein bisschen „Drogengasse“ Christiania in Dänemarks berühmter Freistadt.

Hofreiters Halluzinationen

Niemand bildet dieses Gesetz und seine Gesinnung besser ab als der Grüne Anton Hofreiter, dessen Frisur erschreckend unästhetisch an die Mitte der 1970er Jahre erinnert und damit an die Frühzeit der Popkultur; in letzterer jedoch fielen die Haare der Männer bereits ab 1977 wieder (Punkrock und New Wave sei Dank!), die ab da wieder Frisuren trugen. Langhaarige gibt es heute noch im Heavy Metal – aber da wird Bier gesoffen, bis der Arzt kommt… denn: “Hasch macht lasch”, das wissen alle echten Rocker.

Hofreiters halluzinierte Idylle dagegen bildet das rückständige Milieu der Grünen und Roten perfekt ab, aber auch Marco Buschmann von der FDP muss da irgendwie einen Schlag ins Genick oder auf den Kopf bekommen haben oder auf Zeitreise irgendwie im falschen Datum stecken geblieben sein. Buschmann outete sich unlängst als Hobbymusikant und hat ein äußerst seltsames Äußeres, über das man in diesem Land besser nicht öffentlich spekulieren sollte. Dass er mit schrillen Queer-Gesetzen jenem bizarren Althippie-Lager anscheinend aber sehr nahesteht, ist offenkundig. Doch was bedeutet diese konstruierte Hasch-Idylle nun eigentlich für Deutschland? Viele von uns waren sicherlich einst Freunde von Peter Tosh und haben seinen Reggae-Superhit „Legalize it“ gerne mitgesungen. Bloß muss man feststellen, dass die Legalisierung von etwas, was man inzwischen wohl auf jedem Schulhof, in jeder Szenekneipe oder in Dealer-Parks problemlos bekommt, nur noch einen kleinen Schritt einer längst vollzogenen Legalisierung unterm Radar des Staates bedeutet. Doch wichtiger wäre es, bei einem solchen Gesetz Hintergründe auszuloten und Folgen zu bedenken.

Ausgerechnet Berlin…

Dieses Gesetz ist – jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, in dieser Epoche – ein Unding. Selbst der größte Kiffer muss erkennen, dass der Handlungsbedarf und die Diskussion zum Thema ganz woanders liegen. Welches ist die Hauptstadt von Deutschland? In welcher deutschen Großstadt haben Clans das Drogengeschäft in der Hand (und scheinen inzwischen sogar schon Teile der Justiz unter Kontrolle gebracht zu haben, wie Insider immer wieder behaupten)? In welcher Stadt sitzt die deutsche Bundesregierung? Welche deutsche Stadt hat das größte Drogenproblem? Na? 2021 starben in Berlin 223 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums. Fakt: Die Bundeshauptstadt ist nicht nur trauriger Spitzenreiter im bundesdeutschen Städtevergleich, Berlin ist auch die einzige Großstadt mit einem ungebrochenen, progressiven Anstieg über all die letzten Jahre. Deutschlandweit wurden in diesem Jahr 1.826 Drogentote gezählt, melden offizielle Statistiken, und Cannabis gilt de facto als Einstiegsdroge, sprich: als Anfang vom Ende, als roter Dealer-Teppich in deren Abhängigkeit und dann oftmals, dank gesundheitlichem Ruin, als Geisterbahnfahrt mit ständigem Beschaffungsstress in den Tod.

Zusätzlich sollte man wissen, warum gerade das Gesundheitsministerium bislang vor jeglicher Sucht – also auch explizit vor Cannabis – strikt warnte: Denn neueste Studien ergaben ein scheußliches Bild. Nur jeder vierte (!) kann sich dauerhaft aus seiner Sucht befreien, alle anderen Drogenkonsumenten bleibt somit lebenslang in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Dealer. Eine humane Katastrophe. Würden die ökolinken Kiff-Romantiker in ihrer 1970er Blumenkinder-Blase wenigstens ihr eigenes Milieu kritisch hinterfragen und sich quasi mit sich selbst unvoreingenommen auseinandersetzen, dann wäre dieses Kiffgesetz gar nicht zustande gekommen. Das wohl größte Idyll und linke Hippie-Paradies steht seit Jahrzehnten in Dänemark und ist so etwas wie eine grüne Drogenfreihandelszone. In einem Städtchen der Freaks und Hausbesetzer, welche sich dort erfolgreich ihren tolerierten linken Illusionsraum erstritten haben, ist ausgerechnet jetzt, parallel zum deutschen Ampel-Kiffer-Gesetz, die Realität so wirkmächtig geworden, dass nun auch die dort herumzottelnden Freaks genug haben: Christiana, dieser bereits erwähnte Stadtteil, gilt bekanntlich schon seit mehr als 50 Jahren ein Zufluchtsort für Hippies und Künstler. Seine Bewohner dürfen sich autonom verwalten.

Entzauberte dänische Idylle: Christiania

Tja, aber seit geraumer Zeit ist es aus mit dem friedlichen Zusammenleben in der Siedlung. In Dänemarks Hauptstadt blickt man sorgenvoll auf die schrille “Pusher Street“. Denn dort gab es jetzt zum wiederholten Maße tödliche Schüsse: „Am Samstag war in der “Pusher Street” ein 30-Jähriger bei einer Schießerei getötet worden, vier Menschen wurden verletzt. Es war der vierte Fall in der Gegend seit 2020“ – so berichteten auch die deutschen Medien. Christianias Einwohner der Siedlung jedenfalls haben jetzt resigniert und wollen ihre die berüchtigte Drogenfeihandelsgasse endlich schließen. Das beschlossen sie auf einer Gemeindesitzung, wie eine Pressegruppe von Christiania im Anschluss der Weltöffentlichkeit mitteilte; Vertreter der Bundesregierung nahmen mit ihrem Kiffgesetz unterm Arm aber nicht teil, dabei wäre der Blick auf dieses krachend gescheiterte Drogen-Experiment überaus wichtig gewesen. Denn es gab beachtliche Resultate in freier Drogenwelt: Ein Toter und vier Verletzte nach Schüssen, so meldeten es die Schlagzeilen, die es diesbezüglich wohl auch in Clan-Berlin bald wieder geben dürfte; und auch im Wedding oder in Neukölln wurde schon von Gangs herumgeballert.

“Das, was wir befürchtet haben, ist geschehen – wieder. Wieder hat ein junger Mensch durch den Bandenkrieg sein Leben verloren“, erklärte die Gemeinde. Auch Touristen und andere Unbeteiligte seien von den Schüssen getroffen worden. “Das hier kann nicht weitergehen. Das darf nicht weitergehen. Das sollte nicht noch mehr Leben zerstören” – so lautete das traurige Resümee der Christiania-Idealisten. Soweit die “Deutsche Welle“. Hätte unter anderem Anton Hofreiter – als Mitstreiter einer ohnehin durchgeknallten Ampel-Regierung – bloß doch schon früher einmal sein Milieu grundlegend erforscht und all die zerplatzten Hippie-Träume längst vergangener Jahrzehnte tiefer ergründet! Dann wäre er vielleicht auf die legendäre Rockband Steppenwolf gestoßen. Deren Welthit „Easy Rider“ war zwar mehr etwas für Rocker und Biker und nichts für schlappe Hippies und Körnerfresser… aber spätestens ihr Song „The Pusher“ war dann auch für Kiffer und Träumer ansprechende, gute, softe Rockmusik. Darin hieß es warnend und ganz klar im Kopf: „The Pusher don’t care if You live or if You die!“ Steppenwolf grüßen Berlin…