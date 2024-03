Ermüdendes Anschreiben gegen Narrative: Ist der Drops Deutschland längst gelutscht?

Ich habe mich in letzter Zeit mit dem Schreiben und dem Posten in sozialen Medien etwas zurückgehalten, weil für mich der Wahnsinn in diesem Land schon lange so offensichtlich Methode hat, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, irgendwer hätte das ganze Spiel noch nicht begriffen und müsse noch aufgeklärt werden (falls Du jetzt fragst, welches Spiel ich meine, zappe einfach weiter). Am Anfang steht eine Erzählung, die – mit griffigen Schlagwörtern und passenden Pics garniert – ein Narrativ aufbaut, ein Bild des “Guten” oder eben des “Bösen“, an dem auch dann noch unbeirrt festgehalten wird, wenn längst feststeht, dass vieles oder sogar alles ganz anders war:

Stichwort “Wannsee-Konferenz 2.0“: Über “Deportationen” unschuldiger und bestens integrierter Zuwanderer hätten sie sich heimlich flüsternd in Potsdam abgestimmt. Obwohl an der Geschichte wenig gestimmt hat, war sie dennoch – dank der medialen Wucht – Anlass für zig Demos gegen “Rääächz“, für das “Aufstehen der Anständigen“, um nichts Geringeres als die Demokratie zu retten. Egal, ob der Grund von Anfang an eine Lüge war: Der Zweck heiligt die Mittel.

Noch Fragen?

Stichwort Ukraine: Alle, die dezent darauf hinwiesen, dass der russische Angriffe auf die Ukraine seit 2014 eine Vorgeschichte hatte, waren “Putin- Trolle“. Alle, die andeuteten, dass das Sterben nur durch Verhandlungen beendet werden könne, waren “Putin-Fanboys”. Alle, die zu bedenken gaben, dass die Russen auf dem Feld niemals geschlagen werden können, ohne dadurch einen Flächenbrand – sprich: den Dritten Weltkrieg – zu riskieren, seien “Putin auf den Leim gegangen“, hieß es. Und heute, zwei Jahre später? Wenn es hier echte “Trolle” gibt, dann sind das der Roderich und die Marie-Agnes.

Stichwort Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline: Bei der Abstimmung der Vereinten Nationen, ob der Sachverhalt final aufgeklärt werden solle, stimmten die EU-Länder mitsamt Deutschland mit “Nein“. Noch Fragen? Oder Stichwort Corona: Irgendeine Aufarbeitung der teils grundgesetz widrigen, totalitären Maßnahmen? Gänzliche Fehlanzeige. Die partielle Impfpflicht mit einem Impfstoff, der bis heute nichts nutzt, aber großen Schaden anrichtet? Wird komplett unterdrückt.

Es geht ans Eingemachte

Stichwort Migration: Die “Bereicherung” ist wahrlich immens, doch Buntheit und Vielfalt sind leider Fehlanzeige. Ein Spaziergang durch die Innenstädte zeigt das. Auch ist ob der großen Menge an Migranten eine Integration nur schwer möglich. Doch die Reaktion der Politik? “Wir brauchen noch mehr kulturelle Veränderung!” Oder Stichwort Deindustrialisierung: Alles nur Panikmache, wurden den Kritikern vorgehalten. Die Transformation in eine moderne, klimagerechte Vorzeigewirtschaft sei nur eine Frage der Zeit! Alle Skeptiker seien Miesmacher. Und nu? Deutschland hat in Sachen Wirtschaftswachstum die rote Laterne aller Industrieländer.

Stichwort kindliche Frühsexualisierung: “Berührungsräume” für 4- bis 6-Jährige… feuchte grüne Träume werden wahr! (Moment, ich muss schnell auf die Toilette mich übergeben…). Diese Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Aber das wird alles noch viel besser: Der Lastenausgleich ist längst schon beschlossenes Gesetz. Macht Euch einfach mal schlau (ab Paragraph 156, der bezeichnenderweise nicht im Bundesgesetzblatt abgedruckt ist)… dann geht’s ans Eingemachte! Wenn’s ans Häusle geht, isch’s a bissle zu spät… Aber demonstriert nur anständig weiter “gegen rechts“!

Nein, sie ermüdet und deprimiert in der Tat, diese Schreiberei…