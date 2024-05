Endlich: Konservative britische Regierung stoppt Gender-Indoktrination an Schulen

Nachdem sie jahrelang zugesehen hat, wie das Vereinigte Königreich zu einem Bollwerk des Gender-Wahns wurde, macht die konservative britische Regierung nun ernst und verbietet, dass schon Kinder mit diesem Irrsinn belästigt werden. In den letzte Woche vorgestellten Schulrichtlinien, ist das Thema Geschlechtsidentität soll für den Schulunterricht gestrichen worden. Die Überarbeitung erfolgte, nachdem es „einige Hinweise“ gegeben habe, dass den Schülern die „72 Geschlechter“-Theorie beigebracht und eingeredet wurde, dass sich das Geschlecht als Fakt „täglich ändern“ ließe. Wann genau die neuen Regeln in Kraft treten, ist noch unklar; Schulen wird es dann aber verboten sein, vor dem neunten oder zehnten Lebensjahr Sexualerziehung zu unterrichten.

Damit solle sichergestellt werden, dass die unterrichteten Inhalte „faktenbasiert“ und „angemessen“ seien. Kinder dürften etwas über Transsexuelle lernen, die sich einer Operation zur Geschlechtsumwandlung unterzogen haben, nicht aber über Gender-Ideologie, erklärte Gillian Keegan, die auch betonte, dass die Leitlinien der Regierung zur Sexualerziehung das Ziel hätten, eben diese Gender-Ideologie in Schulen zu stoppen, die „das biologische Geschlecht ignoriert“. Die Einzelheiten sexueller Handlungen sollen zudem nicht vor der neunten Klasse (13 Jahre) besprochen werden, heißt es weiter.

Überfälliger Vorstoß

Es gehe darum, Kindern “die richtigen Informationen zur richtigen Zeit“ zu geben, aber auch, sicherzustellen, dass die „Unschuld der Kindheit“ nicht dadurch beeinträchtigt werde, dass ihnen etwas viel zu früh beigebracht werde. Dass Schüler die Grundprinzipien bei Straftaten der sexuellen Gewalt, einschließlich Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen, frühzeitig verstehen und das möglichst noch vor der neunten Klasse, sei essenziell, heißt es in den Leitlinien.

So überfällig dieser Vorstoß auch ist, kommt er doch höchstwahrscheinlich zu spät – ebenso wie auch das entschlossene Vorgehen der Regierung in der Migrationspolitik im Zusammenhang mit dem Ruanda-Plan. Denn nachdem sie den Missständen im Land lange tatenlos zugesehen hat, droht der konservativen Regierung bei den gestern ausgerufenen Wahlen am 4. Juli eine vernichtende Niederlage, möglicherweise sogar der Abstieg auf den Rang der dritten politischen Kraft. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die linke Labour-Partei einen Erdrutschsieg einfahren. Ob ausgerechnet sie an der Eindämmung der Gender-Ideologie festhalten wird, muss man stark bezweifeln.