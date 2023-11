Eilmeldung an alle Schwangeren: Corona-Spritze sofort erforderlich!

Schwangere Frauen (und natürlich auch Männer) sollten sich einem Bericht vom “Mitteldeutschen Rundfunks” (MDR) zufolge schnellstmöglich, sofern noch nicht erfolgt, gegen das Coronavirus impfen lassen – selbst dann, wenn man bereits vor dem Zeugungsakt in den Genuss einer Boosterimpfung kam. Denn es gilt schließlich, nicht nur sich selbst, sondern auch das Ungeborene vor den tödlichen Gefahren des Virus zu schützen – was bei dieser bekanntlich hochwirksamen und nebenwirkungsfreien Wirkung gar nicht oft genug wiederholt werden kann! Vor der allgegenwärtigen tödlichen Corona-Bedrohung, die selbst fast vier Jahre nach dessen Ausbruch nicht gebannt ist, muss jeder geschützt werden, ob innerhalb oder außerhalb des Mutterleibs – was neuerdings auch Studien aus Singapur belegen, auf die sich der MDR beruft.

„Wie schützen Eltern ihre Kinder nach der Geburt am besten vor der Gefahr durch Corona?“, will die sächsische Landesanstalt wissen. Daten aus Singapur zufolge kommt es „auf den Zeitpunkt an, an dem sich werdende Mütter gegen Covid-19 impfen lassen“. Eigentlich steckten Kinder eine Ansteckung mit dem als Killervirus weltberühmt gewordenen Virus „relativ leicht weg“, was auch für Babys gelte, doch deren Risiko eines schwere Verlaufs oder gar Todes sei höher als bei älteren Kindern. So seien 44 Prozent aller Kinder, welche 2021 in den USA aufgrund einer Omikron-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, Babys unter 6 Monaten gewesen, wie ein Team der US-Seuchenschutzbehörde CDC Anfang 2022 herausgefunden haben will. Deshalb: Impfen!

Eine Impfung in der Schwangerschaft rettet Leben!

Daher ist laut MDR dringlichst ein Nestschutz erforderlich, den Väter und Mütter an ihre Ungeborene weitergeben können. Aber wirklich nur dann, „wenn sie sich während der Schwangerschaft gegen Corona impfen lassen“, wie „bereits eine ganze Reihe von Studien” bewiesen hätten! Denn: Die durch die Impfung erlangten Antikörper würden zumindest teilweise über die Nabelschnur an die Ungeborenen weitergegeben – so dass diese nach der Geburt zwar nicht todsicher vor einer Infektion mit dem Killervirus gefeit sind, doch die Gefahr wird immerhin deutlich verringert. Gebärende Personen, die in der Schwangerschaft auf die Injektion der edlen Tropfen verzichten, setzen ihren Nachwuchs viel eher der Gefahr des tödlichen Erregers aus. Obendrein sei es „wissenschaftlich belegt“, dass die Spritze „keine anderen schweren Gesundheitsfolgen für die Babys hat“.

Ganz entscheidend sei hierbei jedoch, dass sich die Mutter (oder der gebärende Vater) während der Schwangerschaft impfen lasse – sonst entstehe eben kein ausreichender Nestschutz. Wenn die Mutter sich bereits vor der Schwangerschaft habe vollimmunisieren lassen, sei das für das Baby im Bauch so, als sei der gebärende Elternteil ungeimpft; also ein Gezeichneter, der allein schon aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Pariakaste der Ungeimpften seinem Nachwuchs nicht nur eine gesundheitliche Hypothek aufbürdet – sondern ihn mit Schimpf und Schande belädt, somit also eher für Nestschmutz denn Nestschutz sorgt.

Je mehr Spritzen, desto besser!

Ein Team des Singapur General Hospital will herausgefunden haben, dass Kinder, deren gebärender Elternteil sich während der Schwangerschaft habe impfen lassen, zu 41,5 Prozent vor einer tödlichen Infektion geschützt sind, Kinder ungeimpfter oder vor der Schwangerschaft geimpfter Gebärenden hätten lediglich einen mageren Schutz von 15,4 Prozent erhalten – ergo bei ihnen handelte es sich um Todgeweihte, deren Leben nach Entfernung der Nabelschnur nur noch am seidenen Faden hing. Wer hat in Deutschland noch nicht von den tausenden toten Babys ungeimpfter Eltern gehört!

Am allerbesten war der Schutz vom schlimmsten Virus aller Zeiten freilich dann, so der MDR, wenn die Mütter oder Väter nach der Empfängnis in den Genuss einer Boosterdosis kamen: Deren Schutz betrug sage und schreibe 44,4 Prozent! Wie wäre es da mit einem zehnfachen Booster? Dann betrüge der Schutz sogar todsichere 444 Prozent! Besonders aufschlussreich ist ferner die grandiose Information, dass der Zeitpunkt der Impfung während der Schwangerschaft keinerlei Einfluss auf den Grad Immunisierung hatte. Offenbar hatte hier selbst die Stiko keinen Plan – denn sie empfahl die Spritze (und tut es noch immer) stets erst ab dem zweiten Schwangerschaftstrimester. Doch am sichersten ist es wohl ohnehin, wenn man als gebärender Elternteil einfach jedes Trimester mindestens einmal den Arm hinhält. Am besten dann aber für den an die Variante XBB angepassten Impfstoff. Mit dem steige der Schutz sogar auf unfassbare 76,7 Prozent!

Daher rät der MDR allen Schwangeren (allerdings leider nur den „Frauen”, die “bereits vollständig geimpft sind und vielleicht schon eine dritte Impfung bekommen haben“), doch bitte „eine weitere Auffrischung während der Schwangerschaft in Betracht” zu ziehen. Alles andere hieße, den eigenen Nachwuchs während der ersten sechs Monate dem sehr wahrscheinlichen Tod auszusetzen. Deshalb: Impfen, impfen, impfen, bis der Arzt kommt! Oder der Leichenwagen.