Ein zukünftiger Chronist blickt zurück: Wie das Kartell 2024 nochmal das Ruder herumriss und die EU-Wahl gewann

Nachdem die Story vom Geheimtreffen zu Potsdam, der Spitzelskandal um einen Politiker namens Krah, der Prozess gegen Höcke und das lancierte Sylt-Video samt bundesweitem Verbot des Buchstabens „Ö“ nicht den gewünschten Durchbruch gebracht hatte und sogar die alte Geschichte von den Hetzjagden in Chemnitz als Lüge aufgeflogen war, standen die Kräfte des Beutekartells im Sommer des Jahres 2024 vor dem drohenden Verlust ihrer Privilegien. In einer nächtlichen Krisensitzung, an der alle Chefs der Blockparteien teilnahmen, wurde beschlossen, das letzte As aus dem Ärmel zu ziehen: Das große Staffelfinale der Kampagne wurde einstimmig auf den Abend des 8. Juni terminiert, den Tag vor der EU-Wahl.

Zum Game-Changer avancierte schließlich – nach einhelliger Auffassung aller späteren Historiker – der Auftritt von Ignacio A. Braun bei Markus Lanz im ZDF, Hitlers Sohn, der den Mädchennamen seiner Mutter Eva angenommen hatte, um sich in Argentinien unnötigen Presserummel vom Leibe zu halten. Die an den Bildschirmen versammelte Nation hielt den Atem an, als sich der beliebte Talkmaster zu dem dürren, nur mit einem Hoden gezeugten kleinwüchsigen Männchen hinüberbeugte, während seine hellbraunen Wildleder-Slipper noch heftiger auf und ab vibrierten als sonst: „Welche Botschaft überbringen Sie uns, Herr Braun?“

Führer im Kryoschlaf

„Wählt die Grröönen!“ zitierte der prominente Überraschungsgast in seinem österreichisch-spanischen Akzent wortgetreu seinen Vater, welcher einst seinem treu ergebenen Parteigenossen Baldur Springmann die spätere Gründung dieser Partei kurz vor dessen hastiger Abreise aus Berlin noch aufgetragen hatte. Es sei vor allem die strikte Identitätspolitik gewesen, so Ignacio A. Braun, die seinem an Fragen des Blutes stets interessierten Vater imponiert habe. Auch erwähnte der Führersohn beim anschließenden Themenkreis “Boden und Umwelt” explizit die Windkraftanlagen.

„Es ist vorbildlich, wie die Macht eines natürrrlichen Elementes wie des Sturrmes in rriesigen Rreichskrrafttürmen gezähmt und dem deutschen Volke nutzbar gemacht wird“, verlas Ignacio eine in schnörkelloser Fraktur handschriftlich verfasste Notiz seines Vaters, die von der Kamera samt der beigefügten Skizze eines Windrades in Großaufnahme (siehe Beitragsbild oben) eingefangen wurde. Ein „Dorrn im Auge“ sei dem Führer – der sich derzeit im Kryoschlaf in Neuschwabenland auf zukünftige Aufgaben im Propagandakrieg vorbereite – stets die AfD gewesen, die der „Einheit des Karrtells“ mit ihrem lachhaften Gerede von irgendwelcher “Freiheit” und ihrer unerklärlichen Nähe zum russischen Bolschewismus im Wege stünde und daher “mit dem eisernen Besen ein für alle mal aus dem Rreiche hinausgefegt” gehöre.

Überzeugender Auftritt

Der überzeugende Auftritt Brauns verfehlte seine Wirkung nicht: Nun wählten im Siedlungsgebiet auch die Oppositionellen alle Grün oder die CDU (was auf dasselbe hinauslief)… und der mit 97,9 Prozent derart gestärkte Block regierte noch zehn Jahre, bis 2034 endlich durch die weiter nachstoßenden Gäste aus dem Südland das Kalifat ausgerufen wurde.

P.S.: Dass sechs Jahre nach der besagten Sendung im Staatsfunk im Kleingedruckten einer Chemnitzer Regionalzeitung enthüllt wurde, dass Ignacio A. Braun nie existierte, sondern vom ZDF-Clown Jan Böhmermann mit angeklebtem Bärtchen nur gespielt worden war, bekam kaum jemand mehr mit. Es interessierte zu diesem Zeitpunkt auch niemanden mehr. Denn der Drops war gelutscht.