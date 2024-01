Ein Versprechen an die Zukunft

Derzeit kann man beobachten, wie der Angst- und Panik-Level des Altparteienkartells immer weiter ansteigt. Besonders die Grünen sind wegen der gegen sie gerichteten Proteste der einfachen Bürger schockiert. Wütende Demonstrationen gegen die Grünen! Wer hätte das vor drei Jahren schon für möglich gehalten? Entsprechend hilf- und planlos agieren die Vertreter der Ampel-Regierung bei ihren Versuchen, die Proteste einzudämmen. Zuerst drohte man den Bürgern und dann versuchte man, sie mit falschen Versprechungen zu beschwichtigen. Und als auch das nicht funktionierte und die Bürger immer noch nicht der links-grünen Einheitsmeinung folgen wollten, ging man dazu über, die Bürger und ihren Protest zu kriminalisieren.

Das beste Beispiel hierzu ist die Protest-Aktion gegen Herrn Habeck, der daraufhin auf seiner Fähre festsaß. Was für eine Welle der Empörung daraufhin durch die Reihen der Altparteien und der Massenmedien ging, dürfte wohl noch jeder im Gedächtnis haben. All die hysterischen Versuche, einen rechtsradikalen Putsch herbei zu fantasieren, wirken aus der Nachbetrachtung heraus einfach nur noch grotesk und lächerlich. Sogar die weisungsgebundene Polizei musste einräumen , dass bei der Fähre im Prinzip gar nichts geschehen ist – keine Nötigung, keine Bedrängung und schon gar keine Gewalt -, was die regierungstreuen Medien jedoch nicht daran hindert, sich weiter genau dieses Framings zu bedienen.

Erosion der Deutungshoheit

Doch diese allzu bekannten Mittel, den legitimen Protest der Bürger mit dem Bannstrahl der Gewalttätigkeit und des Rechtsradikalismus zu überziehen, greifen zum Glück immer weniger. Ja, es gibt zwar immer noch einen recht großen Teil der Bevölkerung, der jedes Wort der Ampel und der Medien für bare Münze nimmt; aber diese Gruppe wird täglich kleiner. Das links-grüne Medienkartell vermag die Erosion der eigenen Deutungshoheit und das Absinken der Zustimmung für die Ampel nicht mehr aufzuhalten. Natürlich werden sie es weiterhin versuchen, denn die Medien wissen nur zu gut, auf welcher Seite ihr Brot gebuttert ist. Da ist das Ende der Niedertracht noch lange nicht erreicht und wir werden in dieser Hinsicht wohl noch auf so einiges gefasst machen dürfen.

So wird der Tonfall der Altparteien denn auch täglich hysterischer und die Angriffe der Medien gegenüber dem Bürger und der einzig echten Oppositionspartei stets aggressiver. Der Ruf nach einem AfD-Verbotsantrag wird gleichzeitig immer lauter und schriller. Nur lief selbst die letzte Verleumdungskampagne vom staatlich finanziertem “Correctiv” mit dem angeblich aufgedeckten Geheimplan der AfD so ziemlich ins Leere. Zwei Tage lang gab es großes Geschrei und das war es dann; bei den meisten Bürgern ist diese staatliche Hetze ohne große Wirkung verpufft. Das Problem der Altparteien und der Medien ist, dass die Probleme und Sorgen der normalen Bürger in der links-grün-roten Blase, in der sie leben, gar nicht wahrnehmen können. Und sie wollen es auch gar nicht. Alles, was außerhalb ihres eigenen Ereignishorizonts geschieht, ist für dieses Klientel einfach nicht existent. Und wenn die Realität nun partout nicht zur eigenen ideologischen „Haltung“ passen will, dann muss die böse, böse Realität eben außerhalb der eigenen Wahrnehmungs-Blase bleiben. Basta!

Die alte Leier

Also greift man auch weiterhin zur selben, alten Leier: Alles, was nicht extrem weit links ist, wird mit allen Mitteln bekämpft, gleich als Rechts, als Rechtsextrem, ja als Nazi diffamiert. Dass der Nationalsozialismus verfassungsfeindlich ist, dass der Nationalsozialismus bekämpft werden muss, ist selbstverständlich für eine Demokratie. Das gilt auch für Linksextremismus und den radikalen Islamismus. Aber für eine Demokratie sind auch die Meinungsfreiheit und das Recht des Einzelnen, sich politisch zu betätigen selbstverständlich. Auch in einer Richtung, der den Bewohnern der links-grünen Blase nicht gefällt. Wer dies von vornherein mit Begriffen wie Nazi versieht und mit geheimdienstlichen Mitteln bekämpft, der betreibt ein sehr gefährliches Spiel. Er bekämpft nicht, was er zu bekämpfen vorgibt, sondern er bekämpft die Meinungsfreiheit. Und wer die Demokratie, wie von diesen Leuten meist behauptet wird, schützen will, der tut hier genau das Gegenteil. Demokratie erfordert Offenheit, Pluralität, Freiheit des Einzelnen und ist nicht von vornherein zu verurteilen oder als „Nazi“ zu diskriminieren.

Ein Jeder kennt dieses Framing der Medien und der Altparteien schon auswendig. Nur verfängt es eben immer weniger, denn der Bürger ist viel klüger, als Politik und Medien denken. Der Bürger sieht durchaus, was in unserem Land geschieht. Zum Beispiel in Berlin, wo Bundeskanzler Scholz und seine Minister gegen „rechte Gewalt“, gegen „Hass und Hetze“ und natürlich gegen die AfD demonstrieren. Gleichzeitig finden nur zwei Straßen weiter gewalttätige Auseinandersetzungen statt, wo die linksextreme Antifa 21 Polizisten verletzt. Darüber wird in den Medien allerdings nicht oder nur sehr schmallippig berichtet. Linke Gewalt oder islamistische Gewalt existieren in der links-grünen Blase eben nicht.

Stattdessen prügelt man mit allem auf die AfD ein, was man finden oder erfinden kann.

Dumm nur, dass es eben nicht die Alternative für Deutschland ist, die die europäische Schuldenunion erfunden und die Bundesrepublik zum Zahlmeister Europas und der halben Welt gemacht hat.

Wer hier wirklich schuld ist

Es war nicht die AfD, die alle Kernkraftwerke abgeschaltet hat und eine desaströse Energiepolitik betreibt. Die AfD hat auch nicht die Luft besteuert, indem sie die CO2-Abgaben eingeführt hat. Nicht die AfD hat in den letzten 30 Jahren die Bundeswehr kaputt gespart und uns dann an den Rand eines Krieges mit Russland geführt. Die Alternative verteilt auch nicht die vom deutschen Bürger hart erarbeiteten Steuermilliarden mit dem Gießkannen-Prinzip in der ganzen Welt, während hierzulande die Infrastruktur, Straßen, Brücken, Deiche, Dämme, Schulen, völlig verrotten und unsere Rentner gezwungen sind, leere Flaschen zu sammeln. Und es war nicht die AfD, von der die Rentenkasse geplündert wurde, welche die Staatsschulden hat explodieren lassen oder nach dem Gesetz illegale Schattenhaushalte aufgestellt hat. Nicht die Alternative hat 2015 die Grenzen geöffnet und sie seither offengelassen, wodurch die innere Sicherheit in manchen Städten oder Stadtteilen praktisch aufgehört hat zu existieren. Die fortschreitende Deindustrialisierung, die Abwanderung der deutschen Industrie und die Gefährdung von Millionen Arbeitsplätzen gehen auch nicht auf das Konto der AfD. Dass Landwirte, die Fuhrunternehmer, die Fischer, die Handwerker, ja, der gesamte Mittelstand bis aufs Hemd ausgeplündert wird: Das ist nicht die Schuld die Alternative.

Das waren die Altparteien. Und wessen die Interessen die Altparteien mit ihrer Art der Politik vertreten, darüber kann man lang und breit spekulieren; jedoch sind es garantiert nicht die Interessen des deutschen Volkes. Vielmehr sind die „demokratischen“ Altparteien, deren Stiftungen und NGOs und auch die angeblich „unabhängigen“ öffentlich-rechtlichen Medien Bestandteil des großen Problems, dem wir alle uns nun stellen und das wir gemeinsam lösen müssen. Es liegt bei jedem Bürger selbst, etwas an diesen erschreckenden Zuständen zu ändern. Bei der nächsten Wahl einer echten Alternative eine Chance zu ermöglichen, ist das Gebot der Stunde. In der Wahlkabine sind Sie alleine und nur sich selbst und Ihrem Gewissen verpflichtet. Niemand kann den Wähler dort beobachten – zumindest noch nicht. Die Bürger sollten der AfD die Gelegenheit geben, sich in Regierungsverantwortung zu bewähren. In der Alternative befinden sich sehr viele gute Leute, die mit beiden Beinen im realen Leben stehen, die jahrelang gearbeitet haben und sich auf ihrem Gebiet auskennen – das sind „echte“ Fachkräfte.

Gemeinsam durchs Tal der Tränen

Natürlich ist es angesichts der ganzen infamen Lügen, die über die Alternative für Deutschland in den Medien verbreitet werden nur zu verständlich, wenn Sie in dieser Hinsicht zögern oder Bedenken haben. Deshalb eine Bitte an jeden, vor allem an die, die die ganze Propaganda über die “demokratiefeindliche” AfD glauben: Informieren Sie sich selbst! Lesen Sie das Parteiprogramm der Alternative! Es ist online für jedermann einsehbar und seien Sie versichert, Sie werden dort nichts finden, was irgendwie auch nur im Ansatz “rechtsextrem” oder dergleichen ist. Sprechen Sie die Vertreter der AfD bei Infoständen an! Suchen Sie das Gespräch in den Bürgerbüros oder schreiben Sie eine Email oder einen Brief, wenn Sie Fragen an uns haben. Die Antworten werden Sie vielleicht überraschen.

Eine traurige Tatsache muss uns allen jedoch bewusst sein: Auch wenn die AfD die Regierung stellen sollte, werden sich die Zustände in unserem Land natürlich nicht über Nacht verbessern lassen. Es wird viele Jahre benötigen, um all das wieder aufzubauen und umzukehren, was in den letzten 30 Jahren zerstört oder falsch gemacht wurde. Durch dieses bittere Tal der Tränen werden wir gemeinsam schreiten müssen, das kann uns niemand abnehmen. Doch mit einer AfD-geführten Regierung könnte man zumindest wieder Grund haben, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und unabhängig davon, ob Sie der Alternative nun Ihre Stimme geben haben oder nicht, einer Sache können Sie ganz sicher sein – die Vertreter der AfD werden in Ihrem Interesse handeln, im Interesse des deutschen Bürger und des deutschen Volkes. Das ist unser Versprechen an Sie, den Bürger. Das ist unser Versprechen, an unser aller Zukunft.