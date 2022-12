Droht ein Kollaps der Ukraine?

Nach inzwischen mehr als neun Monaten Ukraine-Krieg herrscht ein allgemeiner Überdruss an dieser Thematik. Trotzdem ist der Konflikt keineswegs vorbei und stellt auch weiterhin eine latente Bedrohung Deutschlands dar. Ich halte es deshalb nicht für vergebens, dem Krieg und seinen möglichen Weiterentwicklungen einen weiteren Artikel zu widmen. Wer an dieser Stelle bereits das Lesen aufgeben will, den kann ich vielleicht mit der Ankündigung bei der Stange halten, hier eine begründete Prognose auf ein baldiges Ende der Kampfhandlungen abgeben zu wollen.

Der erwähnte Überdruss speist sich nicht zuletzt aus einer Situation, wie sie uns aus dem Ersten Weltkrieg bekannt ist, und in Erich Maria Remarques (1898-1970) legendärem Romantitel „Im Westen nichts Neues“ einen bleibenden Ausdruck gefunden hat. Ähnlich wie seinerzeit in Frankreich und Belgien hat sich der Ukraine-Krieg an einer kaum beweglichen, hunderte Kilometer langen Frontlinie festgefahren. Damals wie heute kommt es an der Frontlinie zu mörderischen Kämpfen, die Menschen wie Material in großer Zahl vernichten, aber dabei eben „nichts Neues“ produzieren. In dieser Kriegssituation steckt aber bei näherer Betrachtung etwas sehr Überraschendes. Wie kann es sein, dass der erste große europäische Krieg des 21. Jahrhunderts trotz aller modernen Waffentechnik seinen Vor-Vorgänger von 1914 bis 1918 reproduziert?

Parallelen zu früheren Kriegserfahrungen

Schon im Zweiten Weltkrieg machte der Bewegungskrieg mit seinen motorisierten Verbänden den Stellungskrieg und seine starren Frontlinien weitgehend obsolet. In der Folgezeit wurde dieses militärische Konzept zu raumgreifenden Luft-Boden-Offensiven weiterentwickelt. Insbesondere die USA perfektionierten diese Technik, welche schnelle Siege mit einer geringen Zahl eigener Opfer versprach, und ergänzten sie, wo die Geographie dies ermöglichte, durch Landungsoperationen von See her. Man würde nun aber einen Fehler machen, wenn man unterstellt, dass die russische Armee unserer Gegenwart zu solchen Aktionen nicht in der Lage wäre. Mit der traditionellen russischen Stärke im Panzerkrieg musste schon die Deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg leidvolle Erfahrungen machen. An dieser Stärke hat sich wenig geändert, und hinzu kommt, dass die weiten ukrainischen Ebenen ein ideales Terrain für Panzeroperationen sind.

Auch den Luftkrieg beherrschte schon die frühere Rote Armee der Sowjetunion, die etwa im Dezember 1979 Afghanistan mittels Luftlandeoperationen im Handstreich besetzte, dann aber dort in einem zähen Guerillakrieg unterlag. Die Waffensysteme aus jenen Zeiten existieren im heutigen Russland immer noch und wurden unter Wladimir Putin auch technisch weiterentwickelt. Dass all diese Möglichkeiten im Ukraine-Krieg bis heute nicht zu durchgreifenden russischen Erfolgen geführt haben, kann meiner Meinung nach nur eine Erklärung finden: Die Panzer- und Luftabwehrwaffen, mit denen die NATO die ukrainische Armee ausrüstet, müssen derart stark sein, dass sie die russischen Flugzeuge am Boden halten und die russischen Panzer zur Immobilität zwingen.

Westliche Arsenale keinesfalls unerschöpflich

Genau an diesem Punkt könnte aber eine Achillesferse der westlich-ukrainischen Strategie liegen. Die Arsenale der NATO und auch der Supermacht USA sind keineswegs unerschöpflich. Kein westlicher Stratege hat in den letzten Jahrzehnten mit einem endlosen Landkrieg gerechnet, wie wir ihn jetzt in der Ukraine sehen. Alle militärischen Szenarien waren stattdessen darauf ausgerichtet, potentielle Gegner schnell mit gewaltiger Feuerkraft aus der Luft zu besiegen, wozu man keine riesigen Waffenlager braucht. Um mit der gegenwärtigen Lage angemessen umzugehen, bräuchte man eine Kriegswirtschaft, die beständig große Mengen an Nachschub liefert. Eine solche existiert aber in keinem NATO-Staat, auch nicht in den USA. Die Folgen werden teilweise bereits offen zugegeben, obwohl Einzelheiten militärische Geheimnisse bleiben: Die europäischen NATO-Armeen, insbesondere die Bundeswehr, haben sich durch ihre Waffenlieferungen weitgehend militärisch entblößt. Insbesondere fehlt Munition.

Selbst in den USA hat der endlose Ukraine-Krieg bereits tiefe Löcher in die Waffenbestände gerissen. Vor allem fehlt es dort an der Panzerabwehrrakete „Javelin“, die nach dem weiter oben Gesagten bei der bisherigen ukrainischen Verteidigung eine bedeutende Rolle gespielt haben mag. Die fehlende Munition kann auch in der zerrütteten Ukraine selbst kaum hergestellt werden. Russland ist hingegen zuzutrauen, dass es den Übergang zur Kriegswirtschaft bereits hergestellt hat. Dies alles könnte mittelfristig die Kräfteverhältnisse auf dem Schlachtfeld deutlich zugunsten Moskaus verschieben und vor allem den Russen endlich jene raumgreifenden Panzervorstöße ermöglichen, die man eigentlich von Anfang an von ihnen erwartet hätte.

Selenskyjs Verzweiflungsakte

Dass es mit der westlich-ukrainischen Überlegenheit, wie sie von unseren Mainstream-Medien verkündet wird, nicht so weit her sein kann, verdeutlicht auch ein Ereignis aus jüngster Vergangenheit. Der Versuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, mit einer höchstwahrscheinlich von der Ukraine selbst auf polnisches Territorium abgefeuerten Rakete russischer Bauart USA und NATO in einen offenen Krieg gegen Russland zu treiben, war allzu plump und scheiterte kläglich. Dass Selenskyj dies überhaupt versucht hat, ist aber ein deutliches Zeichen dafür, dass die ukrainische Armee allein mit westlichen Waffenlieferungen den Krieg nicht mehr gewinnen kann. Eigene Verlustzahlen werden von der ach so demokratischen Regierung in Kiew nicht veröffentlicht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte aber kürzlich eine Zahl von mehr als 100.000 getöteten ukrainischen Soldaten in den Raum. Unabhängige Organisationen schätzen diese Zahl sogar auf ein Mehrfaches.

Zu dieser Riesenzahl militärischer Opfer addiert sich noch eine unbekannte, aber mit Sicherheit nicht geringe Anzahl getöteter Zivilpersonen hinzu. Solche Verluste können auf die Dauer nicht ausgeglichen werden, zumal die Vorkriegsstärke der ukrainischen Armee und damit die Zahl wirklich gut ausgebildeter Soldaten relativ klein war. Die Kampfkraft der ukrainischen Verteidiger nimmt also beständig ab, während das viel größere Russland auch im personellen Bereich über viel größere Ressourcen und Mobilisierungspotentiale verfügt.

Dazu kommen die russischen Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur, die schon kurzfristig die Kriegssituation entscheidend verändern könnten. Dies hängt natürlich von der Frage ab, ob Moskau diese Angriffe weiter fortsetzen und vielleicht sogar noch verstärken kann. Auch hier sollte man aber das russische Potential nicht unterschätzen.

Steht Deutschland vor einer gigantischen neuen Flüchtlingswelle?

Die dabei eingesetzten Raketen mögen zwar noch aus der Sowjetunion stammen, aber dies ändert nichts an ihrer Wirksamkeit. Wenn die Bewohner der ukrainischen Städte im Winter ohne Heizung, Wasser und elektrischen Strom in die Steinzeit zurückfallen sollten, ist schnell der Punkt erreicht, an dem diese humanitäre Katastrophe unerträglich wird. Zusammen mit den bereits erwähnten exorbitanten Opferzahlen könnte sich dem ukrainischen Volk, oder zumindest großen Teilen davon, bald die Sinnfrage des Krieges stellen. Die Bedeutung von Nation und nationaler Selbstbestimmung sollte nicht unterschätzt werden. Es handelt sich dabei um viel mehr als jene willkürlichen Konstrukte, welche moderne Linke in diesen Dingen sehen. Trotzdem ist jede Nation, auch die ukrainische, kaum etwas anderes als eine Idee, wenn auch eine sehr wirkmächtige. Die Weltgeschichte ist voll von Beispielen dafür, dass irgendwann solche Ideen nicht mehr dazu taugen, Menschen zu Opfern zu motivieren. Solche Situationen erlebten Deutschland im November 1918 und Frankreich im Juni 1940, als das Land im legendären débacle innerhalb von Tagen angesichts des deutschen Westfeldzuges zusammenbrach. Ein ähnlicher Kollaps könnte in der heutigen Ukraine schneller eintreten, als es sich die meisten Beobachter heute vorstellen können.

Eine wahrscheinliche Folge eines solchen Ukraine-Kollaps wäre leider eine massive neue Flüchtlingswelle, die Deutschland zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt überrollen würde. Aufnahmekapazitäten, die Fähigkeit zur materiellen Unterstützung, aber auch die Aufnahmebereitschaft der deutschen Stammbevölkerung sind bereits jetzt hoffnungslos überdehnt worden. Die rechten Protestbewegungen kehren von „Corona“ auf dem Umweg über die Wirtschaftskrise wieder zu ihrem eigentlichen Thema „Masseneinwanderung“ zurück und finden damit, zumindest in Teilen Ostdeutschlands, großen Zuspruch.

Ultimative Pointe deutscher Katastrophenpolitik

Bei aller berechtigten Kritik an den Auswüchsen der Migration in den letzten Jahren darf es aber auch nicht zu Unmenschlichkeit und einem Sozialdarwinismus kommen, der sich die eigene Bequemlichkeit auf Kosten der nackten Not andere Menschen bewahren will. Ausgebombte, hungernde und frierende Ukrainer müssen zumindest vorübergehend auch in Deutschland Zuflucht finden können. Wenn sie Blackout und Brennstoffmangel in ihrem eigenen Land entrinnen sollten, nur um am Ende diesen Zustand in Deutschland mit uns Deutschen zu teilen, wäre dies die ultimative, tragische Pointe bundesdeutscher Katastrophenpolitik.

Eine andere Frage ist, ob ein ukrainisches Debakel vom Westen hingenommen werden könnte, oder ob es an irgendeinem Punkt doch zu einem direkten Eingreifen von USA und NATO in den Krieg kommen würde. Die Antwort scheint durch das Verhalten der USA angesichts des erwähnten Raketen-Zwischenfalles in Polen bereits gegeben worden zu sein: Joe Biden und seine unbekannten Hintermänner sind trotz ihres fast schon pathologischen Russland-Hasses anscheinend nicht dazu bereit, Risiken einzugehen, welche die USA und ihre Bevölkerung direkt betreffen würden. Den heldenhaften Kampf führen sie nur bis zum letzten Ukrainer. Sobald US-Amerikaner für die ukrainische Freiheit sterben müssten, würde der Kampf schnell aufgegeben. Das Ergebnis wäre eine Wiederholung des US-amerikanischen Afghanistan-Debakels von 2021, aber diesmal mitten in Europa! Die unwahrscheinliche, aber auch nicht völlig auszuschließende Steigerung davon wäre es, wenn die Russen nach der Besetzung der Ukraine weiter nach Westen vordringen und dabei auf nicht kampffähige NATO-Armeen stoßen würden, denen der „Große Bruder“ aus Übersee nicht mehr helfend beispringen würde. Letzten Endes besitzen die USA kein eigenes Interesse am Wohlergehen Europas. Donald Trump hat in dieser Hinsicht zur Zeit seiner Präsidentschaft nur offen ausgesprochen, was höchstwahrscheinlich auch die Biden-Administration denkt, aber nicht sagt.

Zu Tode geritten

Der größte Verlierer eines Ukraine-Kollapses wäre das ukrainische Volk selbst. Es hat im Jahre 2022 einen großen Kampf für seine nationale Selbstbestimmung geführt, den man auch dann würdigen sollte, wenn man als westlicher Oppositioneller eine kritische Haltung zum Ukraine-Krieg einnimmt. Eine solche kritische Haltung ändert auch nichts an der Tatsache, dass der Krieg bislang fast ausschließlich auf ukrainischem Territorium geführt worden ist und deshalb auch nur in der Ukraine, aber nicht in Russland, zivile Opfer fordert. Ein tragisches Ende des ukrainischen Verteidigungskampfes würde unübersehbare Anklänge an die Situation des deutschen Volkes im Jahre 1945 aufweisen: Die Ukrainer wären von einer verbrecherischen Führung im Dienste eines fragwürdigen Ultranationalismus gleichsam zu Tode geritten worden. Die russischen Sieger wären – aller Kreml-Propaganda zum Trotze – keine Befreier, sondern würden die Besiegten ähnlich demütigen wie 1945. Besonders aus diesem Grunde sollte man heute als Deutscher zu Mitgefühl für die Ukrainer in der Lage sein. Langfristig könnte man nur darauf vertrauen, dass die Jahrhunderte, in denen Russland und die Ukraine schon früher zu einem gemeinsamen Staat gehörten, für beide Völker nicht die schlechtesten Phasen ihrer Geschichte darstellen.

Noch ist der Ukraine-Kollaps nicht eingetreten. „Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen“, wusste schon Mark Twain (1835-1910). Der reale Verlauf der Geschichte mag also diesen Artikel Lügen strafen. Insbesondere ist es keineswegs unmöglich, dass sich die eingangs erwähnte Analogie zum Ersten Weltkrieg in einer ganz anderen Entwicklung zeigen könnte, nämlich in einer jahrelangen Fortsetzung der gegenwärtigen Materialschlachten. Auch in diesem Fall könnte aber das Endergebnis dasselbe sein, das in diesem Artikel skizziert wurde. Der keineswegs unbedeutende Unterschied bestünde darin, dass ein sehr viel höherer Blutzoll als angenommen nötig wäre, bis die Menschen wieder zur Vernunft kommen. Wenn erst einmal lange genug Krieg herrscht, ist es sehr schwierig zu der eigentlich naheliegenden Erkenntnis zurückzufinden, dass Frieden fast immer der bessere und menschlichere Zustand ist.