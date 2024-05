Einsamkeitsbarometer und Menstruations-Jubel: Wie Lisa Paus für Hirntote sorgt

Das Sommerloch scheint größer zu sein das von Gina Wild weiland. Anders ist die aktuelle Nachrichtenlage kaum zu erklären. Erst empört sich eine ganze Politelite nebst Hofberichterstattern, also ARD und ZDF, über ein völlig belangloses Video von Bengeln auf Sylt, die zu einer bekannten Melodie einen bösen Text grölten. Besoffen, versteht sich. Dann veröffentlicht eine Lotterie einen Glücksatlas und verrät, in welcher Stadt die Menschen wohl am glücklichsten leben. Dabei kam allen Ernstes Kassel heraus, dessen größter Vorteil zwei große Bahnhöfe und die A7 sind: In zwei Minuten sind Sie wieder draußen.

Wer nun aber glaubt, es geht nicht mehr blöder, der hat die Rechnung ohne Lisa Paus gemacht. Die Ministerin für Familie, bekannt geworden durch gar nichts, stellte gestern das sogenannte “Einsamkeitsbarometer” vor. Demzufolge habe das Einsamkeitsempfinden der Erwachsenen in Deutschland in den Jahren 1992 bis 2017 zwar abgenommen, mit den Corona-Maßnahmen habe es dann aber – welche unerwartete Überraschung – einen sprunghaften Anstieg gegeben.

Lisa Paus Erscheinung erinnert an die Metzgerinnung

So lag die sogenannte „Einsamkeitsbelastung“ bei der Gesamtbevölkerung 2017 noch bei 7,6 Prozent, doch schon 2020 – im ersten Jahr der Corona-Pandemie – stieg sie auf 28,2 Prozent. 2021 ging sie wieder auf 11,3 Prozent zurück, lag aber trotzdem weiterhin über den Werten aus der Zeit vor der Pandemie.

Da wird doch der Chinese im Wok verrückt! Weil die Politik während der Coronazeit die alten Menschen vereinsamen und die Kinder verblöden ließ, wurden die Leute einsamer?!?Diese bahnbrechende Erkenntnis wird Ihnen von Lisa Paus präsentiert, deren Erscheinung eher an die Vorsitzende der örtlichen Metzgerinnung als an eine Politikerin erinnert.

Demnächst folgt der „Ich-kann-das-alles-nicht-mehr”-Atlas

Soviel Chuzpe muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Frau Paus, natürlich Mitglied bei den Grünen, stellt sich betroffenheitsbesoffen vor die Kameras und zeigt sich verwundert, dass die Tatsache von Lockdowns und Berufsverboten zu mehr Einsamkeit geführt hat. Vielleicht wäre die Idee doch gar nicht so doof, dass man bei der nächsten Fake-Pandemie die Bürger einfach nicht willfährig wegsperrt? Ach was; eine abwegige Idee, ich weiß.

Am gleichen Tag beging die gleiche Ministerin übrigens den „Menstrual Hygiene Day“. Ich habe keine Ahnung, weshalb man dies feiern muss; vielleicht könnte mich ja eine Dame aus der Leserschaft aufklären. Demnächst folgen übrigens weitere feine Feiertage: Der Blinddarm-Gedächtnistag, der Hämorrhoiden-Day, der „Ich-habe-beim-Einkaufen-keinen-Einkaufschip-dabei“-Tag und der „Warum-ist-diese-Regierung-so-gaskrank“-Day.

Sommerloch ist auch eine Ortschaft

Diese schönen Jubeltage werden mit diversen Barometern garniert: Das „Doofheits-Barometer“, der „Grüner-Schmutz-Graph“, der „Ich-kann-das-alles-nicht-mehr“-Atlas und das „Michaela-Schaffrath-Barometer“. Alles präsentiert von Lisa Paus, die doch tatsächlich Volkswirtin ist. Merkt man gar nicht.

Sommerloch ist übrigens eine Ortschaft im schönen Nahetal, unweit von Stromberg, wo der Lafer einst ein Restaurant hatte. Diese Information ist gehaltvoller als alles, was Lisa Paus je gemacht hat und jemals machen wird.